Samsung, IFA 2011 etkinliği öncesi bir başka video daha yayınladı

1 Eylül tarihinde Berlin'de düzenlenmesi merakla beklenen IFA 2011 etkinliğine artık sayılı günler kala, Samsung merak uyandıran videolar paylaşmaya devam ediyor. Hemen her büyük etkinlik öncesi Samsung, benzer faaliyetler yürüttüğü için paylaşılan videoların geleneksel bir hal almaya başladığını söyleyebiliriz.

İkinci videoda, ilk videonun aksine kumsal görüntülerine daha fazla ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu durum da Korece'de deniz, okyanus anlamına gelen Bada'yı kullanan yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Videonun en sonunda yazan ''Büyük bir şey geliyor'' yazısı da büyük ekrana sahip Androidli bir modelle karşılaşıp karşılaşmayacağımız sorularını akıllara getirmiyor değil.



IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz.





