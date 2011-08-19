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Samsung, IFA 2011 etkinliği öncesi bir başka video daha yayınladı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung, IFA 2011 etkinliği öncesi bir başka video daha yayınladı
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1 Eylül tarihinde Berlin'de düzenlenmesi merakla beklenen IFA 2011 etkinliğine artık sayılı günler kala, Samsung merak uyandıran videolar paylaşmaya devam ediyor. Hemen her büyük etkinlik öncesi Samsung, benzer faaliyetler yürüttüğü için paylaşılan videoların geleneksel bir hal almaya başladığını söyleyebiliriz.
İkinci videoda, ilk videonun aksine kumsal görüntülerine daha fazla ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu durum da Korece'de deniz, okyanus anlamına gelen Bada'yı kullanan yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Videonun en sonunda yazan ''Büyük bir şey geliyor'' yazısı da büyük ekrana sahip Androidli bir modelle karşılaşıp karşılaşmayacağımız sorularını akıllara getirmiyor değil.
IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz.
Samsung, IFA 2011 etkinliği öncesi bir başka video daha yayınladı
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hseyin2 7 yıl
Varya sırf şu haber için eylüle kadar bekleyecem, acil s2 almam lazım dayanamıyorum artık :)
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OvernightSensation 7 yıl
l3ortacine16
SGS2 kullanıcısı olarak yeni haberleri merak ediyorum.Belki SGS2 ile ilgili eklenti vb. şeyler olabilir

samsung galaxy'nin daha neye ihtiyacı var canavar gibi işlemcisi rami sistemi var daha ne olacak :)
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Silent Guardian 7 yıl
SGS2 kullanıcısı olarak yeni haberleri merak ediyorum.Belki SGS2 ile ilgili eklenti vb. şeyler olabilir
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LKLC 7 yıl
bada için böyle büyük şeyler söylemezler gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
Bada yeni amiral gemisi .DAğılın.
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photo sir 7 yıl
bada'ya taktınız ha...
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mert1907 7 yıl
Bada daha da güçlendirilmeli.
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