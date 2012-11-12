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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, iOS cihazlarına ürettiği işlemcilerin fiyatında artırıma gidiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında yıllardır devam eden bileşen ortaklığında, Apple kısım kısım ortaklığı sona erdirme yolu izliyor. Ancak halen iOS cihazlarında kullanılan A serisi işlemciler Samsung tarafından üretiliyor.

Marketwatch tarafından kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre Samsung mobil işlemci üretiminde fiyat artırımına gidiyor. Apple ile görüşme halinde olan Samsung, iPhone 5'te kullanılan A6 ve 4. nesil iPad'de kullanılan A6X de dahil olmak üzere işlemci üretiminde önemli bir fiyat artışı talep ediyor.

Apple ise kısa sürede işlemci üretimini kaydırabileceği başka bir firma olmadığı için yüzde 20 fiyat artışında hemfikir. Samsung, bu yıl toplamda Apple için 200 milyon işlemci üretmeyi planlıyor. Samsung'un işlemcileri, Texas'taki tesislerde üretiliyor. Her iki firma 2014 yılına kadar devam edecek bir anlaşmaya kısa süre sonra imza atacak.

Ancak Apple'ın Tayvanlı TSMC ile bir ortaklık peşinde olduğu ve 2013 yılı sonlarında TSMC'nin Apple için 20nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemci üretimine başlayabileceği ve sonrasında Samsung'a verilen siparişlerin azalacağı iddia ediliyor. İddianın temeli ise işlemci üretimi için Samsung'un yeni bir tesis inşa etme fikrinden vazgeçmiş olması. Ancak 2014 yılına kadar bir aksilik olmazsa Apple'ın mobil işlemci tedariğini Samsung sağlayacak gibi görünüyor.

http://appleinsider.com/articles/12/11/12/samsung-reportedly-hits-apple-with-20-price-increase-for-iphone-ipad-chips Yorum Yaz
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mangdasire 6 yıl en beğenilen
Dava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsung'a işlemci yoluyla geri ödüyorlar
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Rajeesh 6 yıl
mangdasire
Dava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsunga işlemci yoluyla geri ödüyorlar

ee apple 100 kazanıyorsa samsunga 1 veriyor, her türlü apple karlı. samsung bile sevinmiyordur sizin kadar apple a işlemci satıyoruz diye
mangdasireDava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsunga işlemci yoluyla geri ödüyorlaree apple 100 kazan...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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doktormert 6 yıl
Rajeesh
mangdasire Dava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsunga işlemci yoluyla geri ödüyorlar
ee apple 100 kazanıyorsa samsunga 1 veriyor, her türlü apple karlı. samsung bile sevinmiyordur sizin kadar apple a işlemci satıyoruz diye

İşlemcileri normalden daha pahalıya satacağı yazıyor nasıl her durumda apple karlı oluyor ? Nasıl bir cümle bu ? Samsung bile sevinmiyordur sizin kadar demişsiniz; Apple bile sizin kadar savunamaz kendini.
Rajeeshmangdasire Dava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsunga işlemci yoluyla geri ödüyorlaree appl...
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nurettinaz 6 yıl
Oh oh müstaak apple a daha neler gelecek başına kendini soyutlayıp tekel olmak için uğraşırken kendini bitirme aşamasına getir
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Legendery 6 yıl
Apple konuşmaya devam etsin, Samsung iyi bir hamle yaptı.
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muhamnet 6 yıl
hala apple haberleri varmı yaaa?? :)

sıkıldım valla yaaa...

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murdocklawless 6 yıl
kim ne derse desin beter olsun apple.
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ponchik 6 yıl
Ya arkadas ben sikildim sidik yarisinizdan siz sikilmadiniz yani

Uretim maliyeti artmistir cesitli sebeplerden biri zam ister digerivde istervkabul eder ister kendi fabrikasini kurar ( ama emin olun kendi fabrikasinda arge maliyeti dusersede uretim maliyeti artar)
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vitor reis 6 yıl ponchik
ponchik
Ya arkadas ben sikildim sidik yarisinizdan siz sikilmadiniz yani

Uretim maliyeti artmistir cesitli sebeplerden biri zam ister digerivde istervkabul eder ister kendi fabrikasini kurar ( ama emin olun kendi fabrikasinda arge maliyeti dusersede uretim maliyeti artar)

İşletme 3. Sınıf yaz okulu terk.
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OverClocK1ng 6 yıl
Yaaa işte böyle saçma sapan dikdörtgen şekil ile davayla alınan parayı işlemciyle geri alırlar.
Yürü be Samsung. Yargıçın yapmadığı adaleti sen sağladın valla.
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Apple fena halde Samsung'un eline düştü.Samsung'un karşıladığı işlemcileri şu anlık karşılayabilecek başka bir donanım firması gözükmüyor.Samsung çok iyi geçirecek Apple'a o belli.

Ama saçma sapan davalarla Samsung gibi bir dünya devini karşına alırsan sonuçlarına da katlanacaksın.
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alpa07 6 yıl
Olmadı bir zam yapar işimize bakarız
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WoXeD 6 yıl
geç bile kaldılar...
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doktormert 6 yıl
Rajeesh
mangdasire Dava açıp kazanıyorlar,davadan kazanılan parayı yine samsunga işlemci yoluyla geri ödüyorlar
ee apple 100 kazanıyorsa samsunga 1 veriyor, her türlü apple karlı. samsung bile sevinmiyordur sizin kadar apple a işlemci satıyoruz diye

İşlemcileri normalden daha pahalıya satacağı yazıyor nasıl her durumda apple karlı oluyor ? Nasıl bir cümle bu ? Samsung bile sevinmiyordur sizin kadar demişsiniz; Apple bile sizin kadar savunamaz kendini.
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doktormert 6 yıl
senatorlines
Yam yam samsung yine saldırı peşinde inşallah bir gün başını duvara çarpar da kırar, elbet KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER de dişli ÜRETİCİLER ÇOĞALIR DA samsungun TEKELİNİ kırarlar!

neyden bahsediyorsunuz. piyasada tekel olmaya çalışan kim ? kapalı kaynak kodu kullanan kim ? telefonların alt bağlantı girişi bile sadece apple için tasarlanmış. yani diğer aksesuarlarınızı bağlayamıyorsunuz. kim tekelci olmaya çalışıyor bu durumda ?
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gs09gs09 6 yıl
iphone kullanıcılarına acıyom :D işlemcileri bile samsung üretiyor halen samsungu kötülemeye çalışıyorlar :D neyin derdinde bu apple kullanıcıları adamlar bi satmıcak :D sonra işlemci işlemci diye yırtınıcaklar :D bu arada asus bi telefon çıkarmış içim gitti padfone2 bi inceleyin isterseniz
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Sta1ker 6 yıl gs09gs09
gs09gs09
iphone kullanıcılarına acıyom :D işlemcileri bile samsung üretiyor halen samsungu kötülemeye çalışıyorlar :D neyin derdinde bu apple kullanıcıları adamlar bi satmıcak :D sonra işlemci işlemci diye yırtınıcaklar :D bu arada asus bi telefon çıkarmış içim gitti padfone2 bi inceleyin isterseniz

hayatımda hiç bu kadar aptalca yorum görmedim, okurken utandım.
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