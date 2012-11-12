Samsung, iOS cihazlarına ürettiği işlemcilerin fiyatında artırıma gidiyor





Samsung ile Apple arasında yıllardır devam eden bileşen ortaklığında, Apple kısım kısım ortaklığı sona erdirme yolu izliyor. Ancak halen iOS cihazlarında kullanılan A serisi işlemciler Samsung tarafından üretiliyor.





Marketwatch tarafından kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre Samsung mobil işlemci üretiminde fiyat artırımına gidiyor. Apple ile görüşme halinde olan Samsung, iPhone 5'te kullanılan A6 ve 4. nesil iPad'de kullanılan A6X de dahil olmak üzere işlemci üretiminde önemli bir fiyat artışı talep ediyor.





Apple ise kısa sürede işlemci üretimini kaydırabileceği başka bir firma olmadığı için yüzde 20 fiyat artışında hemfikir. Samsung, bu yıl toplamda Apple için 200 milyon işlemci üretmeyi planlıyor. Samsung'un işlemcileri, Texas'taki tesislerde üretiliyor. Her iki firma 2014 yılına kadar devam edecek bir anlaşmaya kısa süre sonra imza atacak.





Ancak Apple'ın Tayvanlı TSMC ile bir ortaklık peşinde olduğu ve 2013 yılı sonlarında TSMC'nin Apple için 20nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemci üretimine başlayabileceği ve sonrasında Samsung'a verilen siparişlerin azalacağı iddia ediliyor. İddianın temeli ise işlemci üretimi için Samsung'un yeni bir tesis inşa etme fikrinden vazgeçmiş olması. Ancak 2014 yılına kadar bir aksilik olmazsa Apple'ın mobil işlemci tedariğini Samsung sağlayacak gibi görünüyor.

http://appleinsider.com/articles/12/11/12/samsung-reportedly-hits-apple-with-20-price-increase-for-iphone-ipad-chips