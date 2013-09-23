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Samsung, iPhone kuyruklarının arka planını araştırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, iPhone kuyruklarının arka planını araştırıyor

Samsung zaman zaman iPhone modellerine duyulan büyük ilgiyi ve mağaza kuyruklarını Galaxy cihaz reklamlarında ti'ye alıyor ve ilgiyi kendi cihazlarına çekmeye çalışıyor. Ancak gelen bilgiler Samsung'un ciddi olarak bu kuyruklarla alakadar olduğu yönünde.

Apple Insider tarafından verilen bilgilere göre Samsung Yayın Merkezi'nden bir ekip, Apple'ın amiral gemi mağazası Fifth Avenue önünde oluşan iPhone kuyruklarının arka planında ne olduğunu araştırdı. Ekip fotoğraflar çekerken, kuyruktaki insanlarla da görüşmeler yaptı.

Ekip genelde kuyruğun önceki yıllara göre uzun olup olmadığı, kalabalığın önceki yıllara göre daha heyecanlı olup olmadığı şeklinde sorular sordu. 

Ekibin amacı ise kitleleri kuyruklara girmeye teşvik eden sebepleri araştırmak. Mobil dünyada başarılı pek çok amiral gemi modelinin bu derece bir kuyruk oluşturamaması Apple'ın daha çok ilgi çekmesine neden oluyor. Bir Samsung yetkilisi de bu ilginin kaynağını merak ettiklerini doğruluyor.

Samsung Yayın Merkezi, Samsung Electronics adına projeleri yöneten bir grup. Ancak bu çalışmanın Samsung Electronics talimatıyla yapıldığına dair herhangi bir işaret yok. 

http://appleinsider.com/articles/13/09/20/samsung-spies-on-iphone-launch-lines-to-pierce-apple-mystique Yorum Yaz
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VlknFX 6 yıl en beğenilen
s3 ve s4 kullandım samsungun neden böyle kuyruklar oluşturamıyacagını anladım kendi cihazlarını kullansınlar anlarlar :)
2 Yanıt Yanıtla +113
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Avienova 6 yıl
Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa
Samsung Galaxy S4 Snapdragon 600
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S4 Zoom
Samsung Galaxy S4 Active

İnsan hangisine heyecan duyacağını şaşırıyor
Samsung Galaxy S4 Exynos 5 OctaSamsung Galaxy S4 Snapdragon 600Samsung Galaxy S4 MiniSamsung Galaxy S4 ZoomSamsung Galaxy S4 Active...
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5 Yanıt Yanıtla +113
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cagataykoroglu 6 yıl
Samsung cevabı kendinde aramalı. Neredeyse her gün bir model ve o modelin varyasyonlarını duyururken nasıl heyecan yaratmayı bekliyor?
1 Yanıt Yanıtla +34
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1 Avatar
foreveriphone 6 yıl
Umutcan
doctor5945 ben bu note 3 ün minisinin çıkacağından ümitliyim 5 lik şimdiden lcd ekranlısının üretimine başlanmış bile :-))
Note 3 zaten s4ün büyüğü, note 3 mini = s4 oluyor o zaman :)

aynen arkadasım s4 buyuklugunde olur ama s pen kalemlı oldugu ıcın satar belli bir zümreye s4 mini s2 ile aynı buyuklukte ona bakarsan adı mini oldu s2 nin
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erkanberk 6 yıl
Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.
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keremec 6 yıl
Samsung en büyük müşterilerinden birini araştırıyor.
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Konungariket Sverige 6 yıl
samsung'tan yakında galaxy w'nin snapdragon 800'lü versiyonunu bekliyorum açıkçası
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Carmelo23 6 yıl
ı9100 Galaxy S 2 yi ve iPhone 5 i uzun süre kullanmış biri olarak iPhone 5 ten vazgeçeceğimi sanmıyorum ios android işletim sistemine göre stabilite ve hız bakımından çok başarılı kesinlikle kasma olmuyor android için aynı şeyleri söyleyemiycem android de yüklediğim programları sildiğimde bazı program dosyaları telefonun içinde çöp gibi kalıyor ve isletim sistemini bir süre sonra ağırlaştırıyor ios ta ise 100 kere yükleyip silsem böyle bir durum yok android kullanmadan ios kullansaydım iPhone 5 i beğenmezdim ama şu an çok memnunum ve apple harici bir telefon kullanacağımı artık sanmıyorum fanboy kesinlikle değilim objektif izlenimlerim android kullanırken viber kullanımı sırasında oluşan donmalar sayamıyacağım kadar çoktu ios ise 8 aylık kullanımım süresince sadece 1 kere 3 5 sn süren bir donma yaşadım ve açıp kapatmaya gerek kalmadan düzeldi.
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worldunya 6 yıl
mertaydin
Orijinalden alıntı: cagataykoroglu Samsung cevabı kendinde aramalı. Neredeyse her gün bir model ve o modelin varyasyonlarını duyururken nasıl heyecan yaratmayı bekliyor?
Sonuçta yılda iki kez amiral gemisi model çıkartıyor. (Galaxy S ve Note serisi)

s serisinin kaç farklı modeli çıkıyor haberin yok galiba zoomlar megalar havalarda uçuşuyor.
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ReDxxLiNe 6 yıl
cinobilly
kiralık falan değil ! daha cpu ne bilmeyen adam dolu piyasa ! amerikada reklam en önemlisidir. apple bir ton reklamı var ve ayrıca bu işe amerikalılar milliyetçi bakıyor. Apple amerikan şirketi kimliğini ön planda tutuyor topraklarında. bu yüzden daha harita üzerinde kendi ülkelerini göstereyen murikanlar, apple alıyor. çünkü en dandik filmde bile apple reklamı var :)

Evet zaten kuyruktakiler hep amerikan belli. Hintli, çinli dolu kuyruk. Orada kuyruktakileri net olarak söyleyim bizzat gördüm. Amerika (özellikle NY) da İstanbul gibi günlük turist sayısı çok yüksek olan bir şehir. Orada bulunan turistler de ülkelerine döndükleri anda tabiri caizse haa atmak için erken iphone 5s/5c alma derdindeler. Hepsi bu... bu yüzden de o kuyruklar o kadar dolu. Çoğunluğu turist o kuyrukların.
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doctor5945 6 yıl
ben bu note 3 ün minisinin çıkacağından ümitliyim 5' lik şimdiden lcd ekranlısının üretimine başlanmış bile :-))
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Umutcan 6 yıl doctor5945
doctor5945

ben bu note 3 ün minisinin çıkacağından ümitliyim 5' lik şimdiden lcd ekranlısının üretimine başlanmış bile :-))

Note 3 zaten s4'ün büyüğü, note 3 mini = s4 oluyor o zaman :)
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Tukrok 6 yıl
Kesinlikle telefonun özellikleri icin girmiyorlar o sıraya. 10 gun sonra da cok rahat alabilirler bu telefonu (para icin zaten degil)

Zira insanlara neden oraya o saatte gittiklerini soruyorlar ve cevap alamıyorlar. ( i i i i i i dont know..)

Cevabı ben size söyleyeyim de rahatlayın bari. Mozart'ı neden sevdiğinizi anlatabilir misiniz? Bazı seyler anlatılmaz yaşanır.
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felixamor 6 yıl
Tasarım+Stabilite+Hız.. Android işletim sistemli telefonlarda bu üçünden biri eksik maalesef.Her iki platformu kullanan biri olarak iOS'u tek geçerim..Samsung kendi işletim sistemi Tizen'i piyasaya şık bir telefonla sürerse belki oda bu düzeye gelebilir.
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