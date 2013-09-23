Samsung, iPhone kuyruklarının arka planını araştırıyor





Samsung zaman zaman iPhone modellerine duyulan büyük ilgiyi ve mağaza kuyruklarını Galaxy cihaz reklamlarında ti'ye alıyor ve ilgiyi kendi cihazlarına çekmeye çalışıyor. Ancak gelen bilgiler Samsung'un ciddi olarak bu kuyruklarla alakadar olduğu yönünde.





Apple Insider tarafından verilen bilgilere göre Samsung Yayın Merkezi'nden bir ekip, Apple'ın amiral gemi mağazası Fifth Avenue önünde oluşan iPhone kuyruklarının arka planında ne olduğunu araştırdı. Ekip fotoğraflar çekerken, kuyruktaki insanlarla da görüşmeler yaptı.





Ekip genelde kuyruğun önceki yıllara göre uzun olup olmadığı, kalabalığın önceki yıllara göre daha heyecanlı olup olmadığı şeklinde sorular sordu.





Ekibin amacı ise kitleleri kuyruklara girmeye teşvik eden sebepleri araştırmak. Mobil dünyada başarılı pek çok amiral gemi modelinin bu derece bir kuyruk oluşturamaması Apple'ın daha çok ilgi çekmesine neden oluyor. Bir Samsung yetkilisi de bu ilginin kaynağını merak ettiklerini doğruluyor.





Samsung Yayın Merkezi, Samsung Electronics adına projeleri yöneten bir grup. Ancak bu çalışmanın Samsung Electronics talimatıyla yapıldığına dair herhangi bir işaret yok.

http://appleinsider.com/articles/13/09/20/samsung-spies-on-iphone-launch-lines-to-pierce-apple-mystique