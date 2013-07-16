Samsung ile Apple, 2015 yılında işlemci üretimi için anlaştı

Yakın zamanda TSMC ile 2014'den itibaren A serisi işlemcilerin üretimi için anlaşmaya varan Apple'ın 14 nm sürecinde üretilecek olan A9 işlemcileri için Samsung'la da anlaştığı ortaya çıktı.

Güney Koreli medya organı Korean Times'ın haberine göre Apple, her geçen gün Samsung'la yollarını ayırsa da, 2015 yılı için 14 nm A9 işlemcilerinin üretimi konusunda Samsung'un ortaya koyduğu teknolojilere onay vererek Güney Koreli teknoloji devi ile anlaştı. Bu hamlesiyle birlikte Apple, 2015 için ihtiyaç duyduğu işlemci talebini garantilemiş oldu.

Buna göre, Apple'ın yakın zamanda TSMC ile 2014'den başlayacak şekilde 3 senelik işlemci üretimi için anlaşması neticesinde 2015 yılındaki A9 işlemcilerin bir kısmı Samsung bir kısmı ise TSMC imzası taşıyacak. Öte yandan Apple'ın 2016 ve sonrasında Samsung'la işlemci üretimi için çalışmaya devam edip etmeyeceği netlik kazanmış değil.

Her ne kadar Apple, TSMC ile 3 senelik anlaşma yapmış olsa da Wall Street Journal 2014 yılı için Samsung ana tedarikçi sıfatını koruyacağını iddia etmişti. Son çıkan haberle birlikte Samsung'un bu ünvanını 2015 yılında da koruyup koruyamayacağı şimdilik bilinmezken, uzun vadede Apple'ın işlemci üretimi konusunda Samsung'la yollarını tamamen ayırması bekleniyor.