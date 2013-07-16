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Samsung ile Apple, 2015 yılında işlemci üretimi için anlaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Samsung ile Apple, 2015 yılında işlemci üretimi için anlaştı

Yakın zamanda TSMC ile 2014'den itibaren A serisi işlemcilerin üretimi için anlaşmaya varan Apple'ın 14 nm sürecinde üretilecek olan A9 işlemcileri için Samsung'la da anlaştığı ortaya çıktı.

Güney Koreli medya organı Korean Times'ın haberine göre Apple, her geçen gün Samsung'la yollarını ayırsa da, 2015 yılı için 14 nm A9 işlemcilerinin üretimi konusunda Samsung'un ortaya koyduğu teknolojilere onay vererek Güney Koreli teknoloji devi ile anlaştı. Bu hamlesiyle birlikte Apple, 2015 için ihtiyaç duyduğu işlemci talebini garantilemiş oldu.

Buna göre, Apple'ın yakın zamanda TSMC ile 2014'den başlayacak şekilde 3 senelik işlemci üretimi için anlaşması neticesinde 2015 yılındaki A9 işlemcilerin bir kısmı Samsung bir kısmı ise TSMC imzası taşıyacak. Öte yandan Apple'ın 2016 ve sonrasında Samsung'la işlemci üretimi için çalışmaya devam edip etmeyeceği netlik kazanmış değil.

Her ne kadar Apple, TSMC ile 3 senelik anlaşma yapmış olsa da Wall Street Journal 2014 yılı için Samsung ana tedarikçi sıfatını koruyacağını iddia etmişti. Son çıkan haberle birlikte Samsung'un bu ünvanını 2015 yılında da koruyup koruyamayacağı şimdilik bilinmezken, uzun vadede Apple'ın işlemci üretimi konusunda Samsung'la yollarını tamamen ayırması bekleniyor.


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Kaplan261 6 yıl en beğenilen
Daha geçen patent davası için birbirlerini boğazladılar,

şimdide anlaşıp milleti beraber kazıklayacaklar ne diyelim hayırlı uğurlu olsun...

hep gavurun işi bunlar...
Daha geçen patent davası için birbirlerini boğazladılar,şimdide anlaşıp milleti beraber kazıklayacaklar ne diyelim hayırlı uğurlu olsun......
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muratai 6 yıl swat882
swat882
plastiğe laf atanlar , kendi telefonlarının kalbini leğen üreticisinden alıyorlar ?




telefonun kalbi dediğin işlemciyi üretebilecek bir sürü fabrika var, en iyi fiyatı Samsung veriyorsa neden ona üretmesin? Kapitalizmde duygusallığa yer yoktur, bunu ne zaman öğreneceksiniz? Şirketler öyle sizler gibi takım kavgasına tutuşmaz. Marka fanboyluğu yapmaz. Daha yaşadığınız sistemin ne olduğunu bilmeden zar zor biriktirip aldığınız telefonlar için holiganlaşmanız çok ama çok komik.
swat882plastiğe laf atanlar , kendi telefonlarının kalbini leğen üreticisinden alıyorlar ?telefonun k...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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alp0007 6 yıl
Bir açıdan bakınca 'kimin eli kimin cebinde belli değil' diyorum. Başka açıdan bakınca da 'hepsinin elinin bizim cebimizde' olduğunu görüyorum.
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Illustrious. 6 yıl
Hala 5 para etmez nokiayı 920 yi savunuyorsun bana yahu WP dediğin zırvayı androidden üstün tutmanı hiç hesaba katmıyorum bile
Görende Marstan takip ediyoruz sanacak, bilmesek neyse diyeceğim kardeşim senin 920 dediğin takoz cihazı değil Xperia Z ile Xperia S ile mukayese etmeye utanırım ben.

Bana kullanmadığın bilmediğin Honami hakkında yazıyorsun diyorsun Eosa gelince esip gürlüyorsun şöyle böyle fırtına diye. Hayırdır seni Nokianın Ceosu falanmı yaptılar?

Kusura bakma bakma kardeşim ama ben mobilden senle daha fazla ilgilenemem, fazlada ciddiye almıyorum aslında kim kandırmışsa iyi kandırmış seni, git çık dolaş biraz. Öğren piyasayı. Hayatımda en nefret ettiğim marka samsung, ama adam 920 ile S4 ü kıyslıyor yok artık gülsemmi ağlasanmı
memleketetyim zor oluyo bilyonmu mobilden, sen daha sonra özelden ulaş bana.. Buraya attığını daha ciddiye almıyorum.
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gel pc pc 6 yıl
Daha dün birbirlerinin boğazındaydılar bunlar? hayırdır noldu birden
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Faux Carnival 6 yıl
Hani kendi işlemcisini üretip Samsung'la işbirliğini sonlandıracaktı Apple?
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Metabolism 6 yıl
Apple en kısa zamanda kendi işlemcisini üretmeye baksın. İşin sonu maddi olarak bize vuracak
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Illustrious. 6 yıl
"It's a SONY!"

Sony, elma yok! leğen yok! Teşvik ve kandırılma! Yok. Sony'de yalan! Yok. R! Yok.

Ne mi var? Kalite var, öncülük var, sıra dışılık var, mazi var. Steve Jobs okul faslını yeni geçmiş çaylakken Walkmanı vardı herkesin elinde!

Samsung, korede ufak bir manav! işletmecisi olarak kurulmuşken yani sadece meyve sebze sattığı yıllarda dünyanın en büyük radyo ücreticisiydi Sony.

Nokia Htc gibi dünki çocuklar ile emsal belkide efsanevi oyun konsolu PlayStation.

Son 5 yıldır özellikle de bu iki firma İnsanları sömürüyor kandırıyor, birbirlerine düşman oldukları falan yok. O dahi yalan yani "Kayıkçı dövüşü!"..

Artık uyanın bu 2 firmanın tek amacı tekelcilik oluşturmak. Özellikle S3 satıp S4 alanlar 4S satıp 5 alanlar anlarlar ne demek istediğimi..
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Efe S. 6 yıl Illustrious.
Mr.Spak

"It's a SONY!"

Sony, elma yok! leğen yok! Teşvik ve kandırılma! Yok. Sony'de yalan! Yok. R! Yok.

Ne mi var? Kalite var, öncülük var, sıra dışılık var, mazi var. Steve Jobs okul faslını yeni geçmiş çaylakken Walkmanı vardı herkesin elinde!

Samsung, korede ufak bir manav! işletmecisi olarak kurulmuşken yani sadece meyve sebze sattığı yıllarda dünyanın en büyük radyo ücreticisiydi Sony.

Nokia Htc gibi dünki çocuklar ile emsal belkide efsanevi oyun konsolu PlayStation.

Son 5 yıldır özellikle de bu iki firma İnsanları sömürüyor kandırıyor, birbirlerine düşman oldukları falan yok. O dahi yalan yani "Kayıkçı dövüşü!"..

Artık uyanın bu 2 firmanın tek amacı tekelcilik oluşturmak. Özellikle S3 satıp S4 alanlar 4S satıp 5 alanlar anlarlar ne demek istediğimi..

Apple ve Samsung konusunda bir nebze hak veriyorum da Nokia mı dünki çocuk. Sony ile Nokia'nın kuruluş tarihlerine bir göz gezdir istersen.

Tartışmaya gelirsek Samsung son derece yenilikçi, üretici ve tüketici yanlısı bir firma. Fakat o tasarım kabusu telefonları ve malzeme kalitesinin vasatlığıyla asla tercih etmeyeceği bir markadır.
Apple ise her konuda kendini kanıtlamış, üretilmiş olan en şık akıllı telefonlardan birisini üretmiş fakat fiyatlarıyla fiyat performans oranı düşük bir markadır. Sony ise her zaman için en iyiler arasındadır ve her konuda iyi bir firmadır. Fakat telefon piyasasında çok iyi şeyler yaptığı söylenemez.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
ikisi de dünya devi firma neticesinde böyle iki büyük firma duygularla yönetilemez.
mahkemelerde davaları sürer(hak aramakta bir yönetim biçimidir) ama kamera önüne şirket hedeflerini karlarını büyütürken, anlaşmaları imzalarken çıkarlar..
biz boşa en iyi ürünü, en iyi fiyata isteyelim, duralım.. firmalar her zaman kar amacı güder ve para herşeyden tatlıdır..
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carter 6 yıl
Samsung, en sağlam müşterisiyle yine anlaşmayı sağlamış. Helal olsun ne diyelim.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple en az 10 sene daha Samsung'a mahkumdur. Çünkü bu kadar yüksek üretim kapasitesine kimse sahip değil. Pazar hakimi olan Intel'in bile bu kadar yüksek kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum (konuya çok hakim olmamama rağmen). Ben Samsung'un yerinde olsam, bu anlaşmayı kesinlikle yapmazdım. Ya da çok büyük koşullar altında imza atardım. Apple'ın tükürdüğünü yalatmak için çok güzel bir fırsat. Ayrıca Apple'ın para göz olduğununda kanıtıdır bu anlaşma.
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VirgilSollozzo 6 yıl
Samsung sizin gibi ergen olmadigi icin Apple ile de is yapar,baskasiyla da yapar herkesle yapar.

Kapitalist firmalar kara gececeklerini bildikleri her mali projeye dahil olmak isterler.Burada herkes Apple'i Samsung'a muhtac saniyor.Asil Apple'a ve digerlerine muhtac olan Samsungdan baskasi degildir.Bazi ucuk fikirli arkadaslar " keske Samsung su Apple'a bir ders verse,hayatini karartsa,cigerini sokse " turunden yorumlar yapmislar.Zaten her yil sirket reklamina dunya capinda milyar dolarlar harcayan bir firma olan Samsung'un tek isteyecegi seydir teknoloji pazarinda " guvenilmeyecek,tehlikeli firma " goruntusu vermesi.

Uyanin artik.Sirketler yeri geldiginde kapisir,yeri gelsiginde barisir anlasirlar.Kapitalist firma gerekirse anasini bile satar.Afrikada,Asya'da milyonlari oldurur.Yeri gelir,sofrana koydugun meyvenin,sebzenin genetigini degistirir yine senin agzina tikar.

O yuzden cahil cahil yorumlar atip komik olmayin.Apple da Samsung da ayni geminim yolcusudur
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W.Fichtner 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple en az 10 sene daha Samsung'a mahkumdur. Çünkü bu kadar yüksek üretim kapasitesine kimse sahip değil. Pazar hakimi olan Intel'in bile bu kadar yüksek kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum (konuya çok hakim olmamama rağmen). Ben Samsung'un yerinde olsam, bu anlaşmayı kesinlikle yapmazdım. Ya da çok büyük koşullar altında imza atardım. Apple'ın tükürdüğünü yalatmak için çok güzel bir fırsat. Ayrıca Apple'ın para göz olduğununda kanıtıdır bu anlaşma.

aynen öyle gerçekten.
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arman atilgan 6 yıl
muratzilla
swat882 plastiğe laf atanlar , kendi telefonlarının kalbini leğen üreticisinden alıyorlar ?
telefonun kalbi dediğin işlemciyi üretebilecek bir sürü fabrika var, en iyi fiyatı Samsung veriyorsa neden ona üretmesin? Kapitalizmde duygusallığa yer yoktur, bunu ne zaman öğreneceksiniz? Şirketler öyle sizler gibi takım kavgasına tutuşmaz. Marka fanboyluğu yapmaz. Daha yaşadığınız sistemin ne olduğunu bilmeden zar zor biriktirip aldığınız telefonlar için holiganlaşmanız çok ama çok komik.

En uygun fiyat olduğunu zannetmiyorum. Appleın yüksek işlemci talebini karşılayabilecek tek üretici Samsungtur.
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DH Misafiri 6 yıl
Rekabet her zaman artı kazandırır tüketiciye olumlu yansır samsung Apple ilişkileri her daim tüketiciye zarar verecektir gerek fiyat performans olarak gerek pazarlama stratejisi olarak bunlara ek olarak geçmişte de yaşandığı gibi tüketiciyi kandırmaya gidebilirler geçmişte Nokia nın tekel olduğu zamanlardaki gibi son model diye elinde şişen telefonların parçalarından yeni teknoloji gibi tanıtıp pazarlaması çok rastlamıştım..
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DH Misafiri 6 yıl
i have a dream
e-devlet projesi sonucu TC no ile dogum yılı sorgulanabilse,
böylece forumlarda 2 ye ayrılsa, teen ve adult diye.
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alp0007 6 yıl
Bir açıdan bakınca 'kimin eli kimin cebinde belli değil' diyorum. Başka açıdan bakınca da 'hepsinin elinin bizim cebimizde' olduğunu görüyorum.
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