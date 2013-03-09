Samsung ile Foxconn, iş birliği konusunda yeni bir sayfa açabilir

Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden biri şüphesiz Samsung'un Sharp'ın %3 hissesini 110 milyon dolara satın almasıydı. Özellikle büyük boyutlu LCD panel üretiminde rakipsiz olan Sharp'ın Apple ve Foxconn ile yakın ilişkilerinin bulunması ve Foxconn'la yakın ilişkisi dolayısıyla Sharp'ın LCD maliyetlerini ciddi derecede minimize edebilmesi hisse alımını bir hayli dikkat çekici hale getirdi. Hal böyle olunca Samsung'un devreye girmesi Sharp-Foxconn ilişkisini nasıl etkiler sorusu sorulmaya başlanmış durumda.

Birçok uzmana göre Samsung'un bu hamlesi Sharp ile Foxconn arasını biraz açılmasına sebep olacak. Çünkü Samsung ile Foxconn'un arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esmekte olduğunu biliniyor. Niçin bu iki firmanın arası açık olabilir ki sorusuna soran okuyucularımıza şu hatırlatmayı yapalım: Foxconn Çin endüstrisinin en önemli firmalarından biri ve ayrıca Foxconn'un en büyük iş ortağının Apple.

Ancak bu görüşe katılmayan uzmanlar da yok değil. Özellikle Foxconn'un başkanı Terry Guo'nun Koreli üreticilerle yakın ilişki kurmaya başlamak için girişimlerde bulunduğu iddialarını dayanak olarak gösteren kimi uzmanlar, Samsung'un yatırım hamlesinin Foxconn ve Samsung arasında yeni bir süreç başlatacağına inanıyor. Apple ile Samsung arasında yaşanan patent savaşlarının yavaş yavaş sonuçlanması ve Guo'nun Samsung stratejilerini eskiye nazaran daha az eleştirmesini de göz önüne alan uzmanlar, ilerleyen dönemde çok daha fazla Foxconn-Samsung işbirliği görebileceğimizi belirtiyor. Diğer bir deyişle, Samsung'un bu hamlesi, Sharp ile Foxconn'un arasını açmaktan çok, Güney Koreli ile Çinli firmayı birbirine daha da yakınlaştıracak.

http://www.digitimes.com/news/a20130307PD204.html