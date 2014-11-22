Samsung ilk Freesync monitörlerini gelecek yıl kullanıma sunacak





Oyunculara yırtılma ve takılmalardan arınmış akıcı bir oyun deneyimi sunmak amacıyla geliştirilen NVIDIA'nın G-Sync teknolojisinin ardından AMD de FreeSync adında bir proje geliştirdiğini duyurmuştu. Samsung gelecek yıl Mart ayında ilk FreeSync uyumlu monitörlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Bu monitörler UD590 serisinden 23.6 ve 28 inçlik modeller ile UE850 serisinden 23.6, 27 ve 31.5 inçlik modeller şeklinde sıralanıyor. Modeller Ultra HD çözünürlük sunacak ve detaylar önümüzdeki aylarda resmiyet kazanacak.





FreeSync teknolojisi DisplayPort 1.2a özelliği üzerinden Adaptive-Sync formunda opsiyonel bir protokol kullanıyor ve akıcı oyun tecrübesi monitörün en yüksek tazeleme hızının altında bir tazeleme oranı ile sunuluyor. FreeSync teknolojisini uygulamak isteyen üreticilerden de ücret talep edilmiyor.





FreeSync teknolojisini kullanan monitörler bu sayede ek bir maliyet çıkarmayacak. Ortalama olarak monitörlere 100$-200$ arasında bir maliyet bindiren Nvidia karşısında FreeSync daha avantajlı bir konumda bulunuyor.





FreeSync için AMD'nin GCN 1.1 ve üzeri mimarileri destekleyen ekran kartlarının olması gerekiyor. Radeon R9 290 veya R9 290X modelleri bunlardan bazıları. Gelecek yıl itibariyle daha fazla üreticinin FreeSync trendine katılması bekleniyor.

http://www.tomshardware.com/news/amd-samsung-freesync-monitors,28103.html#xtor=RSS-980