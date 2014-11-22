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Samsung ilk Freesync monitörlerini gelecek yıl kullanıma sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
427
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28
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ilk Freesync monitörlerini gelecek yıl kullanıma sunacak

Oyunculara yırtılma ve takılmalardan arınmış akıcı bir oyun deneyimi sunmak amacıyla geliştirilen NVIDIA'nın G-Sync teknolojisinin ardından AMD de FreeSync adında bir proje geliştirdiğini duyurmuştu. Samsung gelecek yıl Mart ayında ilk FreeSync uyumlu monitörlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

Bu monitörler UD590 serisinden 23.6 ve 28 inçlik modeller ile UE850 serisinden 23.6, 27 ve 31.5 inçlik modeller şeklinde sıralanıyor. Modeller Ultra HD çözünürlük sunacak ve detaylar önümüzdeki aylarda resmiyet kazanacak. 

FreeSync teknolojisi DisplayPort 1.2a özelliği üzerinden Adaptive-Sync formunda opsiyonel bir protokol kullanıyor ve akıcı oyun tecrübesi monitörün en yüksek tazeleme hızının altında bir tazeleme oranı ile sunuluyor. FreeSync teknolojisini uygulamak isteyen üreticilerden de ücret talep edilmiyor. 

FreeSync teknolojisini kullanan monitörler bu sayede ek bir maliyet çıkarmayacak. Ortalama olarak monitörlere 100$-200$ arasında bir maliyet bindiren Nvidia karşısında FreeSync daha avantajlı bir konumda bulunuyor. 

FreeSync için AMD'nin GCN 1.1 ve üzeri mimarileri destekleyen ekran kartlarının olması gerekiyor. Radeon R9 290 veya R9 290X modelleri bunlardan bazıları. Gelecek yıl itibariyle daha fazla üreticinin FreeSync trendine katılması bekleniyor.  

http://www.tomshardware.com/news/amd-samsung-freesync-monitors,28103.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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MxFxOx 5 yıl
AMD gene tükeciyi can alıcı yerinden vurdu.beklemedeyim
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N0YAN 5 yıl
çok hoş duruyor
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N. Chomsky 5 yıl

Sanki Amd'nin 4k oyun oynatacak ekran kartı var
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salbenisall 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Sanki Amd'nin 4k oyun oynatacak ekran kartı var


Bu yazını görünce aman tanrım didim
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Harpooner 5 yıl
Şimdi, ps4 slim seneye çıksa display port ile, freesync desteklermi??
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Umutcan 5 yıl Harpooner
Konsollar 60fps/60hz üzerine çıkamıyor, dolayısıyla tearing/stuttering yaratamayacağı için bu teknolojinin pek de bir anlamı olmaz.
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konsoldede 5 yıl
ekran kartim 970 ,,,,Adaptive-Sync i oyunlarda aktiv ettigimde kasiyor bence amd bu hamleyi sirf nvidia ya cevap olsun diye iyice gelistirmeden acele ile cikartiyor ve g-sync den iyi olmayacaktir emin olabilirsiniz yazilim sorunlari olacaktir düzeltmesi uzun yillar alacaktir cünkü driver konusunda amd nin nvidianin cok gerisinde oldugunu bilmeyen var mi ? ucuz olacaktir o garanti lakin ucuz etin yagnisi sey olur diye bir ata sözu var unutmayin
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Umutcan 5 yıl
Samsung genelde monitörlerinde amd teknolojilerini kullanıyor zaten. 3d monitörünü kullanıyorum ve amd kartlarla çok daha uyumlu, nvidia ile çalışabilmesi için
edid override ile monitör driverlarını vs. değiştirmek gerekiyor.
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Elsa 5 yıl konsoldede
konsoldede
ekran kartim 970 ,,,,Adaptive-Sync i oyunlarda aktiv ettigimde kasiyor bence amd bu hamleyi sirf nvidia ya cevap olsun diye iyice gelistirmeden acele ile cikartiyor ve g-sync den iyi olmayacaktir emin olabilirsiniz yazilim sorunlari olacaktir düzeltmesi uzun yillar alacaktir cünkü driver konusunda amd nin nvidianin cok gerisinde oldugunu bilmeyen var mi ? ucuz olacaktir o garanti lakin ucuz etin yagnisi sey olur diye bir ata sözu var unutmayin

Çıktı bile gayet de başarılı
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bocekgrafik 5 yıl konsoldede
konsoldede
ekran kartim 970 ,,,,Adaptive-Sync i oyunlarda aktiv ettigimde kasiyor bence amd bu hamleyi sirf nvidia ya cevap olsun diye iyice gelistirmeden acele ile cikartiyor ve g-sync den iyi olmayacaktir emin olabilirsiniz yazilim sorunlari olacaktir düzeltmesi uzun yillar alacaktir cünkü driver konusunda amd nin nvidianin cok gerisinde oldugunu bilmeyen var mi ? ucuz olacaktir o garanti lakin ucuz etin yagnisi sey olur diye bir ata sözu var unutmayin

Nvidia kartlarda display port 1.2a olmadığı için, daha doğrusu Nvidia, bilerek adaptive sync'i desteklemeyeceğini açıkladığı için, adaptive sync açman yanlış zaten.
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mehmet4428 5 yıl
Eskiden freesync için sadece yazılım tabanlı demişlerdi şimdi işin içine monitörü katıyorlar, ben yeni monitörmü alacağım bunun için ?
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DeistSuat 5 yıl mehmet4428
Mevcut kullandığımız display portu yetersiz geliyor.
O yüzden 1.2a standart geliyor.
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F13 5 yıl
bu freesync nin artısı ne ?
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hsntrk 5 yıl
Bunu nvidia kartlarda kullanma imkanımız yok mu?
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umut_baris 5 yıl F13
F13

bu freesync nin artısı ne ?

Oyun sırasında monitör kaynaklı sorunları düzelten bir sistem.

Monitör ekran kartı kendi aralarında anlaşıp öyle çalışıyorlar oyun sırasında.

Nvidia da yaptı böyle bir şey ama güzel de fiyatı var. Tipik nvidia politikası işte. Parayı ver çokomeli al.
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Mr.ED 5 yıl
Samsung: bedava varken niye para vereyim.
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Das Boot 5 yıl
Amd ekran kartı ve freesync monitör almak Nvidia'ya göre daha ucuz olacak. Bu da biz tüketiciler için oldukça iyi bir gelişme.
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