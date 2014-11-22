Samsung ilk Freesync monitörlerini gelecek yıl kullanıma sunacak

Haber Editörü
Oyunculara yırtılma ve takılmalardan arınmış akıcı bir oyun deneyimi sunmak amacıyla geliştirilen NVIDIA'nın G-Sync teknolojisinin ardından AMD de FreeSync adında bir proje geliştirdiğini duyurmuştu. Samsung gelecek yıl Mart ayında ilk FreeSync uyumlu monitörlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Bu monitörler UD590 serisinden 23.6 ve 28 inçlik modeller ile UE850 serisinden 23.6, 27 ve 31.5 inçlik modeller şeklinde sıralanıyor. Modeller Ultra HD çözünürlük sunacak ve detaylar önümüzdeki aylarda resmiyet kazanacak.
FreeSync teknolojisi DisplayPort 1.2a özelliği üzerinden Adaptive-Sync formunda opsiyonel bir protokol kullanıyor ve akıcı oyun tecrübesi monitörün en yüksek tazeleme hızının altında bir tazeleme oranı ile sunuluyor. FreeSync teknolojisini uygulamak isteyen üreticilerden de ücret talep edilmiyor.
FreeSync teknolojisini kullanan monitörler bu sayede ek bir maliyet çıkarmayacak. Ortalama olarak monitörlere 100$-200$ arasında bir maliyet bindiren Nvidia karşısında FreeSync daha avantajlı bir konumda bulunuyor.
FreeSync için AMD'nin GCN 1.1 ve üzeri mimarileri destekleyen ekran kartlarının olması gerekiyor. Radeon R9 290 veya R9 290X modelleri bunlardan bazıları. Gelecek yıl itibariyle daha fazla üreticinin FreeSync trendine katılması bekleniyor.
http://www.tomshardware.com/news/amd-samsung-freesync-monitors,28103.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki Amd'nin 4k oyun oynatacak ekran kartı var
Bu yazını görünce aman tanrım didim
edid override ile monitör driverlarını vs. değiştirmek gerekiyor.
Çıktı bile gayet de başarılı
Nvidia kartlarda display port 1.2a olmadığı için, daha doğrusu Nvidia, bilerek adaptive sync'i desteklemeyeceğini açıkladığı için, adaptive sync açman yanlış zaten.
O yüzden 1.2a standart geliyor.
Oyun sırasında monitör kaynaklı sorunları düzelten bir sistem.
Monitör ekran kartı kendi aralarında anlaşıp öyle çalışıyorlar oyun sırasında.
Nvidia da yaptı böyle bir şey ama güzel de fiyatı var. Tipik nvidia politikası işte. Parayı ver çokomeli al.