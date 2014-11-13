Samsung "ilk gerçek" 360 derecelik 3D çekim kamerasını duyurdu





Dün itibariyle yaşam takip sektörüne en önemli hamlesi SAMI'yi tanıtan Samsung, bunun dışında farklı alanlarda da ilgi çekecek ürünlerini sahneye çıkardı. Bunlardan birisi Project Beyond.





Project Beyond firmanın Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü aksesuarı için geliştirdiği bir 360 derecelik 3D çekim kamerası. Kamera 16 adet Full HD çözünürlükte kameraya sahip ve kameralar 2'şerli 8 sıra halinde dizilmiş. 360 derece görüş açısı yakalayabilen kamera saniyede bir Gigapixel boyutunda 3D veri toplayabiliyor. Elde edilen görüntüler ise etkileyici bir çözünürlüğe sahip. Samsung cihazı ilk gerçek 360 derecelik 3D kamera olarak tanımlıyor.





Project Beyond büyük boyuttaki verilere rağmen yüksek hızda bağlantı kurabiliyor, gecikmesiz görüntü aktarılmarı yapıyor ve ultra geniş açılı optiklere sahip. Kullanıcılar farklı uygulamalarla Gear VR tecrübesini daha yoğun olarak yaşayabilecekler. Örneğin bir konser salonuna konuşlandırılan Project Beyond ile kullanıcılar evlerinde canlı konser tecrübesini yoğun bir şekilde yaşayabilecekler.





Samsung projesinin büyük bir potansiyeli olduğunu ve pek çok alanda kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak şu anda son kullanıcıya yönelik ortaya konmuş bir ürün yok. Aralık ayında piyasaya çıkacak Gear VR aksesuarının sonrasında ilerleyen aylarda da Project Beyond ürünün satışa sunulması bekleniyor.

http://thinktankteam.info/beyond/