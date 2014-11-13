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Samsung "ilk gerçek" 360 derecelik 3D çekim kamerasını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung

Dün itibariyle yaşam takip sektörüne en önemli hamlesi SAMI'yi tanıtan Samsung, bunun dışında farklı alanlarda da ilgi çekecek ürünlerini sahneye çıkardı. Bunlardan birisi Project Beyond. 

Project Beyond firmanın Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü aksesuarı için geliştirdiği bir 360 derecelik 3D çekim kamerası. Kamera 16 adet Full HD çözünürlükte kameraya sahip ve kameralar 2'şerli 8 sıra halinde dizilmiş. 360 derece görüş açısı yakalayabilen kamera saniyede bir Gigapixel boyutunda 3D veri toplayabiliyor. Elde edilen görüntüler ise etkileyici bir çözünürlüğe sahip. Samsung cihazı ilk gerçek 360 derecelik 3D kamera olarak tanımlıyor. 

Project Beyond büyük boyuttaki verilere rağmen yüksek hızda bağlantı kurabiliyor, gecikmesiz görüntü aktarılmarı yapıyor ve ultra geniş açılı optiklere sahip. Kullanıcılar farklı uygulamalarla Gear VR tecrübesini daha yoğun olarak yaşayabilecekler. Örneğin bir konser salonuna konuşlandırılan Project Beyond ile kullanıcılar evlerinde canlı konser tecrübesini yoğun bir şekilde yaşayabilecekler.

Samsung projesinin büyük bir potansiyeli olduğunu ve pek çok alanda kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak şu anda son kullanıcıya yönelik ortaya konmuş bir ürün yok. Aralık ayında piyasaya çıkacak Gear VR aksesuarının sonrasında ilerleyen aylarda da Project Beyond ürünün satışa sunulması bekleniyor.  

http://thinktankteam.info/beyond/ Yorum Yaz
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Parallel Killer 5 yıl
uçan dronelara takcan bi tane tmmdır
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N0YAN 5 yıl
çok güzel olmuş
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SteveMeade 5 yıl
Samsung atakta şu sıralar, hadi bakalım
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arel.gr 5 yıl
bir de hologram projeksiyon platformu, tammam !
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khytr89 5 yıl
Gozluge birden fazla kamera entegrasyonu 2 3 yil once benimde aklima gelmisti ancak elinden tutan yok ki insanin bu ulkede :/ nereye gidecektim ben bu fikirle ? Gereksiz diyip postalayacaklardi simdi adamlar parayi kiracak.. bu ulkede yasamak sinavlarin en zoru :(
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darkaura 5 yıl
destek verilse bu ulkede basarili insanlar var sozunu cok yanlis buluyorum. bir suru basarili turk insani var ayri konu ama teknolojide ve sanayide ilerleme oyle bir iki kisinin destekle, yardimlarla yapacagi is degil. gercek manada ilerleme kurumsal know how ile oluyor. turkiyeye baksaniz 50 yildan buyuk sirket bulamazsiniz. tek tuk. ama batidaki buyuk sirketlere bakin cogu 100-200 yillik sirketler. universiyeler deseniz 1000 yildan (yazi ile bin yil) eski olan kurumlar var. keza japonyada farkli degil. modernlesmesi 19yy in sonunda olsada, kurumsal yapilari cok cok daha eski. dunyanin en eski sirketinin japonyada oldugunu biliyormuydunuz. halada aktif. nerdiyse bin yildan eski. demek istedigim gercek manada gelisim ilerleme kurumsal yapilarin gelismesi ve iyi organize edilmesiyle olur. ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, oyle bir kac kisiye yol vermeyle ancak anlik bir kac basarili gelebilir. ama arge yapan, gercek manada yuksek teknoloji ile ugrasan kurumlar olsa, buyuk sirketler, universiyeler, arastirma kurumlari emin olun su an yurtdisina goc etmis pek cok yetenekli insanimiz geri doner. cunku onlarin disarda olmasi para yada yabanci hayranligindan degil, turkiyede kendi kariyerlerini gelistirecek, kendi kalibrelerinde is kollarinin bulunmamasindan.
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fkgnydn 5 yıl
Yav arkadas ne kadar gereksiz TURK insani varmis be,adam bir seyler yapiyor ama bizim ileri zeka fiskiran insanimiz hic bir seyden memnun olmuyor,olmadi daha iyisini daha farkli urun sen cikar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Türkiye 333.dünya ülkesi olmasını bu gereksizlere borçlu.

Adamlar yapmış burdakilerde altına yapar.

Aslında destek verilse bu ülkede de başarılı insanlar var ama gereksiz olanları çoğunlukta.
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matmuhendisi 5 yıl
vay efendim çok güzel olmuş
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doctor_bey 5 yıl
Şu özveriyi birazda telefonlarına gösterse Samsung on numara olur
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dR.ElessaR 5 yıl
Argeye en çok yatırım yapan firma Samsung sanırım.
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ø 5 yıl
Dangdung'un telefonu bırakıp kamera, ssd gibi alanlara yönelmesi daha iyi olur.
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