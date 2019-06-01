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Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi

Samsung'un Android için tarayıcısı Samsung Internet Tarayıcı, firmanın cihazlarını kullanmayanlar arasında bile bir hayli popüler. Son güncelleme, bu tarayıcıya bazı değişiklikler getirdi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,9b
1
13
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’un mobil internet tarayıcısı yeni güncellemesinde önemli değişikliklere sahip oldu. Sıradan hata düzeltmeleri ve performans yükseltmelerinin yanında, arayüzde de yeni elementler yer alıyor.
Özelliklerden en çok dikkat çekeni olan bildirim yöneticisi, kullanıcıların hangi sayfalardan bildirim aldıklarını ya da alacaklarını ve bunları nasıl iptal edeceklerini gösteriyor.
Arayüzde meydana gelen bir değişim ise sekmeler sayfasında oldu. Samsung Internet tarayıcı artık mobil cihazların form faktörüne göre optimize edilmiş bir görünüme sahip. Güncellemenin bu kısmı ayrıca cihazın ekran boyutuna göre değişiyor. Daha büyük ekranlı telefonlar ya da tabletler, daha rahat bir sekmeler sayfasına sahip.
Samsung’a göre bu özelliklerin tamamı ve daha fazlası, Samsung Internet Tarayıcısı beta içerisinde bulunuyor. Bu özelliklerin tamamı birkaç hafta içerisinde stabil sürümde de kendisine yer bulacaktır.
Beta sürümüne buraya tıklayarak Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

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sadrag 1 hf. en beğenilen
Video asistanı kaldırdılar.. Üstünede tarayıcıda oynatılan videoyu bildirim çubuğunda inatla göstermesi. Ben memnun olmadım şahsen
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cumur 4 gün
bunlar sanırım geri dönüşleri kaale almıyor inanmak zor bu kadar batirmalarina
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Overkahan 6 gün
Rezil ettiler güzelim browser ı.Bu güncellemeden sonra bariz yavaşladı.Üstüne bildirim ekranında video özelliği geldi.Kapatılmıyor da anasını satıym.
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damn2u 1 hf.
Bundan önce ki güncellemeyle kasma donma bir sürü saçmalık gelmişti, alternatif olarak MS Edge deneyeyim dedim ve daha rahat geldi bana açıkcası. Edge bozmadığı sürece bir daha Samsung Browser'a bakmam.
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TITAN 1 hf. damn2u
samsung browserda night mode yok mu ya gözlerim dark mode arıyor
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Hawkyshun 1 hf.
Açılır pencerede oynat seçeneği neden kalktı halen aklım almıyor..
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matrix52 1 hf.
qr okuyucuyu da kaldırdılar kötü oldu.
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koyunsayar 1 hf. matrix52
Beta da var
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sadrag 1 hf. en beğenilen
Video asistanı kaldırdılar.. Üstünede tarayıcıda oynatılan videoyu bildirim çubuğunda inatla göstermesi. Ben memnun olmadım şahsen
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Sipihrz 1 hf.
Başlı başına bir tık tuzağı haber.
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