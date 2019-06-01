Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi

Teknoloji Editörü
Samsung’un mobil internet tarayıcısı yeni güncellemesinde önemli değişikliklere sahip oldu. Sıradan hata düzeltmeleri ve performans yükseltmelerinin yanında, arayüzde de yeni elementler yer alıyor.
Özelliklerden en çok dikkat çekeni olan bildirim yöneticisi, kullanıcıların hangi sayfalardan bildirim aldıklarını ya da alacaklarını ve bunları nasıl iptal edeceklerini gösteriyor.
Arayüzde meydana gelen bir değişim ise sekmeler sayfasında oldu. Samsung Internet tarayıcı artık mobil cihazların form faktörüne göre optimize edilmiş bir görünüme sahip. Güncellemenin bu kısmı ayrıca cihazın ekran boyutuna göre değişiyor. Daha büyük ekranlı telefonlar ya da tabletler, daha rahat bir sekmeler sayfasına sahip.Samsung’a göre bu özelliklerin tamamı ve daha fazlası, Samsung Internet Tarayıcısı beta içerisinde bulunuyor. Bu özelliklerin tamamı birkaç hafta içerisinde stabil sürümde de kendisine yer bulacaktır.
Beta sürümüne buraya tıklayarak Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
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