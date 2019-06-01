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Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı

Huawei'ye yaptırımların son uygulayıcısı da Micron oldu. Amerikan merkezli çip üreticisi, hükümetin kararına zoraki uydu fakat bu karar firmanın en büyük müşterilerinden birine mâl oldu.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Huawei’ye karşı Amerikan Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı savaşta direnen son firmalardan olan Micron da bağlarını koparmaya zorlandı. Bu durum, Amerikan merkezli Micron’un Huawei’ye göre daha çok canını acıtacak.
Yayınlanan resmi rapora göre Micron, uluslararası iş ortakları olan bir çip üreticisi olarak Huawei’ye teslimatları durdurdu. Bunun yanında, firma kendi partnerlerine de Huawei’ye direkt ya da dolaylı yoldan içinde Micron çipler barındıran modülleri satmaması için mektuplar gönderdi. Bu modüller arasında SSD’ler, hafıza kartları, flaş depolamalar ve benzeri birimler yer alıyor.
Bu zorunlu verilen kararın ardından maalesef Micron, Huawei’den daha fazla zarar görecek. 2019’un ilk çeyrek raporuna göre çip üreticisi Micron’un tüm gelirinin %13’ü Huawei’den geliyordu.

http://news.mydrivers.com/1/629/629312.htm Yorum Yaz
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S A M C R O 1 hf. en beğenilen
Bu huawei sempatizanlığı korkunç derecede artıyor. Şöyle yapacak böyle yapacak şunu üretecek bunu yazacak falan filan. İşin doğrusu şu ki ya Amerika ile anlaşacak ya batacak başka hiçbir şansı yok.
Bu huawei sempatizanlığı korkunç derecede artıyor. Şöyle yapacak böyle yapacak şunu üretecek bunu yazacak falan filan. İşin doğrusu şu ki ya Amerika ile anlaşa...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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MS4343 1 hf. S A M C R O
O sempatizanlığı yapanların çoğunluğu, Huawei telefon kullananlar diye düşünüyorum.Gerçi haksız da sayılmazlar...Alınan telefonların fiyatları da duşunulunce!
O sempatizanlığı yapanların çoğunluğu, Huawei telefon kullananlar diye düşünüyorum.Gerçi haksız da sayılmazlar...Alınan telefonların fiyatları da duşunulunce!
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Yanıtla +8
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S A M C R O 1 hf. neo01470
Hocam anlatır mısın kimmiş bu huawei çok merak ettim şimdi. Microsoft Google Arm Qualcomm ve daha bir çok firmaya diz çöktürecek mi onu söyle.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Fashionality 6 gün
artık huawei’nin kısa zaman içinde tekrar eskisi gibi olmasını beklemek hayal... koskoca şirketin batışını daha doğrusu batırılışını izliyoruz...
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raxetul 6 gün
Elin Çinli'si foton eşlenikliği kullanarak yörüngedeki uydu ile haberleşme denemeleri yapıyor(Amerika'dan daha önce) biz burada "Apple çok iyi, Huawei daha iyi, Huawei ABD'yi döver" muhabbetleri ediyoruz. Aha da ülkece vizyonsuzluğumuz, eğitimsizlik seviyemiz.
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SEO-Uzmanı 6 gün
para versen bu kadar reklam veya bu kadar günüllü forum tartışması yaptıramazsınız !
bu firmayı artık dünya üzerinde tanımayan bi allahın kulu kalmadı ! :)
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SEO-Uzmanı 6 gün
bu durum çin için sanayi devriminde bir sonraki yeni nesil sanayi modeline geçebilmesi için altın kadar kıymetli ! çin teknolojik alt yapı olarak istediğini üretebilecek seviyede ve bu aynı vakti zamanında intel AMD mikro mimari tartışmasının 2019 yılı versiyonu gibi ! sonuç olarak AMD ne noktaya geldi ise ; bu dar zaman aralığında çin de o noktaya gelebilir gibi ! bu bu açıdan müthiş bir fırsat !
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wolferto 1 hf.
applecilar anlasarak bu sayfalara yorum yaziyor apple algi yonetimini baslatti su olaylar olmasaydi daha birsuru apple kullanicisi huaweiye gececekti ve tereddütsüz olayi sempatizanliga cevirdiler huawei ucuz algisi falan filan kalitesizmi degilll peki olay ne forumlara saldiran intelcilerden farklari yok apple intel gbi sirketlerin reklama nekadar para doktukleri ortada bunu yapan adam satin almazmi alir örnekleride var tanidiklarimda sizin anlayacaginiz bu yorumlari yapanda takip edende çini sevmeyende bunlar bu tavirla atilan yorumlarin tümünü es gecebilirsin gercek kullanici deneyimini yada kullanici dusuncesini tamamiyle yansitmiyorlar cogu farumda artti bunlarin sayisi sadece donanimhaberdede değil onlar apple cihaz aldiklari icin memnun olan kesim degil inanin applecilar sosyal medya flan takilir donanimhaberin genel kitlesi f/p cilerdir bunlar cogunlukta flan zannetmeyin elit rolü yapmak cok kolaydir cevrenizdeki insanlar gbi apple abi baskasini tanimam diyenlerin kuyruk acilari coktur onlarda memnun degil ayni özelligi daha pahaliya almaktan hatta kotusunu iyisinden pahaliya almaktan insanimiz gosteris meraklisi ne aldigina degil nekadara aldigina bakiyorlar bu algiya kanarsaniz ne teknoloji gelisir nede aldiginiz urunun parasini hakederler tekelcilik dayatmasidir bu uyanin.
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Askaparta 1 hf.
Hepsi not ediliyor ama birbirlerine de muhtaçlar.
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berk768 1 hf.
İyi olmuş çinlileri hiç sevmezdim zaten Benim için Apple 1 numaradır.
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khaos 1 hf.
Aklı başında bir tüketici huawei dahil hiç bir markanın piyasadan silinmesini istemez nihayetinde rekabetin faydası bizedir ancak bir de dünya gerçekleri var ki onuda görmezden gelmek ancak hayal dünyasında yaşayan romantiklerin işidir.Huawei onlardan çok daha akıllı bir firma öyle yada böyle orta yolu bulacağına inanıyorum.
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gcb1903 1 hf.
Devlet politikası böyle bir şey. Trump'ın ağzından çıkan iki kelimeye bakar her şey. Özgürlükler ülkesi pufff. Ama olsun iyi film yapıyorlar.
Şu olanları iyi görün. Abd dediğimiz orta çağdan ayakta kalan zihniyet dünyanın nasıl belası konumunda görün. Tekel her alanda. Tüm dünya biat ediyor bu son sömürge imparatorluğuna. Kimse de başka ülkeye taşımıyor şirketini.
Demek ki neymiş? Dünya 1'den küçükmüş.
Demek ki neymiş? Övündüğün "bir mektup ile 100 yıl dansı yasakladık yeeeaa" dönüp başına gelirmiş. S400 için yediğimiz darbe ortada. Daha almadan hemde. Aldıktan sonra Huawei gibi olacağız. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İtalya, İsveç, Kanada, Japonya vs vs. Hepsi birer ABD uydusu. Abd ne derse tıpış tıpış yaparlar.
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S A M C R O 1 hf. en beğenilen
Bu huawei sempatizanlığı korkunç derecede artıyor. Şöyle yapacak böyle yapacak şunu üretecek bunu yazacak falan filan. İşin doğrusu şu ki ya Amerika ile anlaşacak ya batacak başka hiçbir şansı yok.
1 Yanıt Yanıtla +17
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MS4343 1 hf. S A M C R O
O sempatizanlığı yapanların çoğunluğu, Huawei telefon kullananlar diye düşünüyorum.Gerçi haksız da sayılmazlar...Alınan telefonların fiyatları da duşunulunce!
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