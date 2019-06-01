Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı

Huawei’ye karşı Amerikan Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı savaşta direnen son firmalardan olan Micron da bağlarını koparmaya zorlandı. Bu durum, Amerikan merkezli Micron’un Huawei’ye göre daha çok canını acıtacak.

Yayınlanan resmi rapora göre Micron, uluslararası iş ortakları olan bir çip üreticisi olarak Huawei’ye teslimatları durdurdu. Bunun yanında, firma kendi partnerlerine de Huawei’ye direkt ya da dolaylı yoldan içinde Micron çipler barındıran modülleri satmaması için mektuplar gönderdi. Bu modüller arasında SSD’ler, hafıza kartları, flaş depolamalar ve benzeri birimler yer alıyor.

http://news.mydrivers.com/1/629/629312.htm

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Bu zorunlu verilen kararın ardından maalesef Micron, Huawei’den daha fazla zarar görecek. 2019’un ilk çeyrek raporuna göre çip üreticisi Micron’unHuawei’den geliyordu.