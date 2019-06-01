Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı

Teknoloji Editörü
Huawei’ye karşı Amerikan Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı savaşta direnen son firmalardan olan Micron da bağlarını koparmaya zorlandı. Bu durum, Amerikan merkezli Micron’un Huawei’ye göre daha çok canını acıtacak.
Yayınlanan resmi rapora göre Micron, uluslararası iş ortakları olan bir çip üreticisi olarak Huawei’ye teslimatları durdurdu. Bunun yanında, firma kendi partnerlerine de Huawei’ye direkt ya da dolaylı yoldan içinde Micron çipler barındıran modülleri satmaması için mektuplar gönderdi. Bu modüller arasında SSD’ler, hafıza kartları, flaş depolamalar ve benzeri birimler yer alıyor.
http://news.mydrivers.com/1/629/629312.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu firmayı artık dünya üzerinde tanımayan bi allahın kulu kalmadı ! :)
Şu olanları iyi görün. Abd dediğimiz orta çağdan ayakta kalan zihniyet dünyanın nasıl belası konumunda görün. Tekel her alanda. Tüm dünya biat ediyor bu son sömürge imparatorluğuna. Kimse de başka ülkeye taşımıyor şirketini.
Demek ki neymiş? Dünya 1'den küçükmüş.
Demek ki neymiş? Övündüğün "bir mektup ile 100 yıl dansı yasakladık yeeeaa" dönüp başına gelirmiş. S400 için yediğimiz darbe ortada. Daha almadan hemde. Aldıktan sonra Huawei gibi olacağız. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İtalya, İsveç, Kanada, Japonya vs vs. Hepsi birer ABD uydusu. Abd ne derse tıpış tıpış yaparlar.
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