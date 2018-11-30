Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor

Samsung katlanabilir ekran teknolojilerinin bir grup tarafından paravan şirket kurularak Çinli bir üreticiye satıldığı iddiasıyla savcılık soruşturması başlatıldı.
5 ay
5,2b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında katlanabilir ekran trendi Samsung ile başladı ve gelecek yıl ağırlık Çin’de olmak üzere pek çok üretici bu trende dahil olacak. Bu üreticilere ekran tedarik etmek için de OLED ekran üreticilerinin çalışmaları devam ediyor.

Gözaltılar var

Bununla birlikte bazı üreticiler çalışmaktan fazlasını yapıyor olabilir. Güney Kore’de güvenlik güçleri Samsung’a ait katlanabilir ekran teknolojilerini sızdırdığına inandığı 9 (bazı kaynaklara göre 11) kişiyi göz altına aldı. Bu kişiler Samsung dahil pek çok ekran üreticisine mobil ekran üretim ekipmanları tedarik eden Toptec Co Ltd. firmasında çalışıyor. Hatta bir tanesi CEO pozisyonunda.

Ayrıca Bkz. "DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu"

İddialara göre şüpheliler TopTec firmasını paravan olarak kullanıyordu ve Samsung tesislerinde kullanılan ekipmanlarla ilgili ve çizimlerle ilgili bilgileri Çinli bir firmaya satıyordu. Ekibin bunun karşılığında yaklaşık 13.8 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.

TopTec ise iddiaları kesinlikle reddederken soruşturma kapsamında tam bir iş birliğine hazır olduğunu duyurdu. Bununla birlikte firmanın hisseleri yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Sırların satılıp satılmadığı konusunda son kararı savcılar verecek. Bu bakımdan net bir şey söylemek mümkün değil ancak Çin’de BOE’nin son dönemde OLED ekranlar konusunda önemli yatırımları olduğu biliniyor. Huawei katlanabilir ekranını bu firmadan tedarik edecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsungs-foldable-display-technology-sold-in-China-South-Korean-prosecutors-suspect_id111480 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wert1903 5 ay
Samsung baktı baş edemiyor tahtı sallanıyor, çamur mu atıyor acaba.Sadece katlanır ekran konusunda değil ,diğer teknolojilerde de çin artık inovatif işler yapıyor. Samsung zirvede kalmanın kolay olmadığının farkına varmalı.
Samsung baktı baş edemiyor tahtı sallanıyor, çamur mu atıyor acaba.Sadece katlanır ekran konusunda değil ,diğer teknolojilerde de çin artık inovatif işler yapıy...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Adamlar F35'in planları çalıp kendi savaş uçaklarını yaptı. Bunlar katlanabilir ekran diyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Fashionality 5 ay
yillardir bitmedi su katlanabilir telefon muhabbeti... yillar once Samsung bir reklaminda Apple cihazlariyla bile karsilastirmisti (tabi marka ismi vermeden) ama hala protatip cihazlar disinda piyasaya sunulan bir cihaz yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 5 ay
Ağa bizimle eglenir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 5 ay
Çinliler Pentagon ve Lockheed Martin'e sızıp F-35'in kopyasını üretmiş bir millet. Katlanabilir telefonun bilgilerini mi çalamayacaklar? Ama bu işin sonu ilginç yerlere gidebilir ve Çinli şirketlerin ürünlerinin Avrupa ve ABD'de satışı bile yasaklanabilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay McLaren64
Çinliler ambargo uygularsa sıkıntı daha büyük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 5 ay
çinliler samsungtan önce mi katlanabilir ekran yapıcağını sanıyorsunuz :D
piyasaya önce cıkmakla o teknolojiyi yaratmak arasında dünyalar kadar fark var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 5 ay
Sıra dışı bir teknoloji çıktığında akabinde benzerlerinin sözleşilmişcesine mantar gibi türemesi rastlantı olamaz. Firmalar arasında bilgi sızıntıları hep oluyor bence.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 5 ay
"Beceremedik yıllardır boş konuşuyoruz" demek yerine muhtemelen kendisinden önce piyasaya sürecek çinlilere çamur atarak zan altında bırakmak bunun başka izahı yok
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 5 ay khaos
Kullanılabilir bir ürün çıkarmak için ciddi arge yatırımları gerekir. Yıllardır armut topladıklarını sanmıyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Adamlar F35'in planları çalıp kendi savaş uçaklarını yaptı. Bunlar katlanabilir ekran diyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 5 ay
Kapitalizm'in doğası ve kaçınılmaz olaylar. Bilgi casusluğu gelecekte giderek daha önlenemez hale gelecek. Etik, ahlak falan ulusal ve kişisel çıkarlar araya girince hikaye oluyor. Huawei 5G de neden yasaklanıyor belli ülkelerde? Bence tam tersi de geçerli. En bariz örneği ise x86 mimarisine bence "kasıtlı" eklenen Spectre & Meltdown açıkları.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wert1903 5 ay
Samsung baktı baş edemiyor tahtı sallanıyor, çamur mu atıyor acaba.Sadece katlanır ekran konusunda değil ,diğer teknolojilerde de çin artık inovatif işler yapıyor. Samsung zirvede kalmanın kolay olmadığının farkına varmalı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5227 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung galaxy flex ve
4 etiket daha samsung foldable display Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Intel mimari konferansı 11 Aralık tarihinde yapılacak 5 ay Monster'da Bu Hafta - Rocket League 5 ay IP TV'ler hakkında inceleme başlatıldı! Yayıncılara yüklü para cezası 5 ay PS Classic donanımı belli oldu 5 ay Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi 5 ay YouTube Hikayeler özelliği en az 10 bin abonesi olan hesaplara dağıtılıyor 5 ay Ford Otosan, Platooning adı verilen otonom konvoy teknolojisi üzerinde çalışıyor 5 ay Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar içemeyecek!" 5 ay TRON, 100 milyon dolarlık Blockchain oyun fonunu duyurdu 5 ay Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları nelerdir? 5 ay Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim üzerine etkisini sıfıra indirmek istiyor 5 ay Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı 5 ay Volkswagen tarihinin en küçük ticari aracı: Cargo e-Bike 5 ay Netflix, Daredevil dizisinin iptal edildiğini duyurdu 5 ay Mac bilgisayarlara toz filtresi davası 5 ay Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok 5 ay Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı 5 ay iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar? 5 ay Patronu kumar bağımlısı olan Gionee iflas etti 5 ay Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor Sonraki Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi 5 ay iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu 5 ay 5.000 mAh pille donatılmış Moto G7 Power geliyor 5 ay Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 5 ay NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma" 5 ay OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi 5 ay WhatsApp'in Android sürümüne iki yeni kullanışlı özellik geliyor 5 ay Yapay zekâ ve 3D yazıcılar sayesinde klasik tablolar tekrar hayat buluyor 5 ay Xiaomi akılı kapı kilidi duyuruldu 5 ay Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin 5 ay Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor 5 ay Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu 5 ay Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim