Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor

Akıllı telefon pazarında katlanabilir ekran trendi Samsung ile başladı ve gelecek yıl ağırlık Çin’de olmak üzere pek çok üretici bu trende dahil olacak. Bu üreticilere ekran tedarik etmek için de OLED ekran üreticilerinin çalışmaları devam ediyor.

Gözaltılar var

Bununla birlikte bazı üreticiler çalışmaktan fazlasını yapıyor olabilir. Güney Kore’de güvenlik güçleri Samsung’a ait katlanabilir ekran teknolojilerini sızdırdığına inandığı 9 (bazı kaynaklara göre 11) kişiyi göz altına aldı. Bu kişiler Samsung dahil pek çok ekran üreticisine mobil ekran üretim ekipmanları tedarik eden Toptec Co Ltd. firmasında çalışıyor. Hatta bir tanesi CEO pozisyonunda.

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İddialara göre şüpheliler TopTec firmasını paravan olarak kullanıyordu ve Samsung tesislerinde kullanılan ekipmanlarla ilgili ve çizimlerle ilgili bilgileri Çinli bir firmaya satıyordu. Ekibin bunun karşılığında yaklaşık 13.8 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.

TopTec ise iddiaları kesinlikle reddederken soruşturma kapsamında tam bir iş birliğine hazır olduğunu duyurdu. Bununla birlikte firmanın hisseleri yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Sırların satılıp satılmadığı konusunda son kararı savcılar verecek. Bu bakımdan net bir şey söylemek mümkün değil ancak Çin’de BOE’nin son dönemde OLED ekranlar konusunda önemli yatırımları olduğu biliniyor. Huawei katlanabilir ekranını bu firmadan tedarik edecek.