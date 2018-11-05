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Samsung katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaştı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunu hafta içinde düzenleyeceği konferansta ortaya çıkarması bekleniyor. Güney Koreli şirket sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını bakın neyle değiştirdi
6 ay
11,2b
1
26
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Geliştirici Konferansı'nda katlanabilir akıllı telefonunu ortaya çıkarması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Güney Koreli şirket, Samsung Mobile resmi sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafını değiştirerek tansiyonu yükseltti.
Ayrıca Bkz. "2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak"
Facebook ve Twitter hesaplarının profil fotoğrafı, Samsung logosunun ikiye katlandığını gösteren bir resimle değiştirildi. Konferans bu hafta içinde gerçekleşeceği için detayları çok kısa bir süre içerisinde öğrenebileceğiz. Ancak yayınlanan görselin kesin olarak katlanabilir telefonun lanse edileceği anlamına gelmediğini de unutmamak lazım.
Rapora göre Samsung telefonu ortaya çıkaracak ancak ne kadar aşama kaydettiğini göstermek ve müşterilere nihai cihazın neye benzeyeceğine dair fikir vermek için sadece çalışan bir prototip sergileyecek.

İlk katlanabilir telefon FlexPai oldu

Geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından yayınlanan bir haberde, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunun 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtilmişti. Bu da Samsung fanlarının biraz daha beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.
Bu arada Samsung, katlanabilir akıllı telefon çıkaran ilk şirket olamayacak. Çünkü bu unvana geçtiğimiz günlerde FlexPai isimli katlanabilir telefonunu duyuran Royole isimli şirket sahip oldu.

https://www.facebook.com/SamsungMobile/photos/a.125714620810516/2020545574660735/?type=3&theater Yorum Yaz
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Murat Burç 6 ay en beğenilen shkoksal
Şu milletin herşeyi kendine yormasina hasta oluyorum. Benim günüm çok büyük oradan telefonla geçiyor ve bazen 6 inç ekran hile yetmiyor tablet alasım geliyor fiyatlar malum olduğu için vazgeçiyorum evet pahalı olacak mı olacak ama iyice büyük ekran isteyen ve para sıkıntısı olmayanlar bu cihazı alacak.
Ne işe yarayacakcılar çoğunlukta olsaydı bu dünyada firmalar hiçbir geliştirme yapmaz hala 2 GB RAM'li android cihaz kullanıyor olurduk. Teknoloji gelişecek gelişecek bir gün bu cihazlar da alınabilir fiyatlara gelecek.
Şu milletin herşeyi kendine yormasina hasta oluyorum. Benim günüm çok büyük oradan telefonla geçiyor ve bazen 6 inç ekran hile yetmiyor tablet alasım geliyor f...
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sniko1 6 ay
Teknolojiye yön veren firmalara teknolojik gelişmeler konusunda yön vermeye çalışan arkadaşlar cidden komik oluyorsunuz
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maxmania 6 ay
katlanabilir ekranlar telefondan çok dizüstü pclerde ses getirecek. telefon tarafı biraz reklam yüzü olarak seçilmiş.
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Ulfast 6 ay
Telefonun katlanmasına gerek duymuyorsanız, demek ki bu telefon size göre değil. Bir şeyi eleştirirken öznel davranmayın...
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MaDMaxiBo 6 ay
Samsung katlama telefon resmi çok saçma, normal telefonu katlamış, o şekilde çıkmaz herhalde. Mesela diğer firma güzel yapmış katlayınca cüzdan gibi oluyor hem de o anda ekran kullanılabilir bir telefon oluyor.
Şu an yaklaşık 10 inç bir phablet kullanıyorum ana telefonum olarak. 2K çözünürlük, 10K mah batarya falan çok iyi. Surf yapmak film izlemek çok çok iyi telefona göre. Ama dışarıda kullanmak çok zor, yanında taşımak, yağmurlu havada özellikle de işkence. Katlanıp cebe konacak olsa güzel olur tabi.
Ha ben bir telefona bin lirayı bile çok görüyorum. O açıdan bu teknoloji benim için çok ileride kullanılabilir olacaktır orası ayrı.
Ek olarak eskiden bu tür haberlere yorum yapılırdı, artık gırgır yapılıyor daha çok. Forum da geyik oluyor komple.
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medjay85 6 ay
olayı sadece telefon olarak görmeyin bencede tablet sektöründe androide bir ivme kazandırabilir
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aycibin 6 ay
değişik ama bence telefonun katlanması yanında neler sunacağı önemli.kozmetik olarak bir faydası yok.fonksiyonel olarak şu anki telefonlarla yapılamayan birşeler sunuyor olmalı.olay açılınca 32:9 (16:9 + 16:9) oranlı ince uzun bir ekran yaratmaksa bir çekiçiliği olmaz.
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MehmetF4tih 6 ay
Allah aşkına telefon katlansa ne olur katlanmasa ya ne gerek var :)
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Markizo 6 ay
Hatırlayın kaydırmalı ve kapaklı telefonlarda tonlarca kronik hata bulunuyordu. Bu teknoloji de kronik hatalarla gelecekse bence alıcılarını üzebilir.
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Saint Ralph 6 ay
Şöyle 10 - 12 inc telefon olsa ve katlanabilir teknolojisi de olsa hemen alırım.
Emekliyim sokağa çıkıyorum, parkta oturuyorum, pikniğe gidiyorum.
Canım dizi, haber izlemek istiyor ufacık telefonla eşimle rahat izleyemiyoruz.
Turlara gidiyorum otel odalarındaki tv bana yeterli gelmiyor. İstiyorum koyayım karşıma 12 inc telefonumu açayım Netflix belgesel izleyim.

Fiyat 15.000 - 20.000 TL civarı olursa alınabilir.
Sabırsızlıkla bekliyorum.
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redbul_540 6 ay

Bi işe yaramaz.Katlayıp napim la telefonu
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qerrard! 6 ay redbul_540
Ne yapacağını ikimizde biliyoruz.
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Kerim5100 6 ay
Apple yapınca İŞTE İNOVASYON
Samsung yapınca auvvvvvv
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