Samsung katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaştı

Samsung'un önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Geliştirici Konferansı'nda katlanabilir akıllı telefonunu ortaya çıkarması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Güney Koreli şirket, Samsung Mobile resmi sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafını değiştirerek tansiyonu yükseltti.

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"2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak"

Facebook ve Twitter hesaplarının profil fotoğrafı, Samsung logosunun ikiye katlandığını gösteren bir resimle değiştirildi. Konferans bu hafta içinde gerçekleşeceği için detayları çok kısa bir süre içerisinde öğrenebileceğiz. Ancak yayınlanan görselin kesin olarak katlanabilir telefonun lanse edileceği anlamına gelmediğini de unutmamak lazım.

Rapora göre Samsung telefonu ortaya çıkaracak ancak ne kadar aşama kaydettiğini göstermek ve müşterilere nihai cihazın neye benzeyeceğine dair fikir vermek için sadece çalışan bir prototip sergileyecek.

İlk katlanabilir telefon FlexPai oldu

Geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından yayınlanan bir haberde, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunun 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtilmişti. Bu da Samsung fanlarının biraz daha beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Bu arada Samsung, katlanabilir akıllı telefon çıkaran ilk şirket olamayacak. Çünkü bu unvana geçtiğimiz günlerde FlexPai isimli katlanabilir telefonunu duyuran Royole isimli şirket sahip oldu.

https://www.facebook.com/SamsungMobile/photos/a.125714620810516/2020545574660735/?type=3&theater