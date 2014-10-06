Samsung memleketindeki yeni yonga üretim tesisine 15 milyar dolar yatırım yapacak





Kendi yongasetleri mobil cihaz pazarında yaygın olarak kullanılmasa da Apple gibi devlere üretim yaparak TSMC'nin arkasından sektörün önemli dökümcüleri arasına yerleşmeyi başaran Samsung, üretim tesislerine yeni yatırımlar yapıyor.





Güney Kore'den gelen haberlere göre firma Pyeongtaek şehrinde yeni bir yonga üretim tesisi kuracak ve yaklaşık 15 milyar dolar da yatırım yapacak. 2015 yılında başlaması planlanan inşaat 2017 yılında bitecek ve tesis akabinde hizmete girecek.





Samsung'un hem Apple ile yongaseti üretim ortaklığını geliştireceğini hem de AMD'nin yeni nesil FX işlemcilerini üreteceğini duyurması sonrasında gelen yatırım haberleri önümüzdeki dönemde rekabeti artırmak istediğini gösteriyor. Zira TSMC de mobil yonga pazarında payını sürekli artırıyor ve Samsung'un hamle yapma ihtiyacı doğuyor.





Samsung yeni üretim tesisi hizmete girdikten sonra hali hazırdaki yonga üretim kapasitesini yüzde 10 veya 20 seviyesinde artıracağını belirtiyor. Durgunluğa giren akıllı telefon satışlarından etkilenmemek adına firmanın farklı bölümlerden gelir artırma yoluna gittiği ihtimal dahilinde. Tesislerin mantık yongası mı yoksa bellek yongası mı üreteceği tam olarak belirlenmedi. Firma ilerleyen dönemde bantların ayrımını yapacak.

http://www.zdnet.com/samsung-to-invest-nearly-15bn-on-new-korean-chip-plant-7000034363/