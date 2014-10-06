Samsung memleketindeki yeni yonga üretim tesisine 15 milyar dolar yatırım yapacak

Haber Editörü
Kendi yongasetleri mobil cihaz pazarında yaygın olarak kullanılmasa da Apple gibi devlere üretim yaparak TSMC'nin arkasından sektörün önemli dökümcüleri arasına yerleşmeyi başaran Samsung, üretim tesislerine yeni yatırımlar yapıyor.
Güney Kore'den gelen haberlere göre firma Pyeongtaek şehrinde yeni bir yonga üretim tesisi kuracak ve yaklaşık 15 milyar dolar da yatırım yapacak. 2015 yılında başlaması planlanan inşaat 2017 yılında bitecek ve tesis akabinde hizmete girecek.
Samsung'un hem Apple ile yongaseti üretim ortaklığını geliştireceğini hem de AMD'nin yeni nesil FX işlemcilerini üreteceğini duyurması sonrasında gelen yatırım haberleri önümüzdeki dönemde rekabeti artırmak istediğini gösteriyor. Zira TSMC de mobil yonga pazarında payını sürekli artırıyor ve Samsung'un hamle yapma ihtiyacı doğuyor.
Samsung yeni üretim tesisi hizmete girdikten sonra hali hazırdaki yonga üretim kapasitesini yüzde 10 veya 20 seviyesinde artıracağını belirtiyor. Durgunluğa giren akıllı telefon satışlarından etkilenmemek adına firmanın farklı bölümlerden gelir artırma yoluna gittiği ihtimal dahilinde. Tesislerin mantık yongası mı yoksa bellek yongası mı üreteceği tam olarak belirlenmedi. Firma ilerleyen dönemde bantların ayrımını yapacak.
http://www.zdnet.com/samsung-to-invest-nearly-15bn-on-new-korean-chip-plant-7000034363/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
turk insani cok zeki bu noktaya katiliyorum ama kabahati basitce yonetenlere atamayiz. halk neyse yonetenlerde odur. turk insanin genel dunya gorusu anlayisi malum bakanimizin anlayisindan, sig goruslulugunden cok da farkli degil. vizyonu genis olan, dogru noktayi gorenlerinde yol almasini cevresindeki genel gorus engelliyor. imkan verilmiyor diyorsunuz ya. iste o imkan bu yuzden verilmiyor. bunu zamaninda arge projelerinde bizzat calismis ve arge yapan diger arkadaslarin durumlarini gormus biri olarak soyluyorum. bunu cozumu nedir, temelden egitimden kaynaklanan bir durum. ne yazikki duzeltmesi istikrarli caba ile uzun yillar var kusaklar alir. aksine duzeltmek yerine en temelinden egitimi ve verdigi anlayisi dahada geri tasiyoruz.
"İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız." diye bir hadis var ama çin ile yapılan tek şey bavul ticareti ve ithalat(ihracat da vardır illa ki ama devede kulak) Kimse gelip te siyasi içerikli maval okumasın gerçekler bunlar. Bu saatten sonra da samsung un önünü kolay kolay kapanmaz adamlar iyi kötü piyasayı domine etmeye başladılar.
Akıl ve teknoloji ile yapıyorlar yolları açıkolsun dibine kadar hakediyorlar kazandıkları parayı.