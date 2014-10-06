Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung memleketindeki yeni yonga üretim tesisine 15 milyar dolar yatırım yapacak

4 yıl
358
1
33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung memleketindeki yeni yonga üretim tesisine 15 milyar dolar yatırım yapacak

Kendi yongasetleri mobil cihaz pazarında yaygın olarak kullanılmasa da Apple gibi devlere üretim yaparak TSMC'nin arkasından sektörün önemli dökümcüleri arasına yerleşmeyi başaran Samsung, üretim tesislerine yeni yatırımlar yapıyor. 

Güney Kore'den gelen haberlere göre firma Pyeongtaek şehrinde yeni bir yonga üretim tesisi kuracak ve yaklaşık 15 milyar dolar da yatırım yapacak. 2015 yılında başlaması planlanan inşaat 2017 yılında bitecek ve tesis akabinde hizmete girecek. 

Samsung'un hem Apple ile yongaseti üretim ortaklığını geliştireceğini hem de AMD'nin yeni nesil FX işlemcilerini üreteceğini duyurması sonrasında gelen yatırım haberleri önümüzdeki dönemde rekabeti artırmak istediğini gösteriyor. Zira TSMC de mobil yonga pazarında payını sürekli artırıyor ve Samsung'un hamle yapma ihtiyacı doğuyor. 

Samsung yeni üretim tesisi hizmete girdikten sonra hali hazırdaki yonga üretim kapasitesini yüzde 10 veya 20 seviyesinde artıracağını belirtiyor. Durgunluğa giren akıllı telefon satışlarından etkilenmemek adına firmanın farklı bölümlerden gelir artırma yoluna gittiği ihtimal dahilinde. Tesislerin mantık yongası mı yoksa bellek yongası mı üreteceği tam olarak belirlenmedi. Firma ilerleyen dönemde bantların ayrımını yapacak.  

http://www.zdnet.com/samsung-to-invest-nearly-15bn-on-new-korean-chip-plant-7000034363/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mtvh3570 4 yıl
güzell
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Cami yap cami
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 4 yıl
Olay tamamen bizi yönetenlerin kabahati. Tek bu hükümet için söylemiyorum tek parti döneminden sonra bu böyle. Şimdiki hükümetin bi bakanı dememişmiydi biz Müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz diye. Şu gün bakıyorum ülkeye hala türbandır, terördür, ışiddir felan almış başını gidiyor herşey. Siz bu durumdan teknoloji çıkmasını beklemeyin. Devletin her kurumunda adam kayırmacılık dayıcılık amcacılık yayılmışken gerçekten işini yapanların biyerlere gelmesini de beklemeyin. Bilmem kaç bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi olan bi diyanet kurumumuz varken nasıl olacak bu işler. Kimse dinsiz imansız yetişsin demiyorum da biz hala ilkokula kadar türbanı indirip biyat edecek bi nesil için çaba harcıyorsak hiçbişey olmaz bu ülkeden. Aslında Türk insanı gerçekten zekidir imkan verilse ben yapacağına inanıyorum ama geldiğimiz nokta bundan çok uzakta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl mert1907
mert1907

Olay tamamen bizi yönetenlerin kabahati. Tek bu hükümet için söylemiyorum tek parti döneminden sonra bu böyle. Şimdiki hükümetin bi bakanı dememişmiydi biz Müslüman ülkeyiz bizden mucit çıkmaz diye. Şu gün bakıyorum ülkeye hala türbandır, terördür, ışiddir felan almış başını gidiyor herşey. Siz bu durumdan teknoloji çıkmasını beklemeyin. Devletin her kurumunda adam kayırmacılık dayıcılık amcacılık yayılmışken gerçekten işini yapanların biyerlere gelmesini de beklemeyin. Bilmem kaç bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi olan bi diyanet kurumumuz varken nasıl olacak bu işler. Kimse dinsiz imansız yetişsin demiyorum da biz hala ilkokula kadar türbanı indirip biyat edecek bi nesil için çaba harcıyorsak hiçbişey olmaz bu ülkeden. Aslında Türk insanı gerçekten zekidir imkan verilse ben yapacağına inanıyorum ama geldiğimiz nokta bundan çok uzakta.

turk insani cok zeki bu noktaya katiliyorum ama kabahati basitce yonetenlere atamayiz. halk neyse yonetenlerde odur. turk insanin genel dunya gorusu anlayisi malum bakanimizin anlayisindan, sig goruslulugunden cok da farkli degil. vizyonu genis olan, dogru noktayi gorenlerinde yol almasini cevresindeki genel gorus engelliyor. imkan verilmiyor diyorsunuz ya. iste o imkan bu yuzden verilmiyor. bunu zamaninda arge projelerinde bizzat calismis ve arge yapan diger arkadaslarin durumlarini gormus biri olarak soyluyorum. bunu cozumu nedir, temelden egitimden kaynaklanan bir durum. ne yazikki duzeltmesi istikrarli caba ile uzun yillar var kusaklar alir. aksine duzeltmek yerine en temelinden egitimi ve verdigi anlayisi dahada geri tasiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 4 yıl
biz diyanet için 2.5 milyar dolar ayıran bir ülkeyiz. bu kafa ile 1000 yıl sonra bile yerimizde sayarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Excision 4 yıl
Bütün sıkıntı egitim sistemimiz çocuklar okullardan nefret ediyor teorik ders ile olacak iş degil bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl
İyice fakir edebiyatına bağlamışlar yine. Yazabların çoğu Kahvehanede hissettiriyor bizi sağolsunlar. Kahvehane ortamını aratmıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 4 yıl
Türkiye daha ticari olarak basit bir direnci bile üretemiyor (varsa da ben rastlamadım ne ticari ne projesel). Türkiye araba üretiyor deniyor ama parçalar dışarıdan geliyor burada sadece dışarıda önem verilen ve maliyeti yüksek olan, ama Türkiye de bir değerinin olmadığı işçilik yapılıyor. Türkiye bu arabanın ne motorunu, ne aerodinamiğini ne de yazılımını yapabiliyor. Yapabilecek adamlar üniversitede 1970 in içeriği ile eğitiliyor, bunlardan sıyrılıp kendini yetiştiren adamlar en basitinden torpil, hemşericilik gibi şeylerden hak ettiği değeri bulamayıp yurtdışına kaçıyor. Bu ülkede ipin ucu kaçtı artık istese de bir yere gelemez.
"İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız." diye bir hadis var ama çin ile yapılan tek şey bavul ticareti ve ithalat(ihracat da vardır illa ki ama devede kulak) Kimse gelip te siyasi içerikli maval okumasın gerçekler bunlar. Bu saatten sonra da samsung un önünü kolay kolay kapanmaz adamlar iyi kötü piyasayı domine etmeye başladılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 4 yıl
15 milyar dolar bişeymi bizimkler bir boka yaramayan ak saraya yüzlerce milyar dolar para harcıyor. zaten bizim memleketde böyle birşeylerin ancak hayalini kurarız. ileriye değil imam hatipleşerek 200 yada 300 yıl geriden takip ederiz..??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 4 yıl
AMD ile işbirliği haberinden sonra gelen böyle bir haber manidar. AMD ile uzun vadede sıkı bir üretim anlaşması yaptılar sanırım ve Apple'da yeni A9 yongası için Samsung'a muhtaç TSMC yapamayacak gibi.

Akıl ve teknoloji ile yapıyorlar yolları açıkolsun dibine kadar hakediyorlar kazandıkları parayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Nasıl bir telefon çıkacak merak konusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhyildiz 4 yıl
bütün donanımını kendisi üretmek için hazırlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
358 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung semiconductor ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Windows 10'u denedik "Yeni işletim sistemi test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim