Samsung, mevcut üretim teknolojisiyle AMOLED ekranlarda 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başardı

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Samsung, bazı firmalar tarafından imkansız olarak görülen yeni bir çalışmaya imza attı. Mevcut AMOLED panel üretim teknolojisi FMM (Fine Metal Mask) ile 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başaran uzak doğulu üretici, yeni nesil mobil cihazlarında çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanabilecek.
FMM yönetiminde, standart RGB dizilimi ile 200 ppi değerinin üstüne çıkılamıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu da sağlayan PenTile alt-piksel dizilimini geliştiren Samsung, Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Nexus'taki panelleri bu yolu izleyerek üretmişti. Galaxy S III'te ise; Universal Display'in yeşil PHOLED materyalini kullanarak güç tüketimini daha da düşürmeyi başarmış, PenTile'ın yardımıyla ancak 306 ppi'ye ulaşabilmişti.
ETNews'ün haberine göre; bir süredir araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten Güney Koreli teknoloji devi, halihazırda fabrikalarında on binlerce ekran üreten donanımlar ile 350 ppi piksel yoğunluğunu elde etti. LCD panellerin yer aldığı Apple iPhone modelleri 330 ppi, Sony'nin üst düzey akıllı telefonları ise; 342 ppi yoğunluğunda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Hatta LG Display, birkaç ay önce 1920 x 1080 piksel çözünürlükle 440 ppi gibi oldukça yüksek bir yoğunlukta üretim yapabildiğini açıklamıştı. OLED cephesinde ise; şimdiye kadar böyle yüksek piksel yoğunluklarına sahip paneller göremedik.
LCD'nin OLED'e karşı piksel yoğunluğunda ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Bu durumu PenTile ile 2012'ye kadar idare eden Samsung'un artık mobil kullanıcıları yıllar önce olduğu gibi tekrar şaşırtabilecek bir panel geliştirmesi gerekiyor. Lazer tabanlı LITI metoduna geçerek 300 ppi sınırının aşılması planlanıyordu. Bu üretim yönteminin, FMM'ye oranla daha ucuz olsa da seri üretimde sorunlara yol açması Samsung'u düşündürüyordu. Fakat FMM üzerindeki çalışmalar sonuç verdi ve nihayet çok daha yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranların yolu açıldı.
Geçen yılın yine yaz aylarında, Super AMOLED HD ekranın tasarlandığı ortaya çıkmıştı. Yeni panel, Galaxy Note, Galaxy S II HD ve Galaxy Nexus'ta kullanıldı. 350 ppi değerine ulaşabilen bu ekranın ise; Galaxy Note II'ye güç vermesini umuyoruz. 15 Ağustos ve sonrasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2012'de yeni nesil AMOLED ekranların görücüye çıkması mümkün görünüyor. Samsung'dan Tizen işletim sistemli bir telefon da duyurması bekleniyor.
http://www.etnews.com/news/device/device/2621080_1479.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben buna pek katilmiyorum sagdan soldan alsalarda goruntu kaliteleri yuksek ve net amoled en iyi siyahi veriyor olabilir ama en berbat beyazi verdigi gercegini de atlamayalim ustelik ekranlarinda yesilimsi bi goruntu var aslinda en iyi renk gamuta da sahip degil en azindan benim inceledigim test sitelerinde boyle gozukuyor , ayni zamanda siyah zemin pil tuketimini olumsuz etkidir
Amoled te siyah zeminde pil tüketimi 0 a yakındır.Onun için super amoled ekranlı telefonların video oynatma süresi uzundur.(siyah tonlar) Hemde video oynatmadaki kaliteli görüntüyü kusursuz yakındır.(LCD IPS panellerde bu kaliteyi alamazsınız)
Ve bu ilki Samsung'un yapması hem sevindirici hem şaşırtmıyıcak, normal bir durum gibi geliyor. Samsung'un ilklerinden ve yeniliklerinden sonra bunlara alışıyoruz, bahsedilen teknoloji gerçekten mobil sektörün kalitesi ve geleceği açısından çok büyük bir adım.. Apple ne düşünüyordur merak ediyorum ?? :)
Yeter artık be her mesajında -6 alıyorsun ne kalın kafalı adamsın kabul et yanılıyorsun
Sony 2100ppi oled ekran yapıyor diyorum, samsung bunun nesiyle övünüyor diyorum. Konuyu çarpıtıyorsunuz. Ne kadar samsung'un lehine mesaj varsa +, ne kadar samsung'un aleyhine mesaj varsa - basıyorsunuz. Ayrıca mesajların hiçbiri -6 değil. Belki de vardı sonradan bana katılanlar oldu ve birazdaha sıfıra yaklaştı. Şu anda -5 gördüm en fazla.
Pentile ekran teknolojisiyle o ppi değerlerine ulaşacaklarına hiç ulaşmasınlar daha iyi. Pentile göz boyamasyon bir hileden başka bir şey değildir. Renkleri de iğrençleştirmesi de cabası. Yukarıdaki arkadaşa katılıyorum, siyahlar ne kadar doğru olsa da beyazlar iğrenç. Ne kadar amoled ekranlı samsung gördüysem beyazlar ya mavi ya yeşil ya pembe.
Haberi nerenizle okuyorsunuz? İMKANSIZ OLARAK GÖRÜLEN? AMOLED? OLED TV?
Bende internetten okuduğum ve kulaktan dolma bilgilerle pentile'ı kötü zanneder yerden yere vururdum ta ki Galaxy Nexus alana kadar, gördümki lcd panellerin hepsinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor renkler çok canlı siyahlardan bahsetmeme bile gerek yok sanırım, gerçek renkler değil çok pastel falan diyebilirsiniz ama benim gözüme daha hoş geliyor önemli olanda bu, zaten ppi değerleride yüksek pixelleri görmek neredeyse imkansız telefona 5cm bi mesafeden bakmıyorsanız Pentile ile RGB farkına anlamak mümkün değil.
Eğer pentile ve full rgb dizilim farkını anlayamıyorsan hipermetrop olmaya başlamış olabilirsin. Çünkü 30cm den kısa mesafeden baktığımda çok rahat belli oluyor. Renklerde aşırı pastel ve gerçekçi falan da değil. Bildiğin cırtlak. Siyahları ve renk homojenliği çok iyi ama.
Bu resimde nasıl görünüyorsa gerçekte de öyle görünüyor.
Pentile ekran kötüdür.Tabi bu neye göre? gerçek dizilmli yani rgb dizilimli ekranlara göre...Senin beğendiğin şey aslında farkında olmasanda amoled teknolojisi belkide yüksek çözünürlüktür.(pentiledeki çözünürlük tartışılabilir)tabiki ekranı beğenip beğenmeme konusu görecelidir ancak pentilenin rgb den daha kötü olduğu gerçeği göreceli değildir yani kişiden kişiye değişmez...
Bu pentile teknolojisi zaten teknolojiyi ileri götürmek maksadıyla çıkarılan bir şey değil.Bu yüksek ppı ekran yapabilmek uğruna kaliteden verilen ödündür.Eğer samsung baştan yabilseydi zaten rgb dizilimi dışında gözü birşeyi görmeyecekti.Yani 720p lcd ekranlar başgösterirken samsung amoledi çözünürlük yarışında geri planda kalmasını önlemek için pentile denen aslında geri adım atarak teknolojisi bu şekilde sundu demiyorum sunabildi.Şimdi ise şartlar değiştiğinin göstergesi olarak bu haber yayınlanıyor.Ve asıl farkı, ekrandaki fark sadece pentile-rgb olarak bakabildiğimizde göreceğiz.
aynen adamlar sony gibi yeni şeylere öncülük eder oldular
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