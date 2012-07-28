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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, mevcut üretim teknolojisiyle AMOLED ekranlarda 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başardı

6 yıl
5,1b
1
51
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, bazı firmalar tarafından imkansız olarak görülen yeni bir çalışmaya imza attı. Mevcut AMOLED panel üretim teknolojisi FMM (Fine Metal Mask) ile 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başaran uzak doğulu üretici, yeni nesil mobil cihazlarında çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanabilecek.
FMM yönetiminde, standart RGB dizilimi ile 200 ppi değerinin üstüne çıkılamıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu da sağlayan PenTile alt-piksel dizilimini geliştiren Samsung, Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Nexus'taki panelleri bu yolu izleyerek üretmişti. Galaxy S III'te ise; Universal Display'in yeşil PHOLED materyalini kullanarak güç tüketimini daha da düşürmeyi başarmış, PenTile'ın yardımıyla ancak 306 ppi'ye ulaşabilmişti.
ETNews'ün haberine göre; bir süredir araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten Güney Koreli teknoloji devi, halihazırda fabrikalarında on binlerce ekran üreten donanımlar ile 350 ppi piksel yoğunluğunu elde etti. LCD panellerin yer aldığı Apple iPhone modelleri 330 ppi, Sony'nin üst düzey akıllı telefonları ise; 342 ppi yoğunluğunda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Hatta LG Display, birkaç ay önce 1920 x 1080 piksel çözünürlükle 440 ppi gibi oldukça yüksek bir yoğunlukta üretim yapabildiğini açıklamıştı. OLED cephesinde ise; şimdiye kadar böyle yüksek piksel yoğunluklarına sahip paneller göremedik.
LCD'nin OLED'e karşı piksel yoğunluğunda ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Bu durumu PenTile ile 2012'ye kadar idare eden Samsung'un artık mobil kullanıcıları yıllar önce olduğu gibi tekrar şaşırtabilecek bir panel geliştirmesi gerekiyor. Lazer tabanlı LITI metoduna geçerek 300 ppi sınırının aşılması planlanıyordu. Bu üretim yönteminin, FMM'ye oranla daha ucuz olsa da seri üretimde sorunlara yol açması Samsung'u düşündürüyordu. Fakat FMM üzerindeki çalışmalar sonuç verdi ve nihayet çok daha yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranların yolu açıldı. 
Geçen yılın yine yaz aylarında, Super AMOLED HD ekranın tasarlandığı ortaya çıkmıştı. Yeni panel, Galaxy Note, Galaxy S II HD ve Galaxy Nexus'ta kullanıldı. 350 ppi değerine ulaşabilen bu ekranın ise; Galaxy Note II'ye güç vermesini umuyoruz. 15 Ağustos ve sonrasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2012'de yeni nesil AMOLED ekranların görücüye çıkması mümkün görünüyor. Samsung'dan Tizen işletim sistemli bir telefon da duyurması bekleniyor.

http://www.etnews.com/news/device/device/2621080_1479.html Yorum Yaz
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ahmet izmirli 6 yıl en beğenilen
bu firmayı yönetenler gerçekten çok akıllı kimseler ve samsung yakın zamanda girdiği her alanda bir numara olur arkadaş
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Statistik 6 yıl
Su anki Samsung = 80'li ve 90'li yillarin Sony'si + makul fiyatlar
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DH Misafiri 6 yıl
Samsungun nasılda milattan kalma eski teknolojileri binlerce liraya kakaladığının kanıtıdır. Apple olmasa idi 240x180 çöznünürlükte ekran koyacaklardı hala... Şu firmanın üretitği ürünlerin tamamı çöp ya... Batışı yakında dır son yıllarda hiç iyi gitmiyor...
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Rainbow6 6 yıl
DH Misafiri
Rainbow6simdiden oldurdu yeni telefonlarin piyasasini ... birde samsung yapiyor arkadas falan gibi yorumlar var ben mi okudugumu yanlis anladim acaba , diger firmalarin ekranlari hali hazirda orda zaten Samsung sadece dusuk olan ppi ekranlarini mevcut teknolojiyle arttirmayi basarmis diger firmalarin yuksek ppi ekranlarina daha yeni yetismis nesi ovuluyor peki anlamadim?
Diğer firmalar dediğin ekranını kendisi üretmiyor, sağdan soldan samsung, lg, sharp gibi firmalardan tedarik ediyor. Ayrıca konuda bahsi geçen ekran amoled, yani en iyi siyah, renk ve görüş kalitesine sahip olan geleceğin teknolojisi. Bu ppi değerlerine gelmesiyle birlikte aklı başında kimse lcd tercih etmez.

Ben buna pek katilmiyorum sagdan soldan alsalarda goruntu kaliteleri yuksek ve net amoled en iyi siyahi veriyor olabilir ama en berbat beyazi verdigi gercegini de atlamayalim ustelik ekranlarinda yesilimsi bi goruntu var aslinda en iyi renk gamuta da sahip degil en azindan benim inceledigim test sitelerinde boyle gozukuyor , ayni zamanda siyah zemin pil tuketimini olumsuz etkidir
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl Rainbow6
Rainbow6

DH Misafiri

Rainbow6simdiden oldurdu yeni telefonlarin piyasasini ... birde samsung yapiyor arkadas falan gibi yorumlar var ben mi okudugumu yanlis anladim acaba , diger firmalarin ekranlari hali hazirda orda zaten Samsung sadece dusuk olan ppi ekranlarini mevcut teknolojiyle arttirmayi basarmis diger firmalarin yuksek ppi ekranlarina daha yeni yetismis nesi ovuluyor peki anlamadim?
Diğer firmalar dediğin ekranını kendisi üretmiyor, sağdan soldan samsung, lg, sharp gibi firmalardan tedarik ediyor. Ayrıca konuda bahsi geçen ekran amoled, yani en iyi siyah, renk ve görüş kalitesine sahip olan geleceğin teknolojisi. Bu ppi değerlerine gelmesiyle birlikte aklı başında kimse lcd tercih etmez.


Ben buna pek katilmiyorum sagdan soldan alsalarda goruntu kaliteleri yuksek ve net amoled en iyi siyahi veriyor olabilir ama en berbat beyazi verdigi gercegini de atlamayalim ustelik ekranlarinda yesilimsi bi goruntu var aslinda en iyi renk gamuta da sahip degil en azindan benim inceledigim test sitelerinde boyle gozukuyor , ayni zamanda siyah zemin pil tuketimini olumsuz etkidir



Amoled te siyah zeminde pil tüketimi 0 a yakındır.Onun için super amoled ekranlı telefonların video oynatma süresi uzundur.(siyah tonlar) Hemde video oynatmadaki kaliteli görüntüyü kusursuz yakındır.(LCD IPS panellerde bu kaliteyi alamazsınız)
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MrDj 6 yıl
dahi insanlar zaten samsung kullanicisi olarak gurur duydum ne kadar yabancı olsalarda.başarılar dilerim
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E_Aydin35 6 yıl
Bu büyük bir kilometre taşı mobil sektör için.. :)
Ve bu ilki Samsung'un yapması hem sevindirici hem şaşırtmıyıcak, normal bir durum gibi geliyor. Samsung'un ilklerinden ve yeniliklerinden sonra bunlara alışıyoruz, bahsedilen teknoloji gerçekten mobil sektörün kalitesi ve geleceği açısından çok büyük bir adım.. Apple ne düşünüyordur merak ediyorum ?? :)
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Virinom 6 yıl
yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk Sony personal 3d viewere bakmanızı öneririm. Tamı tamına 2100ppi 3d oled ekran! Samsung hala çok geri.
Haberi nerenizle okuyorsunuz? İMKANSIZ OLARAK GÖRÜLEN? AMOLED? OLED TV?
Ne fark eder? Oled amoled aynı şey. Ayrıca bu samsungun geri olduğu gerçeğini değiştirmez. Tek kral sony gerisi yalan.
Senin gibiler için aynı şey ama farklı.Samsung geri de olduğu için mi panelde lider ve TV pazarında nal toplatıyor Sony e???? Neyle neyi kıyaslıyor adam
oled-info.com/... oled-info.com/... unleashthephones.com/... oled-info.com/... (PMOLED)
Pioneer, panasonic, sony varken mi samsung panelde lider? Kusura bakmayın ama çok satış yapan en iyisidir diye bir şey yok. Teknoloji mağazasında teşhir karşılaştırmakla olmaz. Samsung bugün pazarda liderse bunun sebebi kaliteyi düşürerek ucuz tv satmasındandır. Tek samsung değil lgde aynı strateji. Bunların hepsi göz boyama. Bu arada doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış, basın eksiyi. Samsung hiçbir zaman sonyden iyi olamadı.
Doğrumu ? Neresi doğru söyledikleniriniz? Sizin gibi haberi okumadan dalanlar kaynıyor forum.Mevcut geliştirilme AMOLED panel üzerine. Samsung TV kalitesiz mi?Tasarım-özellik-fiyat olarak çok önde.Sony kaliteyi pahalı sunuyor.Samsung ucuza olay bu.
Amoled oled hemen hemen aynı şey, ben bunu anlatamadım. Ayrıca sadece siz ucuza kalite aldığınızı sanıyorsunuz olay bu. Hatta aynı fiyattaki bir sony ile samsung televizyondan sony olan daha iyi oluyor. Yani aslında kazıklanıyorsunuz.
Sallama. 3 TV kullanıyorum.Toshiba-Sony-Samsung Aynı kaliteyi Sony de daha fazla para vererek alıyorum.Bu sadece TV de değil SONY nin bütün ürün yelpazesinde geçerli.Fiyat olarak hep üst seviye konumlandırılmış.
Bunu bana kanıtlayamazsınız

Yeter artık be her mesajında -6 alıyorsun ne kalın kafalı adamsın kabul et yanılıyorsun
1 Yanıt Yanıtla +2
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yukuberk 6 yıl Virinom
xxxartistxxx
yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk
Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: yukuberk Sony personal 3d viewere bakmanızı öneririm. Tamı tamına 2100ppi 3d oled ekran! Samsung hala çok geri.
Haberi nerenizle okuyorsunuz? İMKANSIZ OLARAK GÖRÜLEN? AMOLED? OLED TV?
Ne fark eder? Oled amoled aynı şey. Ayrıca bu samsungun geri olduğu gerçeğini değiştirmez. Tek kral sony gerisi yalan.
Senin gibiler için aynı şey ama farklı.Samsung geri de olduğu için mi panelde lider ve TV pazarında nal toplatıyor Sony e???? Neyle neyi kıyaslıyor adam
oled-info.com/... oled-info.com/... unleashthephones.com/... oled-info.com/... (PMOLED)
Pioneer, panasonic, sony varken mi samsung panelde lider? Kusura bakmayın ama çok satış yapan en iyisidir diye bir şey yok. Teknoloji mağazasında teşhir karşılaştırmakla olmaz. Samsung bugün pazarda liderse bunun sebebi kaliteyi düşürerek ucuz tv satmasındandır. Tek samsung değil lgde aynı strateji. Bunların hepsi göz boyama. Bu arada doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış, basın eksiyi. Samsung hiçbir zaman sonyden iyi olamadı.
Doğrumu ? Neresi doğru söyledikleniriniz? Sizin gibi haberi okumadan dalanlar kaynıyor forum.Mevcut geliştirilme AMOLED panel üzerine. Samsung TV kalitesiz mi?Tasarım-özellik-fiyat olarak çok önde.Sony kaliteyi pahalı sunuyor.Samsung ucuza olay bu.
Amoled oled hemen hemen aynı şey, ben bunu anlatamadım. Ayrıca sadece siz ucuza kalite aldığınızı sanıyorsunuz olay bu. Hatta aynı fiyattaki bir sony ile samsung televizyondan sony olan daha iyi oluyor. Yani aslında kazıklanıyorsunuz.
Sallama. 3 TV kullanıyorum.Toshiba-Sony-Samsung Aynı kaliteyi Sony de daha fazla para vererek alıyorum.Bu sadece TV de değil SONY nin bütün ürün yelpazesinde geçerli.Fiyat olarak hep üst seviye konumlandırılmış.
Bunu bana kanıtlayamazsınız

Yeter artık be her mesajında -6 alıyorsun ne kalın kafalı adamsın kabul et yanılıyorsun

Sony 2100ppi oled ekran yapıyor diyorum, samsung bunun nesiyle övünüyor diyorum. Konuyu çarpıtıyorsunuz. Ne kadar samsung'un lehine mesaj varsa +, ne kadar samsung'un aleyhine mesaj varsa - basıyorsunuz. Ayrıca mesajların hiçbiri -6 değil. Belki de vardı sonradan bana katılanlar oldu ve birazdaha sıfıra yaklaştı. Şu anda -5 gördüm en fazla.

Pentile ekran teknolojisiyle o ppi değerlerine ulaşacaklarına hiç ulaşmasınlar daha iyi. Pentile göz boyamasyon bir hileden başka bir şey değildir. Renkleri de iğrençleştirmesi de cabası. Yukarıdaki arkadaşa katılıyorum, siyahlar ne kadar doğru olsa da beyazlar iğrenç. Ne kadar amoled ekranlı samsung gördüysem beyazlar ya mavi ya yeşil ya pembe.
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theyapici 6 yıl
samsung aldı başını yürüdü gitti millet paıt patır zarar açıklıyor
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X-FI 6 yıl
samsung panellerde yapıyor işte ben diyorum ;)
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yukuberk 6 yıl
Sony personal 3d viewer'e bakmanızı öneririm. Tamı tamına 2100ppi 3d oled ekran! Samsung hala çok geri.
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SensatiOX 6 yıl yukuberk
yukuberk

Sony personal 3d viewer'e bakmanızı öneririm. Tamı tamına 2100ppi 3d oled ekran! Samsung hala çok geri.

Haberi nerenizle okuyorsunuz? İMKANSIZ OLARAK GÖRÜLEN? AMOLED? OLED TV?
1 Yanıt Yanıtla +2
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DH Misafiri 6 yıl
SystemApps
şu uyduruk pentile ekranlar üretmesinde ne yaparsa yapsın artık :)

Bende internetten okuduğum ve kulaktan dolma bilgilerle pentile'ı kötü zanneder yerden yere vururdum ta ki Galaxy Nexus alana kadar, gördümki lcd panellerin hepsinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor renkler çok canlı siyahlardan bahsetmeme bile gerek yok sanırım, gerçek renkler değil çok pastel falan diyebilirsiniz ama benim gözüme daha hoş geliyor önemli olanda bu, zaten ppi değerleride yüksek pixelleri görmek neredeyse imkansız telefona 5cm bi mesafeden bakmıyorsanız Pentile ile RGB farkına anlamak mümkün değil.
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Hobar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SystemApps
şu uyduruk pentile ekranlar üretmesinde ne yaparsa yapsın artık :)


Bende internetten okuduğum ve kulaktan dolma bilgilerle pentile'ı kötü zanneder yerden yere vururdum ta ki Galaxy Nexus alana kadar, gördümki lcd panellerin hepsinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor renkler çok canlı siyahlardan bahsetmeme bile gerek yok sanırım, gerçek renkler değil çok pastel falan diyebilirsiniz ama benim gözüme daha hoş geliyor önemli olanda bu, zaten ppi değerleride yüksek pixelleri görmek neredeyse imkansız telefona 5cm bi mesafeden bakmıyorsanız Pentile ile RGB farkına anlamak mümkün değil.


Eğer pentile ve full rgb dizilim farkını anlayamıyorsan hipermetrop olmaya başlamış olabilirsin. Çünkü 30cm den kısa mesafeden baktığımda çok rahat belli oluyor. Renklerde aşırı pastel ve gerçekçi falan da değil. Bildiğin cırtlak. Siyahları ve renk homojenliği çok iyi ama.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu resimde nasıl görünüyorsa gerçekte de öyle görünüyor.
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SystemApps
şu uyduruk pentile ekranlar üretmesinde ne yaparsa yapsın artık :)


Bende internetten okuduğum ve kulaktan dolma bilgilerle pentile'ı kötü zanneder yerden yere vururdum ta ki Galaxy Nexus alana kadar, gördümki lcd panellerin hepsinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor renkler çok canlı siyahlardan bahsetmeme bile gerek yok sanırım, gerçek renkler değil çok pastel falan diyebilirsiniz ama benim gözüme daha hoş geliyor önemli olanda bu, zaten ppi değerleride yüksek pixelleri görmek neredeyse imkansız telefona 5cm bi mesafeden bakmıyorsanız Pentile ile RGB farkına anlamak mümkün değil.


Pentile ekran kötüdür.Tabi bu neye göre? gerçek dizilmli yani rgb dizilimli ekranlara göre...Senin beğendiğin şey aslında farkında olmasanda amoled teknolojisi belkide yüksek çözünürlüktür.(pentiledeki çözünürlük tartışılabilir)tabiki ekranı beğenip beğenmeme konusu görecelidir ancak pentilenin rgb den daha kötü olduğu gerçeği göreceli değildir yani kişiden kişiye değişmez...

Bu pentile teknolojisi zaten teknolojiyi ileri götürmek maksadıyla çıkarılan bir şey değil.Bu yüksek ppı ekran yapabilmek uğruna kaliteden verilen ödündür.Eğer samsung baştan yabilseydi zaten rgb dizilimi dışında gözü birşeyi görmeyecekti.Yani 720p lcd ekranlar başgösterirken samsung amoledi çözünürlük yarışında geri planda kalmasını önlemek için pentile denen aslında geri adım atarak teknolojisi bu şekilde sundu demiyorum sunabildi.Şimdi ise şartlar değiştiğinin göstergesi olarak bu haber yayınlanıyor.Ve asıl farkı, ekrandaki fark sadece pentile-rgb olarak bakabildiğimizde göreceğiz.
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_ceby_ 6 yıl
Statistik
Su anki Samsung = 80li ve 90li yillarin Sonysi + makul fiyatlar

aynen adamlar sony gibi yeni şeylere öncülük eder oldular
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