Samsung, mevcut üretim teknolojisiyle AMOLED ekranlarda 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başardı





Samsung, bazı firmalar tarafından imkansız olarak görülen yeni bir çalışmaya imza attı. Mevcut AMOLED panel üretim teknolojisi FMM (Fine Metal Mask) ile 350 ppi piksel yoğunluğuna ulaşmayı başaran uzak doğulu üretici, yeni nesil mobil cihazlarında çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanabilecek.

FMM yönetiminde, standart RGB dizilimi ile 200 ppi değerinin üstüne çıkılamıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu da sağlayan PenTile alt-piksel dizilimini geliştiren Samsung, Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Nexus'taki panelleri bu yolu izleyerek üretmişti. Galaxy S III'te ise; Universal Display'in yeşil PHOLED materyalini kullanarak güç tüketimini daha da düşürmeyi başarmış, PenTile'ın yardımıyla ancak 306 ppi'ye ulaşabilmişti.

ETNews'ün haberine göre; bir süredir araştırma-geliştirme çalışmaları yürüten Güney Koreli teknoloji devi, halihazırda fabrikalarında on binlerce ekran üreten donanımlar ile 350 ppi piksel yoğunluğunu elde etti. LCD panellerin yer aldığı Apple iPhone modelleri 330 ppi, Sony'nin üst düzey akıllı telefonları ise; 342 ppi yoğunluğunda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Hatta LG Display, birkaç ay önce 1920 x 1080 piksel çözünürlükle 440 ppi gibi oldukça yüksek bir yoğunlukta üretim yapabildiğini açıklamıştı. OLED cephesinde ise; şimdiye kadar böyle yüksek piksel yoğunluklarına sahip paneller göremedik.

LCD'nin OLED'e karşı piksel yoğunluğunda ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Bu durumu PenTile ile 2012'ye kadar idare eden Samsung'un artık mobil kullanıcıları yıllar önce olduğu gibi tekrar şaşırtabilecek bir panel geliştirmesi gerekiyor. Lazer tabanlı LITI metoduna geçerek 300 ppi sınırının aşılması planlanıyordu. Bu üretim yönteminin, FMM'ye oranla daha ucuz olsa da seri üretimde sorunlara yol açması Samsung'u düşündürüyordu. Fakat FMM üzerindeki çalışmalar sonuç verdi ve nihayet çok daha yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranların yolu açıldı.

Geçen yılın yine yaz aylarında, Super AMOLED HD ekranın tasarlandığı ortaya çıkmıştı. Yeni panel, Galaxy Note, Galaxy S II HD ve Galaxy Nexus'ta kullanıldı. 350 ppi değerine ulaşabilen bu ekranın ise; Galaxy Note II'ye güç vermesini umuyoruz. 15 Ağustos ve sonrasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2012'de yeni nesil AMOLED ekranların görücüye çıkması mümkün görünüyor. Samsung'dan Tizen işletim sistemli bir telefon da duyurması bekleniyor.

http://www.etnews.com/news/device/device/2621080_1479.html