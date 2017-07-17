Samsung mobil cihazlardan oyunlarınızı canlı yayınlayabilirsiniz

Son dönemde mobil oyunların canlı olarak takipçilere yayınlanması moda oldu. Samsung da giderek artan bu ilgiyi kaçırmak istemiyor. Firma Samsung Galaxy cihazları için Samsung Game Live uygulamasını yayınladı.

Yayın kolaylığı

Uygulama oynadığınız oyunları canlı olarak Twitch, Facebook veya YouTube kanallarınıza yayınlamanızı sağlıyor. Kolay bir arayüze sahip uygulamayı kullanmak için oyuna başlamanız ve sonrasında istediğiniz kanalı seçmeniz yeterli.

Samsung Game Live uygulaması kota açısından sınırlanmış. Toplamda 4GB boyuta kadar yayın yapmak mümkün. Bu da yüksek kalitede 200 dakikalık yayın anlamına geliyor. Düşük kalitede ise bu süre uzuyor.

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Kullanıcılar isterse hem oyunun seslerini hem de mikrofon üzerinden kendi sesini aynı anda yayına ekleyebiliyor. Ayrıca yayın bittikten sonra cihazın depolama belleğine kaydedebiliyorsunuz. Uygulama Android 6.0 üzeri işletim sistemi ile çalışan tüm Samsung Galaxy cihazlarına uyumlu.

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