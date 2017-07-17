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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung mobil cihazlardan oyunlarınızı canlı yayınlayabilirsiniz

Samsung'un Galaxy marka mobil cihazlarında artık oyunlar canlı olarak takipçilere yayınlanabiliyor. Samsung Game Live adındaki uygulama bunun için geliştirildi.
1 yıl
1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde mobil oyunların canlı olarak takipçilere yayınlanması moda oldu. Samsung da giderek artan bu ilgiyi kaçırmak istemiyor. Firma Samsung Galaxy cihazları için Samsung Game Live uygulamasını yayınladı.

 

Yayın kolaylığı

 

Uygulama oynadığınız oyunları canlı olarak Twitch, Facebook veya YouTube kanallarınıza yayınlamanızı sağlıyor. Kolay bir arayüze sahip uygulamayı kullanmak için oyuna başlamanız ve sonrasında istediğiniz kanalı seçmeniz yeterli.

 

 

Samsung Game Live uygulaması kota açısından sınırlanmış. Toplamda 4GB boyuta kadar yayın yapmak mümkün. Bu da yüksek kalitede 200 dakikalık yayın anlamına geliyor. Düşük kalitede ise bu süre uzuyor.

 

Ayrıca Bkz. "Valerian filminden önce oyununu oynayın"

Kullanıcılar isterse hem oyunun seslerini hem de mikrofon üzerinden kendi sesini aynı anda yayına ekleyebiliyor. Ayrıca yayın bittikten sonra cihazın depolama belleğine kaydedebiliyorsunuz. Uygulama Android 6.0 üzeri işletim sistemi ile çalışan tüm Samsung Galaxy cihazlarına uyumlu.

 
İndirme bağlantısı

 

 

 


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Fx_57,5 1 yıl
ilkönce s8+ modelini adam akıllı optimize etsinde yanın sonranın işi.
canavar gibi telefonda oyun uygulamalarda bir iphone 6s akıcılığı yok
1 Yanıt Yanıtla
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dr20mouse 1 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
ilkönce s8+ modelini adam akıllı optimize etsinde yanın sonranın işi.
canavar gibi telefonda oyun uygulamalarda bir iphone 6s akıcılığı yok

O sıkıntı oyunlardan dolayı kaynaklanıyor. Geliştiriciler çok çekirdekli arm mali gpu için optimizasyonu iyi yapmıyorlar. Vainglory adından bir oyun var onun betası vulkan api ile çalışıyor o oyunu kurun ne demek istediğimi anlayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla +3
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