Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor

Mobil dünyanın en iyi internet tarayıcılarından birisi olarak kabul edilen Samsung’un Android cihazlarındaki tarayıcısı artık herkesin kullanımına açılıyor. Firma beklenen açıklamayı dün yaptı.

Herkese açıldı

Android ekosisteminde Chrome gibi bir dev olmasına karşın Samsung hiç bir zaman tarayıcısından vazgeçmedi ve sürekli yenilikler geliştirdi. Chrome ile senkronizasyon, entegre reklam engelleme eklentisi gibi pek çok önemli yenilik tarayıcının beğenilmesini sağladı. Samsung tarayıcısı aslında Chromium projesini temel alıyor ancak firma sırf bu temel üzerinde yükselmek yerine kendi teknolojilerini tarayıcıya ekledi.

Samsung internet tarayıcısı hali hazırda beta aşamasında. Android 5.0 ve üzeri sürümleri çalıştıran herhangi bir cihazda tarayıcıyı kurabiliyorsunuz. Güncelleme ile birlikte tarayıcı bazı önemli yeniliklere de kavuşuyor.

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Güncellemede yüksek kontrastlı bir ekran seçeneği sunuluyor. Özellikle görme problemi olan kullanıcılar tarayıcıyı daha kolay kullanabilecekler. Ayrıca reklam engelleme için üçüncü taraf eklentilerin sayısı da arttırılmış.

Diğer taraftan sanal gerçeklik içeriklerini oynatabilen WebVR standardı da güncellemede gelen yeniliklerden. Varsayılan olarak kapalı gelen standart ile Gear VR kullanıcıları artık içerikleri tarayıcıdan da deneyimleyebilecekler.