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Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor

Samsung’un Android cihazlarındaki internet tarayıcısını beğeniyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Firma popüler tarayıcısını beta olarak diğer Android cihazlarının da kullanımına açıyor.
1 yıl
2,3b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyanın en iyi internet tarayıcılarından birisi olarak kabul edilen Samsung’un Android cihazlarındaki tarayıcısı artık herkesin kullanımına açılıyor. Firma beklenen açıklamayı dün yaptı.

Herkese açıldı

Android ekosisteminde Chrome gibi bir dev olmasına karşın Samsung hiç bir zaman tarayıcısından vazgeçmedi ve sürekli yenilikler geliştirdi. Chrome ile senkronizasyon, entegre reklam engelleme eklentisi gibi pek çok önemli yenilik tarayıcının beğenilmesini sağladı. Samsung tarayıcısı aslında Chromium projesini temel alıyor ancak firma sırf bu temel üzerinde yükselmek yerine kendi teknolojilerini tarayıcıya ekledi.

Samsung internet tarayıcısı hali hazırda beta aşamasında. Android 5.0 ve üzeri sürümleri çalıştıran herhangi bir cihazda tarayıcıyı kurabiliyorsunuz. Güncelleme ile birlikte tarayıcı bazı önemli yeniliklere de kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Carmageddon: Crashers ile yıkıma devam"

Güncellemede yüksek kontrastlı bir ekran seçeneği sunuluyor. Özellikle görme problemi olan kullanıcılar tarayıcıyı daha kolay kullanabilecekler. Ayrıca reklam engelleme için üçüncü taraf eklentilerin sayısı da arttırılmış.

Diğer taraftan sanal gerçeklik içeriklerini oynatabilen WebVR standardı da güncellemede gelen yeniliklerden. Varsayılan olarak kapalı gelen standart ile Gear VR kullanıcıları artık içerikleri tarayıcıdan da deneyimleyebilecekler.


https://www.cnet.com/news/samsung-browser-comes-to-an-android-near-you-if-you-want-it/ Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl en beğenilen
Bende önceden uyumsuzdu yazıyordu, apk bulup yüklemiştim. Şimdi uyumlu yazıyor. Yani evet önceden vardı ama her cihazla uyumlu değildi. Haberde yanlışlık yok.
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Ken Block43 1 yıl
safari varken?
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10ff 1 yıl Ken Block43
Ken Block43
safari varken?


İphone se kullandim. O igrenc kaydirma efekti bile safariyi kullanmamak icin bir sebeptir.
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MDV 1 yıl
samsungun arayuznun tek guzel yanlarindan biri
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Giresunlufuk 1 yıl
Güzel bir tarayıcı. Bu tarayıcı ile Chrome'dan kurtuldum.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Samsung telefon kullanmıyorum.Ama kendi ile beraber gelen uygulamalar işlevsiz ve can sıkıcı.
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bkaakco 1 yıl en beğenilen
Bende önceden uyumsuzdu yazıyordu, apk bulup yüklemiştim. Şimdi uyumlu yazıyor. Yani evet önceden vardı ama her cihazla uyumlu değildi. Haberde yanlışlık yok.
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Umutcan 1 yıl
Samsung tarayıcı iyidir, Samsung telefon kullanıyorum içinde zaten varsayılan olarak geliyor başka tarayıcı kullanma ihtiyacı hiç duymadım.
VPN için Opera kullanılabilir tabi, ama cepten VPN ihtiyacım pek olmadı açıkcası.
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ALBAY 1 yıl
yandex browser hariç alayı yalan.
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OverClocK1ng 1 yıl
Samsung klavye gelsin başka şey istemem. 50 lira veririm.
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Whippoorwill 1 yıl
Bu tarayıcı o kadar iyiki Samsung cihaz almak için bir neden eksildi dersek yeridir.
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RichesMen 1 yıl
Yandex !
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