Samsung mobil ödeme servisini test etmeye başladı

Son yıllarda girdiği her pazarı yükselişe geçiren Amerikalı teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yılın sonunda düzenlediği iPhone 6 etkinliği sırasında yeni mobil ödeme servisi Apple Pay'i resmi olarak tanıtması, o zamana kadar bir türlü geniş kitlelere ulaşamamış olan mobil ödeme servislerini bir anda teknoloji dünyasının gündemine getirdi. Apple Pay'in kullanıcılardan gördüğü ilgi sonrası kendi mobil ödeme servisini geliştirmek için harekete geçen firmalardan biri de Apple'ın akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi olan Samsung oldu.

Apple Pay ve Android Pay gibi mobil ödeme servislerine rakip olacak Samsung Pay'i şu ana kadar sadece Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge sahiplerinden bazılarına sunan Güney Koreli teknoloji devi, servisi genel kullanıcı kitlesine sunma yolunda önemli bir adım attı. Samsung Pay'i bu yılın sonuna kadar kullanıcıların beğenisine sunması beklenen Samsung, mobil ödeme servisini Güney Kore'de test etmeye başladı.



Apple Pay'e oldukça benzeyen Samsung Pay ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların uygulamayı başlattıktan sonra telefonlarını uyumlu pos cihazlarına yaklaştırmaları ve ödemeyi onaylamak için parmaklarıyla ekrana dokunmaları yeterli olacak. Samsung mobil ödeme servisinde Apple Pay ve Android Pay'de de olduğu gibi NFC teknolojisinden faydalanmış olsa da, bunun yanı sıra MST teknolojisini de kullanarak rakiplerinden ayrılmayı amaçlıyor. Mobil ödemeleri daha güvenli hale getirmesi beklenen bu teknoloji, bilindik kredi kartlarındaki manyetik bantlara benzer bir yapıya sahip.

Üstelik NFC'nin aksine MST teknolojisi kredi kartı kullanılan hemen hemen her mağazada mevcut. Bu durumun Samsung'a önemli bir avantaj sağlaması ve firmayı Apple'ın bugüne kadar yaşadığı birçok problemden kurtarması bekleniyor. Samsung Pay ilk planda Güney Kore ve ABD'de kullanıma sunulacak olsa da MST teknolojisinin sağladığı kolaylıklar sayesinde mobil ödeme servisinin Apple Pay'den daha hızlı bir şekilde dünyaya yayılacağı tahmin ediliyor.



http://mashable.com/2015/07/16/samsung-pay-korea/