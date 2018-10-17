Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor

Samsung Exynos yonga setleri ve ISOCELL sensörleri otomotiv sektörüne adım atıyor. Exynos Auto ve ISOCELL Auto markaları sektöre özel olarak hazırlanan yongaları barındırıyor.
7 ay
1,9b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor

Bugün başlı başlına yeni bir segment haline gelen araç içi eğlence veya sürücüsüz araç bilgisayarları önemli yatırımlar almaya devam ediyor. Samsung bu alana özel olarak yongalar geliştirmeye başladı.

Yeni Auto serisi

Sürücüsüz araçlar olsun yardımcı sistemler olsun araç içi eğlence sistemleri olsun artık özel tasarlanmış yongalara ihtiyaç duyuyor. Tasarımcılar mobil cihaz platformuna sundukları yongaları optimize etmekten çok baştan aşağı yeni tasarımlar yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu"

Yonga sektörünün önemli ismi Samsung da Exynos Auto markasını duyurdu. Exynos Auto otomotiv sektöründeki farklı ihtiyaçları hedefliyor. Sürücüsüz araçlarda sürüş yardımı sağlayan sistemler için Exynos Auto A serisi sunulacak. Eğlence sistemleri için Auto V, iletişim sistemleri için Auto T serisi geliştiriliyor. Yongalar ARM mimarisinde Cortex A ve M gibi farklı çekirdekleri temel alacak.

Diğer taraftan sürücüsüz veya sürüş destek sistemli araçlarda da artık kameralar önemli bir yer tutmaya başladı. ISOCELL Auto markası da bu alanda gelişmiş sensörler sunacak. 960p çözünürlükten 4K çözünürlüğe kadar değişen 3 farklı ISOCELL sensörü hali hazırda otomobil üreticilerine sunuldu.

Yonga pazarında gelir olarak lider durumda olan Samsung sektöre özel yongaları ile de pazar payını arttırmayı planlıyor. ISOCELL Auto ve Exynos Auto bu anlamda önemli bir katkı yapabilir.

 

https://www.engadget.com/2018/10/16/samsung-exynos-auto-isocell-auto/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 7 ay
Desene arabalarda aynı telefonlar gibi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi 7 ay Helm ile kendi özel eposta sunucunuzu kurun 7 ay Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor 7 ay Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı 7 ay Adobe’nin yeni deneysel araçları içerik üreticilerini sevindirecek 7 ay Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor 7 ay WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda 7 ay Komatsu otonom inşaat araçlarını görücüye çıkardı 7 ay Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor 7 ay Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor 7 ay eBay, Amazon'a dava açtı 7 ay Caviar’dan mekanik saat entegreli lüks iPhone XS modelleri 7 ay Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak 7 ay Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG) 7 ay Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu 7 ay 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil 7 ay Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları 7 ay Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı 7 ay Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor Sonraki Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde? 7 ay Google Haritalar artık e-şarj istasyonlarını da listeleyecek 7 ay Antibiyotik direncini dakikalar içinde tespit eden test 7 ay DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi 7 ay Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor 7 ay Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı 7 ay Qualcomm yeni 60GHz WiFi yonga ailesini tanıttı 7 ay Hızlı video düzenleme yazılımı Adobe Premiere Rush CC duyuruldu 7 ay Diablo 3 Nintendo Switch paketi duyuruldu 7 ay Meme kanseri riskini 1 saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 7 ay Corsair şimdiye kadarki en hızlı SSD serisini duyurdu 7 ay LG ve Lenovo katlanabilir tablet için çalışmalara başladı 7 ay Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu 7 ay CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı 7 ay DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor 7 ay BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın 7 ay Huawei Band 3 Pro duyuruldu 7 ay Apple Watch Series 4 çıkış tarihi belli oldu 7 ay Dell dünyanın ilk 49 inçlik çift QHD monitörünü duyurdu 7 ay Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim