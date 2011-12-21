Samsung, patent davalarına rağmen Avustralya'da bir numaralı telefon satıcısı oldu

Apple'ın patent ihlali iddiasıyla dava açtığı ve Galaxy Tab 10.1 modelinin yasaklı olduğu Avustralya'da Samsung herşeye rağmen başarılı satışlar yapmaya devam ediyor.





IDC firmasının 2011 3. çeyreğinde Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan araştırmasına göre Samsung bu bölgelerde 3 çeyrek ardı ardına büyüme göstererek mobil telefon pazarının lideri oldu.





Nokia'nın küresel olarak mobil telefon satışlarında liderliği devam etse de Samsung bölge bölge bu liderliği devralmaya başladı.





Samsung, Avustralya pazarında yüzde 17'lik çeyrek dilim artışıyla hem akıllı telefon hem de mobil telefon kategorilerinde liderliğe oturdu. Avustralya'da akıllı telefon pazarı mobil telefon pazarının yüzde 65'ini oluşturuyor ve Android yüzde 49'luk işletim sistemi payıyla yüzde 36'lık Apple iOS'un önünde bulunuyor.





Ülkede Android cihaz satışlarının artmasının en büyük sebebi olarak Android üreticilerinin kollektif satış stratejileri olarak gösteriliyor. Böylece Android önümüzdeki 3 yılda ülkenin mobil pazar payının yüzde 40'ına hakim olacak. Bu yükseliş Samsung'u da mobil telefon pazarının bir numarası haline getirdi. Listede 2 numarada HTC bulunuyor.





Yeni Zelanda'da ise akıllı telefon pazarı mobil telefon pazarının yüzde 43'ünü eline almış durumda. Samsung akıllı telefon pazarında yüzde 28.5 ile yine birinciyken Huawei yüzde 20 ile ikinci, Apple yüzde 13 ile üçüncü sırada. Samsung, Galaxy SII ve Galaxy 5 modelleri ile başarı yakalarken Huawei Ideos X1 ile büyümesine katkı yaptı.





Bu bölgede mobil telefonların ve akıllı telefonların 150$ altı seviyesinde sıkı bir rekabete girmesi Android'e olan talebi de büyük ölçüde artırıyor. 2011 yılı sonunda 9.5 milyon akıllı telefonun satılmış olacağı tahmin ediliyor.