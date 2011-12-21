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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, patent davalarına rağmen Avustralya'da bir numaralı telefon satıcısı oldu

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın patent ihlali iddiasıyla dava açtığı ve Galaxy Tab 10.1 modelinin yasaklı olduğu Avustralya'da Samsung herşeye rağmen başarılı satışlar yapmaya devam ediyor.

IDC firmasının 2011 3. çeyreğinde Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan araştırmasına göre Samsung bu bölgelerde 3 çeyrek ardı ardına büyüme göstererek mobil telefon pazarının lideri oldu.

Nokia'nın küresel olarak mobil telefon satışlarında liderliği devam etse de Samsung bölge bölge bu liderliği devralmaya başladı.

Samsung, Avustralya pazarında yüzde 17'lik çeyrek dilim artışıyla hem akıllı telefon hem de mobil telefon kategorilerinde liderliğe oturdu. Avustralya'da akıllı telefon pazarı mobil telefon pazarının yüzde 65'ini oluşturuyor ve Android yüzde 49'luk işletim sistemi payıyla yüzde 36'lık Apple iOS'un önünde bulunuyor.

Ülkede Android cihaz satışlarının artmasının en büyük sebebi olarak Android üreticilerinin kollektif satış stratejileri olarak gösteriliyor. Böylece Android önümüzdeki 3 yılda ülkenin mobil pazar payının yüzde 40'ına hakim olacak. Bu yükseliş Samsung'u da mobil telefon pazarının bir numarası haline getirdi. Listede 2 numarada HTC bulunuyor.

Yeni Zelanda'da ise akıllı telefon pazarı mobil telefon pazarının yüzde 43'ünü eline almış durumda. Samsung akıllı telefon pazarında yüzde 28.5 ile yine birinciyken Huawei yüzde 20 ile ikinci, Apple yüzde 13 ile üçüncü sırada. Samsung, Galaxy SII ve Galaxy 5 modelleri ile başarı yakalarken Huawei Ideos X1 ile büyümesine katkı yaptı.

Bu bölgede mobil telefonların ve akıllı telefonların 150$ altı seviyesinde sıkı bir rekabete girmesi Android'e olan talebi de büyük ölçüde artırıyor. 2011 yılı sonunda 9.5 milyon akıllı telefonun satılmış olacağı tahmin ediliyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
kim ne derse desin samsung ahamda kanıtı =D
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mesutismail 7 yıl
samsung un ürün desteği güvenilir değil ,galaxy s bunun en güzel örneğidir .
telefon alacak arkadaşlara bunu göz önünde bulundurmasını öneririm .
bende galaxy s2 var ve samsung daha üç dört gün önce resmi ics4 güncellemesini onayladı .
8 aylık telefon için güncelleyip güncellememeyi bir ay düşündü.
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K_Spartakus 7 yıl
yaa ...haklısın onun için nokia eski günlerini arıyor ve listedeki markalar gibi olmaya çalışıyor .
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alpa07 7 yıl
Para var huzur var
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DH Misafiri 7 yıl
Comment Removed By Apple
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danGerfuLL 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Comment Removed By Apple




K_Spartakus

yaa ...haklısın onun için nokia eski günlerini arıyor ve listedeki markalar gibi olmaya çalışıyor .


2007'den itibaren sıkıntıya giren Nokia'dan birinciliği alamadı Samsung hala. Listedeki markalar gibi olmaya çalışmıyor sadece düşen satışlarını artırmaya çalışıyor.
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ahmetjem 7 yıl
apple ın ıpod touch 4.nesıl nı aldım beklemedıgım bır keyıf verıyor .. ama telefonda nokıa n9 dıorum :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Apple eskisi kadar vurucu reklam yapmıyor...

Blackberry reklamları gibi reklamların vakti geldi.
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TheFormul 7 yıl
onu bunu bırakın da ne apple ne samsung bir nokia değil ya :D
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.Hepha 7 yıl
U mad Apple ?
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Carfreak 7 yıl
Avustralya'daki uçan yılanlar iphone'nun arkasındaki elmayı gerçek zannedip telefonları yedikleri için kullanıcılar Apple ürünlerini tercih etmiyor yoksa Apple bir numaradır bu böyle biline
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bocekgrafik 7 yıl
Bu haberi Apple duymasın.
Kudurur valla ve kendi kendine şöyle der: "Adamları engellemek için elimizden geleni ardımıza koymadık. Ama yine de mani olamıyoruz."


* * *

13 rakamı Apple'a yaramamış anlaşılan.
Yeni Zelanda'daki pazar payları % 13'müş. Avustralya pazarında ise Samsung'un % 13 gerisinden geliyormuş.
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Starrk35 7 yıl
Kim ne derse desin apple ;)
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erci501 7 yıl
ürür yürür hesabı :)
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