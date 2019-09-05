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Samsung resmi açıklamayı yaptı: Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa sunulacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir beklenen haberi nihayet verdi. Şirketin yenileme sürecine aldığı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa çıkacak.
21 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un adeta yılan hikayesine dönen katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold nihayet raflara çıkıyor. Şirketin resmi web sitesinden yapılan açıklamalara göre cihaz 6 Eylül tarihinde satışa sunulacak.

Uzun bekleyiş sona eriyor

Bildiğiniz üzere Samsung, 2019 yılının başlarında katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'u tanıtmış ve incelemesi için bazı teknoloji uzmanlarına göndermişti. Ancak inceleme sürecinde cihazda donanımsal problemler oluşmuş ve şirket çok beklemeden tüm telefonları toplatarak, Galaxy Fold'u yenileme sürecine almıştı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından ise cihazın 6 Eylül tarihinde satışa sunulacağı resmi olarak açıklandı.

Ancak cihazın 6 Eylül tarihinde sadece Güney Kore'de satışa çıkacağını da belirtelim. Samsung, Galaxy Fold'u ilk olarak kendi ülkesinde dağıtacak ve daha sonra da global pazarlarda piyasaya sürecek. Şimdi en merak edilen konu ise ikinci kez tanıtımı yapılacak cihazın yeni sorunlarla karşımıza çıkıp çıkmayacağı. Üstelik bu kez sadece test için gönderilmeyecek ve son kullanıcılara da satılacak. Bu sorunun cevabını ise önümüzdeki günlerde alabileceğiz.


https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-fold-now-available Yorum Yaz
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arekamint 18 sa.
bakalım ne kadar stabil çalışacak
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ByRemake 20 sa.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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P2edatoR 20 sa.
X takas dusunur musunuz?
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