Samsung resmi açıklamayı yaptı: Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa sunulacak

Teknoloji Editörü
Samsung'un adeta yılan hikayesine dönen katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold nihayet raflara çıkıyor. Şirketin resmi web sitesinden yapılan açıklamalara göre cihaz 6 Eylül tarihinde satışa sunulacak.
Uzun bekleyiş sona eriyorBildiğiniz üzere Samsung, 2019 yılının başlarında katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'u tanıtmış ve incelemesi için bazı teknoloji uzmanlarına göndermişti. Ancak inceleme sürecinde cihazda donanımsal problemler oluşmuş ve şirket çok beklemeden tüm telefonları toplatarak, Galaxy Fold'u yenileme sürecine almıştı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından ise cihazın 6 Eylül tarihinde satışa sunulacağı resmi olarak açıklandı.
Ancak cihazın 6 Eylül tarihinde sadece Güney Kore'de satışa çıkacağını da belirtelim. Samsung, Galaxy Fold'u ilk olarak kendi ülkesinde dağıtacak ve daha sonra da global pazarlarda piyasaya sürecek. Şimdi en merak edilen konu ise ikinci kez tanıtımı yapılacak cihazın yeni sorunlarla karşımıza çıkıp çıkmayacağı. Üstelik bu kez sadece test için gönderilmeyecek ve son kullanıcılara da satılacak. Bu sorunun cevabını ise önümüzdeki günlerde alabileceğiz.
https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-fold-now-available Yorum Yaz Paylaş Tweetle