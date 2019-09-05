Samsung resmi açıklamayı yaptı: Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa sunulacak

Samsung'un adeta yılan hikayesine dönen katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold nihayet raflara çıkıyor. Şirketin resmi web sitesinden yapılan açıklamalara göre cihaz 6 Eylül tarihinde satışa sunulacak.

Uzun bekleyiş sona eriyor

https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-fold-now-available

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Bildiğiniz üzere Samsung, 2019 yılının başlarındamodeli olan Galaxy Fold'u tanıtmış ve incelemesi için bazı teknoloji uzmanlarına göndermişti. Ancak inceleme sürecinde cihazdaproblemler oluşmuş ve şirket çok beklemeden tüm telefonları toplatarak, Galaxy Fold'u yenileme sürecine almıştı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından ise cihazın 6 Eylül tarihinde satışa sunulacağıaçıklandı.Ancak cihazın 6 Eylül tarihinde sadece'de satışa çıkacağını da belirtelim. Samsung, Galaxy Fold'u ilk olarak kendi ülkesinde dağıtacak ve daha sonra dapiyasaya sürecek. Şimdi en merak edilen konu ise ikinci kez tanıtımı yapılacak cihazınkarşımıza çıkıp çıkmayacağı. Üstelik bu kez sadece test için gönderilmeyecek ve son kullanıcılara da satılacak. Bu sorununise önümüzdeki günlerde alabileceğiz.