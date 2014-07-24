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Samsung, televizyonlar için Android oyun adaptörü üreten GamePop'a yatırım yaptı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, televizyonlar için Android oyun adaptörü üreten GamePop'a yatırım yaptı

Genelde teknoloji devleri yeni stratejilerine en iyi şekilde uyacak yeni teknolojileri geliştirmekten ziyade firma satın alarak veya yatırım yaparak elde etmeye çalışıyor. Bun son örnek de Samsung'dan geldi.

Firma televizyonlar için Android oyun adaptörü üreten GamePop'a 13 milyon dolar değerinde yatırım yaptığınız duyurdu. GamePop, mini bir Android oyun konsolu ve televizyonlara takılarak kumandası üzerinden mobil oyunlar oynamanızı sağlıyor. GamePop'un farkı ise iOS oyunlarına da destek sunacak olması.

GamePop halen piyasaya çıkmış bir ürün değil ve geliştirme aşaması devam ediyor. Ancak Intel, Qualcomm gibi devler buna rağmen firmaya yatırım yaptı ve ön sipariş veren tüketiciler de nihai sürümü sabırla bekliyor. Pek çok geliştirici de firma ile işbirliği yapmaya başladı. Samsung'un yatırımı ile GamePop'un sermayesi 26 milyon dolara yükseldi.

Samsung'un GamePop teknolojilerinden nasıl yararlanacağı bilinmiyor. Ancak bir hizmet olarak Samsung cihazlarında yer alacağı veya Samsung cihazlarının kumanda olarak kullanılabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.cnet.com/news/samsung-invests-in-android-based-microgaming-console-gamepop/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen doctor_bey
doctor_bey
Samsung umarım bu firmayı satın almaz , yoksa üzülürüz ; hemde çok...

Samsung'un satın alması, Apple'ın satın alıp patentler ile teknolojinin ilerlemesini yavaşlatmasından iyidir.
doctor_beySamsung umarım bu firmayı satın almaz , yoksa üzülürüz ; hemde çok...Samsung'un satın alması, Apple'ın satın alıp p...
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Batuist 5 yıl
cep telefonlarıda android için o kadar deneyimi tecrübesi olan bir firma nasıl olurda kendi televizuyonlarına android özelliği kazandıramaz hayret ediyorum.. hala kırk sate açılan menülerle tv satıyorlar.. donan tarayıcılara sahipler.. küçücük bir cihazla dahi son derece perofrmanslı bir android deneyimi kazsndırılabilecekken neden bu uzak duruş...
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Prequel 5 yıl
iOS oyunları inandırıcı gelmedi. Apple niye izin versin?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ios oyunlarıda oynanacaksa patlama yapar
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doctor_bey 5 yıl
Samsung umarım bu firmayı satın almaz , yoksa üzülürüz ; hemde çok...
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memoseler 5 yıl doctor_bey
doctor_bey
Samsung umarım bu firmayı satın almaz , yoksa üzülürüz ; hemde çok...

Samsung'un satın alması, Apple'ın satın alıp patentler ile teknolojinin ilerlemesini yavaşlatmasından iyidir.
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