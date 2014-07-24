Samsung, televizyonlar için Android oyun adaptörü üreten GamePop'a yatırım yaptı





Genelde teknoloji devleri yeni stratejilerine en iyi şekilde uyacak yeni teknolojileri geliştirmekten ziyade firma satın alarak veya yatırım yaparak elde etmeye çalışıyor. Bun son örnek de Samsung'dan geldi.





Firma televizyonlar için Android oyun adaptörü üreten GamePop'a 13 milyon dolar değerinde yatırım yaptığınız duyurdu. GamePop, mini bir Android oyun konsolu ve televizyonlara takılarak kumandası üzerinden mobil oyunlar oynamanızı sağlıyor. GamePop'un farkı ise iOS oyunlarına da destek sunacak olması.





GamePop halen piyasaya çıkmış bir ürün değil ve geliştirme aşaması devam ediyor. Ancak Intel, Qualcomm gibi devler buna rağmen firmaya yatırım yaptı ve ön sipariş veren tüketiciler de nihai sürümü sabırla bekliyor. Pek çok geliştirici de firma ile işbirliği yapmaya başladı. Samsung'un yatırımı ile GamePop'un sermayesi 26 milyon dolara yükseldi.





Samsung'un GamePop teknolojilerinden nasıl yararlanacağı bilinmiyor. Ancak bir hizmet olarak Samsung cihazlarında yer alacağı veya Samsung cihazlarının kumanda olarak kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.cnet.com/news/samsung-invests-in-android-based-microgaming-console-gamepop/