Samsung, üçüncü çeyrekte de rekor kara gidiyor

Haber Editörü
Kısa süre önce Apple ile arasında devam eden patent ihlali davasında1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalan Samsung, bununla birlikte 3. çeyrekte bunun pek etkisini görmeyebilir.
Güney Koreli analiz uzmanlarının öngörüsüne göre yılın üçüncü çeyreğinde Samsung, 6.2 milyar dolar işletim karı elde edecek. Bunda başı çeken ise 20 milyonu geçen Galaxy S3 satışları oluşturacak. Bir önceki çeyrekte Samsung 5.9 milyar dolar işletim karı elde etmişti.
3. çeyrekteki satış tahminleri ise 45.5 milyar dolar seviyesinde odaklanıyor. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 78 daha fazla.
Bunun yanında Galaxy Note II modelinin de önemli satış başarısı yakalayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayında Galaxy Note modelinin 10 milyon satış rakamını geçmesi ve Note II modelinin olumlu geri dönüşler alması buna yoruluyor.
Ancak diğer bir patent ihlali davasında Galaxy S3 modelinin de dahil edilmesi ABD'de bu cihaza muhtemel bir yasak getirebilir. Bu da satışları bir miktar etkileyebilir.
http://thenextweb.com/mobile/2012/09/09/samsung-tipped-post-record-q3-profits-6-2-billion-driven-galaxy-s3-sales Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy s 17 ayda 20 milyon toplam 24 milyon
Galaxy s2 10 ayda 20 milyon toplam 28 milyon hala satışta
Galaxy s3 100 günde 20 milyon toplam ..... milyon hala satışta
Bu bir başarı hikayesi takdir etmek lazım.
m.engadget.com/...
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