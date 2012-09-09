Samsung, üçüncü çeyrekte de rekor kara gidiyor





http://thenextweb.com/mobile/2012/09/09/samsung-tipped-post-record-q3-profits-6-2-billion-driven-galaxy-s3-sales

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Kısa süre önce Apple ile arasında devam eden patent ihlali davasında1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalan Samsung, bununla birlikte 3. çeyrekte bunun pek etkisini görmeyebilir.Güney Koreli analiz uzmanlarının öngörüsüne göre yılın üçüncü çeyreğinde Samsung, 6.2 milyar dolar işletim karı elde edecek. Bunda başı çeken ise 20 milyonu geçen Galaxy S3 satışları oluşturacak. Bir önceki çeyrekte Samsung 5.9 milyar dolar işletim karı elde etmişti.3. çeyrekteki satış tahminleri ise 45.5 milyar dolar seviyesinde odaklanıyor. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 78 daha fazla.Bunun yanında Galaxy Note II modelinin de önemli satış başarısı yakalayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayında Galaxy Note modelinin 10 milyon satış rakamını geçmesi ve Note II modelinin olumlu geri dönüşler alması buna yoruluyor.Ancak diğer bir patent ihlali davasında Galaxy S3 modelinin de dahil edilmesi ABD'de bu cihaza muhtemel bir yasak getirebilir. Bu da satışları bir miktar etkileyebilir.