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Samsung, üçüncü çeyrekte de rekor kara gidiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce Apple ile arasında devam eden patent ihlali davasında1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalan Samsung, bununla birlikte 3. çeyrekte bunun pek etkisini görmeyebilir.

Güney Koreli analiz uzmanlarının öngörüsüne göre yılın üçüncü çeyreğinde Samsung, 6.2 milyar dolar işletim karı elde edecek. Bunda başı çeken ise 20 milyonu geçen Galaxy S3 satışları oluşturacak. Bir önceki çeyrekte Samsung 5.9 milyar dolar işletim karı elde etmişti.

3. çeyrekteki satış tahminleri ise 45.5 milyar dolar seviyesinde odaklanıyor. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 78 daha fazla.

Bunun yanında Galaxy Note II modelinin de önemli satış başarısı yakalayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayında Galaxy Note modelinin 10 milyon satış rakamını geçmesi ve Note II modelinin olumlu geri dönüşler alması buna yoruluyor.

Ancak diğer bir patent ihlali davasında Galaxy S3 modelinin de dahil edilmesi ABD'de bu cihaza muhtemel bir yasak getirebilir. Bu da satışları bir miktar etkileyebilir.

http://thenextweb.com/mobile/2012/09/09/samsung-tipped-post-record-q3-profits-6-2-billion-driven-galaxy-s3-sales Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Samsungun her başarı haberinin arasına Apple'ın açtığı, kazandığı davaları sokuşturmak ne demek oluyor bir anlasam. Apple'ın bir dünya kaybettiği dava var. Onlardan da bahsedin iyi niyetli olduğunuza inanalım.
Samsungun her başarı haberinin arasına Apple'ın açtığı, kazandığı davaları sokuşturmak ne demek oluyor bir anlasam. Apple'ın bir dünya kaybettiği dava var. Onla...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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aydink_1903 6 yıl
Bir telefon 100 günde 20 milyon satıyor, haber olmuyor dh de. Böyle konularda yan başlık olarak bahsediliyor.

Galaxy s 17 ayda 20 milyon toplam 24 milyon
Galaxy s2 10 ayda 20 milyon toplam 28 milyon hala satışta
Galaxy s3 100 günde 20 milyon toplam ..... milyon hala satışta

Bu bir başarı hikayesi takdir etmek lazım.

m.engadget.com/...

Kolay gelsin
Bir telefon 100 günde 20 milyon satıyor, haber olmuyor dh de. Böyle konularda yan başlık olarak bahsediliyor.Galaxy s 17 ayda 20 milyon toplam 24...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Burn in Hell
Orijinalden alıntı: myhotyro Samsungun her başarı haberinin arasına Appleın açtığı, kazandığı davaları sokuşturmak ne demek oluyor bir anlasam. Appleın bir dünya kaybettiği dava var. Onlardan da bahsedin iyi niyetli olduğunuza inanalım.
Örnek versene?
donanimhaber.com/...
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vahocan 6 yıl
Plastik hissi veren bir telefon.
Touchwiz gibi dandik arayüz ile birlikte.
Birde uzun süre beklenen güncellemeler ile.
Kazıkla Samsung kazıkla

Nexus varken bu telefon alınırmı..
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MrPinkFloyd 6 yıl
Apple sucks

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DH Misafiri 6 yıl
S2 de 4S cikmadan once satış rekoru kırmıştı, 4S çıktıktan sonra ne olduğu malum. Yani görülmedik bir şey değil.
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myhotyro 6 yıl
FRAPS
Galaxy s2 nin satmasını anlarımda , sgs3 nasıl o kadar satıyor anlamıyorum. Hem telefon aşırı büyük hemde tasarımı berbat....

Galaxy SIII e büyük diyen 2. el bulabilirse Panasonic GD55 kullansın. Hem küçücük hemde 65 gramcık. gsmarena.com/...
Beğenen alıyor kullanıyor. Sanki sizin elinize zorla tutuşturup kullanmazsan topuğuna sıkarız diyorlar. Küçük isteyene telefonmu yok. İllada küçük olsun diyorsan iPhone 4S kullan. Dahada küçük olsun diyorsan bulabilirsen Panasonic GD55 kullan. Hem küçücük hem akıllı olsun diyorsan yuh derim artık.
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-Roland Deschain- 6 yıl
Samsungu severek takip ediyoruz.
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Amerika s3 ü sattırmamak için elinden geleni yapacak , mahkemeden çıkacak kararı tahmin etmek zor değil. S3 ün sadece amerika için satışı yasaklanırsa zaten , apple çok şey kaybedecek farkında değil.
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muhamnet 6 yıl
Amerikan mahkemesi yine apple lehine karar verip samsungu yasaklayabilir . Ama bu tam anlamıyl apple ın bacağına sıkmak olacaktır.
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Makaroncu 6 yıl
Forever Apple

I Love Apple
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aydink_1903 6 yıl
Bir telefon 100 günde 20 milyon satıyor, haber olmuyor dh de. Böyle konularda yan başlık olarak bahsediliyor.

Galaxy s 17 ayda 20 milyon toplam 24 milyon
Galaxy s2 10 ayda 20 milyon toplam 28 milyon hala satışta
Galaxy s3 100 günde 20 milyon toplam ..... milyon hala satışta

Bu bir başarı hikayesi takdir etmek lazım.

m.engadget.com/...

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Paul Klee 6 yıl
Takdir etmek gerekiyor Samsung'u. Girdiği her alanda başarı sağlayan çok büyük bir şirket.
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Bisikletli 6 yıl aydink_1903
aydink_1903

Bir telefon 100 günde 20 milyon satıyor, haber olmuyor dh de. Böyle konularda yan başlık olarak bahsediliyor.

Galaxy s 17 ayda 20 milyon toplam 24 milyon
Galaxy s2 10 ayda 20 milyon toplam 28 milyon hala satışta
Galaxy s3 100 günde 20 milyon toplam ..... milyon hala satışta

Bu bir başarı hikayesi takdir etmek lazım.

m.engadget.com/...

Kolay gelsin


Bu kadar kişi alıyorsa, bize düşen görevde belli
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myhotyro 6 yıl
iPhone 5 bazı beklentileri karşalamaz ise sadece Galaxy SIII toplamda iPhone 5'den fazla satacaktır.
iPhone 5 bazı beklentileri karşılasa bile Galaxy SIII ve Galaxy Note II toplamda iPhone 5'den fazla satacaktır.
Google'da USA'deki davalarda ciddi bir taraf haline gelir ise ve böylece ciddi bir yol kazası olmaz ise USA satışları ile birlikte her halükarda Galaxy serisi iPhone satışlarını farklı şekilde sollayacaktır.
Apple ve gözü kör taraftarları ne kadar bir taraflarını kassalarda sonuç malesef değişmeyecektir. Bunu gören Apple daha çok saçmalamaya başlayacak ve zincirleme şekilde daha çok kan kaybedecektir.
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darkaura 6 yıl myhotyro
myhotyro

iPhone 5 bazı beklentileri karşalamaz ise sadece Galaxy SIII toplamda iPhone 5'den fazla satacaktır.

iPhone 5 bazı beklentileri karşılasa bile Galaxy SIII ve Galaxy Note II toplamda iPhone 5'den fazla satacaktır.

Google'da USA'deki davalarda ciddi bir taraf haline gelir ise ve böylece ciddi bir yol kazası olmaz ise USA satışları ile birlikte her halükarda Galaxy serisi iPhone satışlarını farklı şekilde sollayacaktır.

Apple ve gözü kör taraftarları ne kadar bir taraflarını kassalarda sonuç malesef değişmeyecektir. Bunu gören Apple daha çok saçmalamaya başlayacak ve zincirleme şekilde daha çok kan kaybedecektir.

ongoru sahibi olanlar en basindan beri farkindalar. tek sirketin kapali donanim modelinin, sayisiz sirket tarafindan desteklenen acik donanim karsisinda uzun vadede hic bir sansi yoktur. 90larda mac windows rekabetindede boyle olmustu ki o zamanki win9x rezalet bir isletim sistemi oldugu halde. gercekden basarili yenilikci bir iphone 5 modeli gelse bile, apple davalarda basarilar kazansa bile ancak kacinilmaz olan gecikecektir.

bunu daha oncede soyledim android in gercek rakibi windows phone platformudur. bu ikisinin rekabetini izlemek cok ilginc olacak. sonucunu tahmin etmesi zor bir durum. acik donanimin, kapali donanima ustunlugu bir gercek ama acik yazilim uzun yillardir kapali yazilim platformlara karsi pc piyasasinda ciddi yer edinemedi. merak ettigin arkadasina buyuk firmalarin destegini aldiginda acik yazilimin kapali yazilim karsisinda nasil bir is cikaracagi. izleyip gorecez
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