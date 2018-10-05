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Samsung üçüncü çeyrekte yeniden rekora koşuyor

Yonga bölümü ilginin artmasıyla adeta şahlanan Samsung, rakibi Apple’a OLED tedariğine başladığı için de gelirlerini arttırıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde rekor faaliyet karı bekleniyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 serileriyle bu yıla iyi bir başlangıç yapan Samsung, ilk çeyrekte rekor faaliyet karına ulaşmıştı. Bununla birlikte Galaxy S9 serisinin beklentilerin altında kalan satışları ikinci çeyrekte düşüş getirmişti. Üçüncü çeyrekte yeniden rekor bekleniyor.

Yonga ve iPhone XS etkisi

Firmanın üçüncü çeyrek beklenti raporuna göre gelirin 57.5 milyar dolar, faaliyet karının ise 15.5 milyar dolar seviyesine çıkacağı ön görülüyor. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 civarında bir artış elde edilecek. Ayrıca firma tarihindeki faaliyet karı rekoru bir kez daha kırılacak.

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Daha önce de olduğu gibi Samsung’un en başarılı bölümü yarı iletken bölümü oldu. Gelir anlamında mobil bölümün gerisinde kalsa da faaliyet karı anlamında üçe katladığı için Samsung’un rekoruna en büyük katkıyı yapıyor. Özellikle bulut altyapısı için veri merkezlerine olan ilgi Samsung’un yüzünü güldürüyor. Ayrıca 7nm üretim teknolojisine geçiş de müşteri ilgisini arttırıyor.  

Tahminlere göre yarı iletken bölümünün 20 milyar dolara yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor. Faaliyet karı ise 10 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Mobil bölümün geliri ise yine 20 milyar dolar civarında seyredecek. Daha çok kâr marjı düşük orta seviye telefonlara ilginin yoğun olması sebebiyle faaliyet karının 3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan iPhone XS serisi için yapılan OLED üretim anlaşması da gelirlere etki eden diğer bir önemli faktör oldu. Önümüzdeki dönemde de panel ve yarı iletken bölümlerinin gelirini arttıracağı tahmin ediliyor. Bakalım Apple’ın bir çeyrekteki 18 milyar dolarlık faaliyet karı rekorunu kırabilecek mi?

 

https://www.engadget.com/2018/10/05/samsung-q3-2018-guidance/ Yorum Yaz
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Sazankiller 7 ay en beğenilen
Ekrem Samsung un yaptığı gelir rekorunu bile ipon a mal ediyor.
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clb12 7 ay
Ekrem in hesabı hacklenmis.
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DH Misafiri 7 ay
â harfini yapmak çok zor değil.
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khaos 7 ay
Haber kaynağında apple ile ilgili tek kelime yok bizim Hazımsız üstüne "Bakalım benim Apple ı geçecek mi?" diye Apple üzerinden meydan da okuyor
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intel7mix 7 ay
S10da cerceve azalması lazım.
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qoqoCAN 7 ay
Para kazanıyor mu kazanıyor. Güncellemeye gerek yok şimdilik :))
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tugares 7 ay
Aynı gelişmeyi arayüz ve güncelleme konusunda da gösterse çok güzel olurdu.
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Sazankiller 7 ay en beğenilen
Ekrem Samsung un yaptığı gelir rekorunu bile ipon a mal ediyor.
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clb12 7 ay
Ekrem in hesabı hacklenmis.
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