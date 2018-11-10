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Facebook, TikTok'a rakip olan Lasso uygulamasını başlattı

Sosyal medya devi Facebook, son zamanların en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok'a rakip oldu. Şirket Lasso adını verdiği yeni hizmetini resmen başlattı...
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook dün gece, popüler TikTok kısa video servisine rakip olan Lasso'yu piyasaya sürdü. Lasso, herkesin eğlenceli filtreler ve efektlerle kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına izin veren eğlenceli bir uygulama.

TikTok'a dişli rakip geldi

Facebook son zamanların en çok kullanılan uygulaması olan TikTok'a sıkı bir rakip olmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan TikTok uygulaması ile her yaştan kullanıcılar müzikli kısa videolar paylaşarak büyük takipçi kitlesine sahip oluyorlar.
Facebook'un Lasso uygulaması ile de çekilen kısa videolara tıpkı TikTok'ta olduğu gibi müzikler eklenebiliyor ve video düzenleme araçlarıyla eğlenceli bir hale getirilebiliyor. Uygulamanın Android versiyonunu buraya, iOS versiyonunu ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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Frost05 6 ay en beğenilen
Kanser yayılıyor desenize...
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muratkad 5 ay
Üretmeyin, bitirin...
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DH Misafiri 6 ay
Telefondan girince bu hizmet ülkenizde kullanılamıyor uyarısı veriyor. Bilgisayardan girince açılıyor ama hiç bir cihazınızla uyumlu değil diyor.
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Ray Kurzweil 6 ay
Adblocker kullanmanın faydaları. Böyle aptalca uygulamaların reklamlarını görmeyip haberdar olmamak...
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eas722 6 ay
Tiktoku iğrenç reklamlarından duydum. ne işe yarar bilmiyorum ama ismini duymak bile istemiyorum iyi günler.
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maxmania 6 ay
eskiden televizyon için aptal kutusu denirdi. bu uygulamalar için de bir deyim bulmak şart oldu.
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Ryukk6193 6 ay
Facebookun katkılarıyla “Kimin kocası buuu” kanser türü giderek yayılacak gibi... Herkes sığınaklaraaa 😄
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Frost05 6 ay en beğenilen
Kanser yayılıyor desenize...
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