Facebook, TikTok'a rakip olan Lasso uygulamasını başlattı

Teknoloji Editörü
Facebook dün gece, popüler TikTok kısa video servisine rakip olan Lasso'yu piyasaya sürdü. Lasso, herkesin eğlenceli filtreler ve efektlerle kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına izin veren eğlenceli bir uygulama.
TikTok'a dişli rakip geldi
Facebook son zamanların en çok kullanılan uygulaması olan TikTok'a sıkı bir rakip olmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan TikTok uygulaması ile her yaştan kullanıcılar müzikli kısa videolar paylaşarak büyük takipçi kitlesine sahip oluyorlar.Facebook'un Lasso uygulaması ile de çekilen kısa videolara tıpkı TikTok'ta olduğu gibi müzikler eklenebiliyor ve video düzenleme araçlarıyla eğlenceli bir hale getirilebiliyor. Uygulamanın Android versiyonunu buraya, iOS versiyonunu ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
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