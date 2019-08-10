Samsung’un 108 MP kamera sensörü 12 Ağustos’ta tanıtılacak

Quad Bayer kamera sensörlerinin çıkışıyla birlikte çözünürlük patlaması yaşayan akıllı telefonlar arasında 48 MP birimleri görmek oldukça kolay. Yakın zamanda bunun da üzerine çıkacak olan Realme ve Redmi markalarının 64 MP kameralı telefonları da yolda fakat Samsung, işleri iyice ilerleterek 108 MP bir kamera sensörü tanıtacak.

Geçen ay ortaya çıkan söylentilere göre 2020’de telefonlarda kullanılacağından bahsedilen sensörü çok daha erken göreceğiz. Tanınan ve güvenilen bir teknoloji sızdırıcısı Ice Universe tarafından sızdırılan slayta göre, Samsung 12 Ağustos’ta 108 MP sensörü tanıtacak. Bu sensörü ilk kullanan firma Xiaomi olacak ve şanslı telefonun Mi Mix 4 olması bekleniyor.

Xiaomi her zamanki tanıtım takvimine uymaya devam ederse, Mi Mix 4 bu yıl içerisinde 108 MP kamerayla satışa sunulacak. Sensörün boyutu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor fakat iki gün sonra daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

Quad Bayer sensörler ve yüksek çözünürlüklerinden kısaca bahsedersek konu çok daha fazla aydınlanacaktır. Piksel bindirme adlı stratejiyi kullanarak fotoğraflar oluşturan bu sensörler, standart çözünürlüklerinin dörtte biri boyutunda fotoğraflar üretiyor. Dört pikselden toplanan verinin birinde birleştirilmesi, daha fazla veri üretiyor ve daha detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Samsung’un 108 MP sensörüne sahip telefonda da fotoğraflar standart olarak 27 MP çözünürlükte çekilecek fakat cihazın 108 MP çekme kapasitesi olup olmadığını henüz tabii ki bilmiyoruz. Cihaz çekebilecek olsa da, 12032x9024 pikseli düşününce muhtemelen çekmemek daha iyi olacaktır.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1151093169414533120/photo/1