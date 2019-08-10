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Samsung’un 108 MP kamera sensörü 12 Ağustos’ta tanıtılacak

Piksel savaşları yıllar önce bitmiş olsa da dış dünyadan daha fazla veri alıp sıkıştırma savaşı bitmiyor. Samsung’un Quad Bayer 108 MP sensörü, iki gün içinde tanıtılacak.
8 sa.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Quad Bayer kamera sensörlerinin çıkışıyla birlikte çözünürlük patlaması yaşayan akıllı telefonlar arasında 48 MP birimleri görmek oldukça kolay. Yakın zamanda bunun da üzerine çıkacak olan Realme ve Redmi markalarının 64 MP kameralı telefonları da yolda fakat Samsung, işleri iyice ilerleterek 108 MP bir kamera sensörü tanıtacak.
Geçen ay ortaya çıkan söylentilere göre 2020’de telefonlarda kullanılacağından bahsedilen sensörü çok daha erken göreceğiz. Tanınan ve güvenilen bir teknoloji sızdırıcısı Ice Universe tarafından sızdırılan slayta göre, Samsung 12 Ağustos’ta 108 MP sensörü tanıtacak. Bu sensörü ilk kullanan firma Xiaomi olacak ve şanslı telefonun Mi Mix 4 olması bekleniyor.
Xiaomi her zamanki tanıtım takvimine uymaya devam ederse, Mi Mix 4 bu yıl içerisinde 108 MP kamerayla satışa sunulacak. Sensörün boyutu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor fakat iki gün sonra daha fazla detay ortaya çıkacaktır.
Quad Bayer sensörler ve yüksek çözünürlüklerinden kısaca bahsedersek konu çok daha fazla aydınlanacaktır. Piksel bindirme adlı stratejiyi kullanarak fotoğraflar oluşturan bu sensörler, standart çözünürlüklerinin dörtte biri boyutunda fotoğraflar üretiyor. Dört pikselden toplanan verinin birinde birleştirilmesi, daha fazla veri üretiyor ve daha detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor.
Samsung’un 108 MP sensörüne sahip telefonda da fotoğraflar standart olarak 27 MP çözünürlükte çekilecek fakat cihazın 108 MP çekme kapasitesi olup olmadığını henüz tabii ki bilmiyoruz. Cihaz çekebilecek olsa da, 12032x9024 pikseli düşününce muhtemelen çekmemek daha iyi olacaktır.


https://twitter.com/UniverseIce/status/1151093169414533120/photo/1 Yorum Yaz
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1 Avatar
shadowmexo 4 sa.
Megapiksel yerine dinamik aralık, renk derinliği, iso performansı konularında geliştirme yapsalar daha faydalı olacak. Huawei bu konuda sensör boyutunu büyüterek güzel atılımlar yaptı.
Ben veremem ama 10 bin TL bir telefona verebilen arkadaşlar da bunun yerine toplamda 4000 TL ye alacağı ikinci el bir m43 veya sony apsc body, 24 mm eşdeğer geniş açı ve bir de portre lens paketi ile yıllarca güzel fotoğraf çekilir. Anında WiFi ile telefonuna atarsın zaten. Küçücük boyutları ile her yere sığıyor.
Cep telefonu fotoğrafçılığı bana çılgınlık ve boşa saçılan para olarak geliyor.
Parası olan alır, teknolojidir gene gelişsin ama çevremde sırf güzel fotoğraf çektiğini sanıp dünya paraları bu cihazlara yatıran arkadaşları görünce üzülüyorum. O paraya git gez dolaş, tatil yap, ailen ile sosyal aktiviteler yap.
Sevgiler saygılar :)
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dreamblue35 25 dk. shadowmexo
çok profesyonel işler için kullanmayacak isen ben daha compakt bir şey önereyim; sony ye ait RX serisi makineler var, belki incelemelerini izlemiş veya takip ettiğiniz bir internet sitesi var ise orda görmüşsünüzdür; açıkçası Murat Gamsız rx100 incelemesinde bulunmuştu (yanlış hatırlamıyorsam) çektiği gece çekimi az ışıklı fotoğraflar baya bir hoşuma gitmişti; telefonun kamerası yerine bu da bir seçenek olabilir
teknoseyir.com/...
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SEO-Uzmanı 6 sa.
standart çözünürlüklerinin dörtte biri boyutunda fotoğraflar üretiyor. Dört pikselden toplanan verinin birinde birleştirilmesi, daha fazla veri üretiyor ve daha detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor.
[]
[][][] 4 yön varsa ara renkler üretiliyor ise ebat olarak büyür ok
[]
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Feyzuli 7 sa.
NSA - KGB buna sevindi.
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