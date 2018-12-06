Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor

Apple, şimdiye kadar iPad Pro ile birlikte gelen hızlı şarj aleti artık satışa sunulmaya hazılanıyor. Şirketin resmi satış sitesinin iPhone aksesuarları bölümünde 18 W USB-C Güç Adaptörü listelenmeye başlandı. iPhone'ununuz için ayrı bir hızlı şarj aleti istiyorsanız veya iPad'inizin şarj aletinde sorun varsa artık ayrı olarak satın alabileceksiniz.

Yüksek fiyat etiketi

Apple'ın sitesinde güç adaptörü 229,00 TL'den fiyatlandırılmış durumda. Ancak şarj aletini kullanabilmeniz için Lightning - USB Kablosu'na da ihtiyacınız olacak ve onun da fiyatının 149,00 TL olduğunu belirtelim.

https://www.apple.com/tr/shop/product/MU7V2TU/A/18-w-usb-c-g%C3%BC%C3%A7-adapt%C3%B6r%C3%BC?fnode=97

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iPhone kullanıcılarının yıllardırolduğu konuların en başında hiç kuşku yok ki,hızlı şarj aleti geliyor. Eğer cihazınızı hızlı şarj etmek istiyorsanız, yakında satışa sunulacak bu güç adaptörü ile birlikte toplamdaharcama yapmanız gerekecek.ulaşabileceğiniz ürünün henüzda belirtelim.