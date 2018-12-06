Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor

Teknoloji Editörü
Apple, şimdiye kadar iPad Pro ile birlikte gelen hızlı şarj aleti artık satışa sunulmaya hazılanıyor. Şirketin resmi satış sitesinin iPhone aksesuarları bölümünde 18 W USB-C Güç Adaptörü listelenmeye başlandı. iPhone'ununuz için ayrı bir hızlı şarj aleti istiyorsanız veya iPad'inizin şarj aletinde sorun varsa artık ayrı olarak satın alabileceksiniz.
Yüksek fiyat etiketi
Apple'ın sitesinde güç adaptörü 229,00 TL'den fiyatlandırılmış durumda. Ancak şarj aletini kullanabilmeniz için Lightning - USB Kablosu'na da ihtiyacınız olacak ve onun da fiyatının 149,00 TL olduğunu belirtelim.iPhone kullanıcılarının yıllardır şikayetçi olduğu konuların en başında hiç kuşku yok ki, kutudan çıkmayan hızlı şarj aleti geliyor. Eğer cihazınızı hızlı şarj etmek istiyorsanız, yakında satışa sunulacak bu güç adaptörü ile birlikte toplamda 378.00 TL harcama yapmanız gerekecek. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ürünün henüz satışa sunulmadığını da belirtelim.
https://www.apple.com/tr/shop/product/MU7V2TU/A/18-w-usb-c-g%C3%BC%C3%A7-adapt%C3%B6r%C3%BC?fnode=97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse çaktırmayın. Apple bu belli olmaz işi, hızlı şarj adaptörü satmak için,eski adaptörlerin şarj etme sürelerini bir güncelleme ile yavaşlatabilir. Ne de olsa bu konuda sabıkalı.