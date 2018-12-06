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Apple, hızlı şarj aletini satışa sunuyor

Apple uzun süredir beklenen hızlı şarj aletini satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi satış sitesinde 18 W USB-C Güç Adaptörü listelenmeye başladı bile. İşte fiyatı...
5 ay
13,2b
1
65
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, şimdiye kadar iPad Pro ile birlikte gelen hızlı şarj aleti artık satışa sunulmaya hazılanıyor. Şirketin resmi satış sitesinin iPhone aksesuarları bölümünde 18 W USB-C Güç Adaptörü listelenmeye başlandı. iPhone'ununuz için ayrı bir hızlı şarj aleti istiyorsanız veya iPad'inizin şarj aletinde sorun varsa artık ayrı olarak satın alabileceksiniz.

Yüksek fiyat etiketi 

Apple'ın sitesinde güç adaptörü 229,00 TL'den fiyatlandırılmış durumda. Ancak şarj aletini kullanabilmeniz için Lightning - USB Kablosu'na da ihtiyacınız olacak ve onun da fiyatının 149,00 TL olduğunu belirtelim.
iPhone kullanıcılarının yıllardır şikayetçi olduğu konuların en başında hiç kuşku yok ki, kutudan çıkmayan hızlı şarj aleti geliyor. Eğer cihazınızı hızlı şarj etmek istiyorsanız, yakında satışa sunulacak bu güç adaptörü ile birlikte toplamda 378.00 TL harcama yapmanız gerekecek. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ürünün henüz satışa sunulmadığını da belirtelim.

https://www.apple.com/tr/shop/product/MU7V2TU/A/18-w-usb-c-g%C3%BC%C3%A7-adapt%C3%B6r%C3%BC?fnode=97 Yorum Yaz
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***Leopard*** 5 ay CoreXXX
Niye böyle ironiden anlamayan bir nesil yetişti?
1 Yanıt Yanıtla +27
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***Leopard*** 5 ay CoreXXX
Üstünde en kaliteli komponentlerden üretilmiş Elma logosu var. Sen ne anlarsın. Anca konuş öyle.
1 Yanıt Yanıtla +11
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MaSSive 5 ay
Bende ki ipad 4 ün şarj adaptörü bile, iphone 6 yı hızlı şarj ediyorken, bu kadar hızlı kazık yemeye gerek yok.
Neyse çaktırmayın. Apple bu belli olmaz işi, hızlı şarj adaptörü satmak için,eski adaptörlerin şarj etme sürelerini bir güncelleme ile yavaşlatabilir. Ne de olsa bu konuda sabıkalı.
Bende ki ipad 4 ün şarj adaptörü bile, iphone 6 yı hızlı şarj ediyorken, bu kadar hızlı kazık yemeye gerek yok.Neyse çaktırmayın. Apple bu belli olmaz iş...
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veyselhantal 5 ay
Siz bu konuyu sadece burada konuşmayacaksınız. Çevrenizde arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza da anlatacaksınız. Bu bir pazarlama stratejisidir.
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nikony 5 ay
nihayet
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ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
garip işler artık daha fazla ne kadar kazanırız işini abarttılar
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SiNaPSiS 5 ay
Amazondan anker yapistirin 100TL
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ozhanbayram 5 ay
Bakın olay artık paranızın olup olmaması değil gerizekalı olup olmananızla alakalı.
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dark_prince60 5 ay
güç adaptörü 229,00 TL'den fiyatlandırılmış durumda. Ancak şarj aletini kullanabilmeniz için Lightning - USB Kablosu'na da ihtiyacınız olacak ve onun da fiyatının 149,00 TL olduğunu belirtelim. toplamda 378.00 TL harcama yapmanız gerekecek.
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matador_mirkhan 5 ay
Ve apple hizli sarj adaptorunu buldu.
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phorever 5 ay
Çok büyük inovasyon. Akıllı telefon tarihinde resmen devrim. Artık insanlar daha mutlu olacak çok sevinçliyim. Yaşasın Epıl
Bkz: İmza
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Céм 5 ay
Samsung, Note 4 modelinden beri bunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. 378₺ Nedir yahu
Bunu da geçtim XsMax modelinin bile kutusundan çıkmıyor sen 12.000₺ ye telefon sat + hızlı şarj adaptörünü kablosunu kutuya koyma + kulaklık dönüştürücüyü de kutudan çıkar [:\-]
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cypresshilltr 5 ay
8-10 bin tl ye telefon al içinden 50-100 tl lik aksesuar çıkmasın. Kaliteli bir marka olabilir ama insanları bu kadar da kazıklamak nedir ya.
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