Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü

Samsung Galaxy A6s, Çinli mikroblog sitesi Weibo'da kendini gösterdi. Akıllı telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler cihazın tasarımı hakkında ipuçları verirken aynı zamanda dört parlak renk seçeneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Galaxy A6s'in geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A9'a benzer bir tasarım ile gelecek gibi görünüyor. Akıllı telefonun arka panelinde dikey olarak konumlandırılmış çift kamera ve parmak izi tarayıcısı var.

Bununla birlikte cihazın mor, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere toplam dört renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Gradyan varyantların bakılan açıya ve ışığa bağlı olarak renk değiştirmesi telefona ayrı bir hava katacak. Görüntülerden biri cihazın başlangıç ekranında Galaxy A6s'in kod adı olduğu söylenen ‘Galaxy Phoenix’ yazdığını gösteriyor.

Telefonu Samsung üretmeyecek

Öte yandan Samsung Galaxy A6s'in şirketin ilk ODM (Original Design Manufacturer) cihazı olacağına yönelik söylentiler var. Bu da telefonun üçüncü parti bir şirket tarafından üretileceği anlamına geliyor. Son raporlara göre Samsung, Xiaomi için akıllı telefon üreten Wintech'e fason üretim yaptıracak.

Galaxy A6s'in 5.99 inç IPS ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen telefon 6 GB RAM taşıyacak. Ayrıca 256 GB'a kadar genişletilebilir 64/128 GB dahili depolama alanı ile sunulacak telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

https://www.sammobile.com/2018/10/13/leaked-galaxy-a6s-images-odm/