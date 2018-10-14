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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü

Samsung'un yıl sonuna kadar piyasaya süreceği yeni aklıllı telefonunun görüntüleri yayınlandı. Galaxy A6s isimli cihazın Xiaomi için akıllı telefon üreten Wintech tarafından üretileceği belirtiliyor.
7 ay
16,3b
1
38
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy A6s, Çinli mikroblog sitesi Weibo'da kendini gösterdi. Akıllı telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler cihazın tasarımı hakkında ipuçları verirken aynı zamanda dört parlak renk seçeneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıca Bkz. "Apple, çalışanlarına LIDAR sensörü taktı"
Galaxy A6s'in geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A9'a benzer bir tasarım ile gelecek gibi görünüyor. Akıllı telefonun arka panelinde dikey olarak konumlandırılmış çift kamera ve parmak izi tarayıcısı var.
Bununla birlikte cihazın mor, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere toplam dört renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Gradyan varyantların bakılan açıya ve ışığa bağlı olarak renk değiştirmesi telefona ayrı bir hava katacak. Görüntülerden biri cihazın başlangıç ekranında Galaxy A6s'in kod adı olduğu söylenen ‘Galaxy Phoenix’ yazdığını gösteriyor.

Telefonu Samsung üretmeyecek

Öte yandan Samsung Galaxy A6s'in şirketin ilk ODM (Original Design Manufacturer) cihazı olacağına yönelik söylentiler var. Bu da telefonun üçüncü parti bir şirket tarafından üretileceği anlamına geliyor. Son raporlara göre Samsung, Xiaomi için akıllı telefon üreten Wintech'e fason üretim yaptıracak.
Galaxy A6s'in 5.99 inç IPS ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen telefon 6 GB RAM taşıyacak. Ayrıca 256 GB'a kadar genişletilebilir 64/128 GB dahili depolama alanı ile sunulacak telefonun 3.300 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

https://www.sammobile.com/2018/10/13/leaked-galaxy-a6s-images-odm/ Yorum Yaz
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Tengrist 7 ay en beğenilen
Nokia ya şans verme zamanı geldi artık
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koyunsavar 7 ay
Ipon u taklit yine bütün ipon lar fason üretim
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a_y_k_u_t 7 ay
Adamlar yanlışlıkla parlak mi a2 yapmış :)
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Mustafa-1453 6 ay
Samsung diyorki ben artık büyük markayım benim artık altımda taşeronluk yapacaksınız ?🤔🤔
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DH Misafiri 7 ay
Akıllı telefon piyasasının doyuma ulaştığının kanıtı olmuş. Daha önce masaüstü bilgisayar gelişimi ile ilgili haberlerinin (işlemci ,ram, anakart ) sonra işlemci hızaşırtımları sonra dizüstülerin gelişimi , ekran kartlarının heryeri kaplayan haberlerinin devrinin bitmesi gibi. Arada olan bir yıldan biraz az biraz fazla popüler olanlar hariç. Cep telefonları ile ilgili yoğun bilgi bombardımanının yakın gelecekte biteceği ve benim tahminim geçmişteki yaşanan deneyimler bundan sonraki sürecin eskiye evrilmesi ile sonuçlanabilir. Daha güçlü işlem yapabilen ,görselliği ve ekran kalitesi gelişmiş ,sağlam , uzun ömürlü ve yazılımsal anlamda veri güvenliği daha ileri boyutta olan tuşlu telefonlara geri dönüş. Eskiye evrilme olumlu yönde olacaktır diye düşünüyorum.
Mevcut telefonların fiyatları , markası modelinin bir önemi olmadan arka kısmının cam metal veya plastik olmasının aslında görsel anlamda bir öneminin olmadığı çünkü neredeyse istisnasız hepsinin kılıfla kullanılmak zorunda olması , diledikleri anda uzaktan müdahale edilebilir aletler olması (izin vermemiş olmanızın hiçbir önemi yok) herşeyin çok geliştiğini iddia edip 2 günü dahi zorla çıkarıp şarj etmeden çalışmayan , alarmını kursanız dahi telefonu kapatamamanız bile bana göre trajikomik bir durumda olan akıllı! telefonlar ya da mobil bilgisayarların değişim zamanı. Şimdi yeni trend yapay zeka. Bundan sonra haber akışı bu ve daha bu konuyla bütünleşik yeni konulara kaydıracaklardır diye tahmin ediyorum. Bundan sonra yapay zeka çiplerine testler uygulanacak yarıştırılacak ve hayatımızın hemen her alanında otonom çalışan alet edevat ve bizim bu aletler olamadan şimdiye kadar nasıl hayatımızı idame ettirdiğimizi bu işleri bu alet ve edevat yapmadan önce ne kadar boşa vakit harcadığımızı içeren reklam, haber bombardımanı.
Herkesin ihtiyacı olan kadar teknolojiyi kullanması dileğiyle
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ertugrul_121 7 ay
samsung artık sonunu hazırlayan firma haline geldi yakındır herseyi toplar köşesine çekilir nokia gibi yada çinliler samsung alır
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cumur 7 ay
sırf pazar kazanayım diye nedir bu hırs, abzurt abzurt bin çeşit telefon çıkarmalar yap iki seri a ve s devam et yoluna adam gibi dur arkalarında bak pazar kayboluyormu nedir bu hırs yani hindistan pazarında da olmayı ver çinde az sat
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fhrstw 7 ay
Samsungta nokia ya benzedi yahu note ve galaxy var bunlara adam gibi destek ver iphone gibi olsun her ay model çıkartıyor. Vallaha çok ilginç firma batmak için yer arıyor.
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El_domingo 7 ay
banane taklitmi fasonmu birilerine ozenmişmi.. ben kullanıcıyım cihazın fayda ve fiyatı benim için onemli diğerşeyler ise boş...
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gosHawk. 7 ay
çakma zamzung
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ec38 7 ay
Ekran amoled degilse o samsung marka cihazın alinmasi icin hic bi gerekce yok demektir
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sericik 7 ay
Aferin iyi taklit, böyle devam samsung
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High Sierra 7 ay
Apple'a özendi yetmedi LG'ye özendi şimdi de HTC + Çinli üreticilere özeniyor. Gerçi XZ3 ile U11/U12+ arasında sivri köşeler //normal köşeler haricinde bir fark görülmüyor da.
Resmen çentik koymamaya özen gösterdi Samsung. HTC ile Sony haricinde çentik koymayan üretici kalmadı diye.
Şu kesin ki pazara yön veren firma kesinlikle Apple değil, HTC'dir. Metal kasanın piyasada yaygınlaşması HTC yüzünden oldu. Aynı şekilde Sony senelerce cam kasa kullanmasına rağmen piyasada yaygınlaşması yine U Ultra ile oldu cam kasanın da.
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esmerbuyucu 7 ay High Sierra
HTC metal kasası yüzünden diğer plastik kasa Android cihazlardan ayrıştı. Lakin ön kasanın tamamen cam değil de metal olması yüzünden tamir edilebilirliği düşüktü, onu uygulayan başka firma da hatırlamıyorum.
Cam kasa kablosuz şarjla birlikte mecburiyetten tekrar gündeme geldi. Ki metalin bırakılıp cam tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de bu. Tabii HTC kablosuz şarjı es geçip sadece tarz için uyguladı. Yön vermek daha farklı şekilde olur bu konuda Apple yön vermiyor demek büyük bir yanlış.
Ha şuna katılıyorum, HTC'ye özenen firmalar var. Mesela Sony denen firma XZ2 modeliyle tamamen HTC'yi kopyalamaya başladı.
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