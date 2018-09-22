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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F Gorilla Glass ile korunmayacak

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy F hakkında gelen son raporlara göre cihaz Corning Gorilla Glass yerine Sumitomo Chemical of Japan tarafından tedarik edilen ekran ile korunacak.
8 ay
4,5b
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7
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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 Samsung ilk katlanabilir akıllı telefon tanıtan firma olmak için çalışmalara devam ediyor. Samsung kaynaklarından son gelen raporlara göre Samsung Galaxy F modeli Corning Gorilla Glass ile korunmayacak. Raporlara göre Samsung,  Sumitomo Chemical of Japan tarafından tedarik edilen şeffaf polimid kullanacak.

Gorilla Glass yeterince esnek değil

Raporda, Samsung'un yeterince esnek olmayan yapısı nedeniyle Galaxy F modelinde Gorilla Glass kullanamayacağı belirtiliyor. Corning Gorilla Glass sert ve güçlü yapısından dolayı cihazın yarıya kadar katlanmasına izin vermiyor. Katlanabilir akıllı telefonların gelecek yıllarda popülerlik kazanması beklenirken Corning firması henüz esnek yapıda cam geliştirmeye başlamadı. Şirket henüz katlanabilir akıllı telefonun özellikleri hakkında açıklama yapmazken, Samsung'un Galaxy F modelini Kasım ayında tanıtması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/18/galaxy-f-foldable-smartphone-not-feature-gorilla-glass/ Yorum Yaz
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isimsiz2424 8 ay en beğenilen
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dark_prince60 7 ay
bizim telefonlar korunuyor da ne oldu ki bi düşmede tuz buz...
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esmerbuyucu 7 ay
Sert sevenleri üzen haber.
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Guest-6B5A59FD1 8 ay
katlanır telefon gibi katlandığı sürece mantıksız şöyle 10 inc ekran katlanıp 5 inc e düşse bak süper olurdu...
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aliofage 8 ay

Uni-ball Sever
katlanır telefon gibi katlandığı sürece mantıksız şöyle 10 inc ekran katlanıp 5 inc e düşse bak süper olurdu...

10 inçi katlayıp 5 inç yapabilmemiz için iki kez katlamamız gerekir yani 4 kat olur telefon
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isimsiz2424 8 ay en beğenilen
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12 Angry Men 8 ay isimsiz2424
Aynen hocam, forumaki konulara giremiyorum.
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