Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F Gorilla Glass ile korunmayacak

Samsung ilk katlanabilir akıllı telefon tanıtan firma olmak için çalışmalara devam ediyor. Samsung kaynaklarından son gelen raporlara göre Samsung Galaxy F modeli Corning Gorilla Glass ile korunmayacak. Raporlara göre Samsung, Sumitomo Chemical of Japan tarafından tedarik edilen şeffaf polimid kullanacak.

Gorilla Glass yeterince esnek değil

Raporda, Samsung'un yeterince esnek olmayan yapısı nedeniyle Galaxy F modelinde Gorilla Glass kullanamayacağı belirtiliyor. Corning Gorilla Glass sert ve güçlü yapısından dolayı cihazın yarıya kadar katlanmasına izin vermiyor. Katlanabilir akıllı telefonların gelecek yıllarda popülerlik kazanması beklenirken Corning firması henüz esnek yapıda cam geliştirmeye başlamadı. Şirket henüz katlanabilir akıllı telefonun özellikleri hakkında açıklama yapmazken, Samsung'un Galaxy F modelini Kasım ayında tanıtması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/18/galaxy-f-foldable-smartphone-not-feature-gorilla-glass/