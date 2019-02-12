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Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Galaxy F olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefon, beklendiği üzere Galaxy S10 ile aynı anda tanıtılacak
3 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı
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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonun tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Firmanın ilk katlanabilir akıllı telefonu telefonu, beklendiği üzere Galaxy S10 ile aynı anda yani 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş!"
Firma, ilk olarak Samsung Geliştiriciler Konferansı‘nda katlanabilir telefonun prototipini ucundan göstermişti. Bu telefon oldukça kalın çerçevelere ve kaba tasarıma sahipti. Galaxy S10 ile birlikte tanıtılacak olan katlanabilir telefon ise daha taşınabilir ölçülere ve daha estetik tasarıma olacak.
 

Katlanabilir telefonun özellikleri nasıl olacak? 

Katlanabilir telefonun isminin Galaxy F olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor. Sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre telefonun hem dış hem de iç yüzeyinde ekran bulunacak. İç ekran 7.3 inç, dış ekran ise 4.58 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy F modeline 4380 mAh büyüklüğünde batarya güç verecek.

Galaxy F olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefonun fiyatı 2 bin dolar civarında olacak. 20 Şubat tarihinde San Francisco’da gerçekleştirilecek lansmana katılacak ve tanıtılan ürünler hakkında tüm bilgileri olay yerinden sizlere aktaracağız.


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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Almayacak olsam da merak ediyorum. Sonuçta yıllardır adamlar bu teknoloji üstünde çalışıyorlar
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Das Boot 3 ay
Orta sinif amerikalinin cok rahat alabilcegi fiyat. Bizde hayel.
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zotacing 3 ay
ABD'de 2000$ olan bir ürün Türkiye'de; 19.000TL'den aşağı satılmaz.
Kısaca çöp.
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madator 3 ay
İlk cihazlar pek işlevsel durmuyor ve aşırı pahalı olacaklar. Devam cihazları daha iyi olacaktır
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Askaparta 3 ay
Teknolojik gelişmeler güzel de zaten cebe sığmadı için yapılan bir cihazı katlayıp cebe koymak nedir.
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sreylare 3 ay
Şuna konan bataryaya bak. Daha büyük üretip daha büyük batarya koyamıyorlar sanki. Gelecek seferlere koyarım daha iyisini yaparım kafasındaki tüm şirketler batar umarım.
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edo 3 ay sreylare
Daha büyük batarya daha kalın telefon demek. Bu katlanan telefon ilk örneklerinin muhtemelen en büyük sorunları da kalınlık olacağını düşünürsek, çok da mümkün gözükmüyor sanki dediğiniz ama keşke daha büyük bataryaları aynı hacimlere sığdırsalar da hiç olmazsa bir kaç günü çıkarabilse telefonlar.
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Almayacak olsam da merak ediyorum. Sonuçta yıllardır adamlar bu teknoloji üstünde çalışıyorlar
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