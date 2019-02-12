Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı

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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonun tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Firmanın ilk katlanabilir akıllı telefonu telefonu, beklendiği üzere Galaxy S10 ile aynı anda yani 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.

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Firma, ilk olarak Samsung Geliştiriciler Konferansı‘nda katlanabilir telefonun prototipini ucundan göstermişti. Bu telefon oldukça kalın çerçevelere ve kaba tasarıma sahipti. Galaxy S10 ile birlikte tanıtılacak olan katlanabilir telefon ise daha taşınabilir ölçülere ve daha estetik tasarıma olacak. Firma, ilk olarak Samsung Geliştiriciler Konferansı‘nda katlanabilir telefonun prototipini ucundan göstermişti. Bu telefon oldukça kalın çerçevelere ve kaba tasarıma sahipti. Galaxy S10 ile birlikte tanıtılacak olan katlanabilir telefon ise daha taşınabilir ölçülere ve daha estetik tasarıma olacak.

Katlanabilir telefonun özellikleri nasıl olacak?

Katlanabilir telefonun isminin Galaxy F olarak isimlendirileceği tahmin ediliyor. Sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre telefonun hem dış hem de iç yüzeyinde ekran bulunacak. İç ekran 7.3 inç, dış ekran ise 4.58 inç büyüklüğünde olacak. Galaxy F modeline 4380 mAh büyüklüğünde batarya güç verecek.

Galaxy F olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefonun fiyatı 2 bin dolar civarında olacak. 20 Şubat tarihinde San Francisco’da gerçekleştirilecek lansmana katılacak ve tanıtılan ürünler hakkında tüm bilgileri olay yerinden sizlere aktaracağız.