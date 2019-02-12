Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş!

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Hem kur hem de telefon fiyatlarındaki artış nedeniyle cep telefonu ithalatı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Anadolu Ajansı’nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre cep telefonu ithalatında sert düşüş yaşandı.

2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme bakıldığında, Türkiye'nin en fazla cep telefonu ithalatı yaptığı yıl 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 yılı oldu. 2015’te 13 milyon 581 bin 718 adet cep telefonu ithal edildi.

2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 30’luk düşüş yaşandı. 2018'de 1 milyar 966 milyon dolar ödenen 9 milyon 820 bin 192 cep telefonu Türkiye'ye getirildi. İthal edilen telefon sayısında geçen yıla göre 2,3 milyon düşüş yaşandı.

Çinli telefonlar daha fazla talep görüyor

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla endüstriyel gücünü hızla artıran Çin, cep telefonu ithalatının en fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.

Ne kadar ihracat gerçekleşti?

General Mobile, Vestel, Casper gibi yerli markaların gerçekleştirdiği cep telefonu ihracatına baktığımızda geçtiğimiz yıl 504 bin telefonun ihraç edildiği görülüyor. Ülke, 2014-2018 yıllarında toplam 2 milyon 897 bin 14 cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 193 milyon 744 bin 884 doları buldu. Söz konusu dönemde en fazla cep telefonu ihracatı Hollanda'ya yapıldı. Bu ülkeyi Çin, Vietnam ve Güney Kore takip etti.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cep-telefonu-ithalatinda-sert-fren/1390034