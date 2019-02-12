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Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki cep telefonu ithalatı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. İthal edilen telefon sayısında geçen yıla göre 2,3 milyon adet düşüş yaşandı.
3 ay
17,1b
1
196
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş!
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Hem kur hem de telefon fiyatlarındaki artış nedeniyle cep telefonu ithalatı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Anadolu Ajansı’nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre cep telefonu ithalatında sert düşüş yaşandı.

2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme bakıldığında, Türkiye'nin en fazla cep telefonu ithalatı yaptığı yıl 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 yılı oldu. 2015’te 13 milyon 581 bin 718 adet cep telefonu ithal edildi.

2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 30’luk düşüş yaşandı. 2018'de 1 milyar 966 milyon dolar ödenen 9 milyon 820 bin 192 cep telefonu Türkiye'ye getirildi. İthal edilen telefon sayısında geçen yıla göre 2,3 milyon düşüş yaşandı.

Çinli telefonlar daha fazla talep görüyor

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla endüstriyel gücünü hızla artıran Çin, cep telefonu ithalatının en fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.

Ne kadar ihracat gerçekleşti?

General Mobile, Vestel, Casper gibi yerli markaların gerçekleştirdiği cep telefonu ihracatına baktığımızda geçtiğimiz yıl 504 bin telefonun ihraç edildiği görülüyor. Ülke, 2014-2018 yıllarında toplam 2 milyon 897 bin 14 cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 193 milyon 744 bin 884 doları buldu. Söz konusu dönemde en fazla cep telefonu ihracatı Hollanda'ya yapıldı. Bu ülkeyi Çin, Vietnam ve Güney Kore takip etti.



https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cep-telefonu-ithalatinda-sert-fren/1390034 Yorum Yaz
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maxe 3 ay en beğenilen
Tanzim telefon satışı yapılmalı
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Xiaomiseverim 3 ay
Gönül ister general mobile, vestel gibi markalar biraz akıllılık edip snapdragon 800 serisi kullanan telefonlar çıkarsın fiyatları da xiaominin dahi altında olsun biz de seve seve alalım ama işte en alt seviyeyi gururla yerli diye en üst seviye fiyattan sunarsan senin gururunu yerim
Gönül ister general mobile, vestel gibi markalar biraz akıllılık edip snapdragon 800 serisi kullanan telefonlar çıkarsın fiyatları da xiaominin dahi altında ols...
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5 Yanıt Yanıtla +223
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Mesudum 3 ay
Bu ülke fakirleşiyor.
Daha da fakirleşecek...
Yavaş yavaş
3 Yanıt Yanıtla +93
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_turbo_ 3 ay
Iyi iste cari acik bu sekilde azaliyor.
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Paul Muaddib 3 ay
cep telefonlarının yüzde 99 unu mardinliler ithal ediyordu zaten
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egeym 3 ay
Yerli markalar Galaxy Note 9, Mate 20 Pro gibi telefonların kalitesine mutlak suretle eş olacak, bu telefonlara işlem gücü konusunda eş veya daha güçlü olan bir telefon üretilmedikçe yerli üreticinin alternatif dahi olarak gösterilmesi katiyen imkansızdır.
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muratozek 3 ay
Haberi kopyala- yapıştır yapmak yerine keşke ufak bir tablo yapsaydınız. Daha anlaşılır olurdu.
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pikalos 3 ay
Dış güçler bize cep telefonu ile operasyon çekiyor.AKP hemen tanzim satışa başlamalı.
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muratai 3 ay
Madem alabiliyorsun hemen bin tane sd845 al bana 40bin dolar veya 50bin dolar neyse vereyim. O isler senin dusundugun gibi islemiyor yigenim pazardan domates almiyorsun.
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saydin82 3 ay
xperia z kullanıyorum ilk çıktığında almıştım.Bir kere batarya,bir kere de mikrofon değişti.Sıkıntı yok devam
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DH Misafiri 3 ay
siz esas 1 nisan şakasını görün az kaldı
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Denorath 3 ay
9 milyon adet ithalat. Hala fazla. Ancak gereksiz tüketimin azalmasını görmek de bir yandan sevindirici.
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donjuan444 3 ay
kaçak gelip imei atıyolar gerisi yalan fiyatlar yuksek olunca yurtdışından getiriyorlar bir şekılde
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