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Samsung ve Apple davasında nihai karar açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,5b
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306
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Apple davasında nihai karar açıklandı
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Samsung ve Apple arasında devam eden dünya çapındaki davaların en önemlilerinden birisi olan ABD'deki patent davasında nihai karar verildi.

ABD Bölge Mahkemesi'ndeki 9 kişilik jüri, 21 saat boyunca yaptığı toplantının ardından Samsung'un Apple'ın iOS ürünlerinde kullandığı 7 patentten altısını ihlal ettiğine karar verdi ve Apple'a zararın karşılanması amacıyla 1.05 milyar dolar tazminat ödenmesini istedi. Apple'ın Samsung'dan tazminat talebi 2.5 milyar dolardı. 

Bu patentlerin içerisinde iPhone arayüzü, pinch-to-zoom özelliği, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım gibi konular bulunuyor. Mahkeme Samsung'un itirazına rağmen Apple'ın 7 patentinin de geçerli olduğunu bildirdi. 

Mahkeme ayrıca Apple'ın Samsung'a ait 5 patenti ihlal ettiğine dair iddiayı da kabul etmedi.

Kararın en önemli kısmı, Samsung yöneticilerinin patent ihlalini farketmesine rağmen süreci devam ettirdiğine hükmedilmesi. Patentlerin bilerek ve isteyerek ihlal edildiğini gösteren bu durum hukukçulara göre yargıç Lucy Koh'a Apple'a ödenecek tazminatı üç katına çıkarma taleplerini de uygun görebilme imkanı verecek.

Hukuçuların bazıları patent davalarını firmaların önünü kesme ve yenilik geliştirilmesine engel olma yolu olarak görüyor.

Apple, yenilik üreten ve bunları korumak isteyen firmalar için kararın çok önemli olduğunu, ve teknolojiyi çalmanın iyi birşey olmadığının görüldüğünü açıkladı.

Samsung ise dikdörtgen tasarım nedeniyle böyle bir kararın verilmesinin Apple için olumlu olarak görülmemesi gerektiğini, aslında ABD tüketicisi için büyük bir kayıp olacağını vurguladı.

Bu kararla Apple'ın pazardaki pozisyonunu ve kar marjını koruması daha da kolaylaşacak. Tüketici tarafında ise daha az seçenek ve daha yüksek fiyatlar ortaya çıkacak.

Mahkeme Samsung tabletlerinin ise iPad dikdörtgen tasarım patentini ihlal etmediğine karar verdi. Bu karar muhtemel bir Apple tekelinin de önünü kapatmış oldu.

Samsung bir üst mahkemeye itirazını bildirecek ve itiraz görüşülecek. 20 Eylül'de ise karar kapsamındaki Samsung cihazları için satış yasağı karara bağlanacak. Samsung istediği sonucu elde edemezse bu kez temyiz mahkemesine gidecek.

Karar Apple ve hissedarları açısından oldukça önemli. Yıllardır benzersiz tasarım ve arayüz çalışmalarının çalınmasını istemediğini sıkça belirten ve hukuk mücadelesi başlatan Apple'ın eli daha da güçlenmiş oldu.

Dünyanın pek çok ülkesinde devam eden patent davalarına bu kararın nasıl bir etki yapacağı da merak konusu.

Samsung cephesine bakıldığında ise Galaxy serisinden on milyar dolarlar kazanan firma için 1.05 milyar dolarlık tazminat zorlayıcı değil. Kararın sonraki aşamalarda Samsung'un global pozisyonunu çok fazla etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Karar sonrası ürün maliyetlerine eklenecek ek masrafların da firma tarafından geçiştirilebileceği belirtiliyor.

Ancak perde arkasında karar Android işletim sistemine ve dolayısıyla Google'a olumsuz yansıyacak. 

İkonlarla bezenmiş, ekranı sağa veya sola kaydırılabilen, dikdörtgen tasarımlı akıllı telefon modelleri Android pazarında yüz milyonlarca bulunabiliyor. Kararın ardından bu modellerin üreticileri de bir tedirginlik yaşayacaktır. Özellikle giriş ve orta seviye Android telefonlar üreten orta halli firmalar için böyle yasaklarla karşılaşmak yıkıcı bir etki oluşturabilir. Bu firmalar Android ekosisteminin çeşitliliğine de katkı yapıyor.

Android işletim sisteminin yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının yüzde 70'ine hakim olması bekleniyor. Alınan bu tarz kararlar şüphesiz pazar payına da olumsuz yansıyacaktır. Bu aşamadan sonra Google'ın Android işletim sistemi için atacağı adımlar da büyük önem taşıyacaktır. Akıllı telefon pazarını önümüzdeki süreçte zorlu günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444358404577609810658082898.html?mod=wsj_streaming_stream#slide/1 Yorum Yaz
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MrKerberoS 7 yıl en beğenilen
Dikdörtgen telefonun patenti mi olur?
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maxmania 7 yıl
vitor reis
Apple gibi büyük bir firma samsungun vereceği 1.05 milyar dolara ihtiyacı yok amaç şov. sakız parası olacaktır onlara. Samsung bir kez daha aple önünde küçük düştü, aşşağalandı. Bu markanın önünde diz çökmek için daha ne bekliyorsunuz fakir fandrozortlar

firmayı sevmessin, düşman kesilirsin anlarım da, kullanıcısına hakaret etmek ne demektir. sana ifan denilse kızarsın. sen hakaret edince sorun yok. modların zaten umurunda değil.
allah akıl fikir versin ne diyeyim.
kim daha iyi mal üretir, hangisi insanların zevkine uyarsa alır kullanır. insanları mali durumuna göre yargılamak, küçümsemek, hele hele hakaret etmek; o hakareti eden kişiyi küçültür.
vitor reisApple gibi büyük bir firma samsungun vereceği 1.05 milyar dolara ihtiyacı yok amaç şov. sakız parası olacaktır onlara. Samsung bir k...
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aceleciburak 7 yıl
Apple ın bilindik tavırları Apple ın birebir Amerikan şirketi olması Amerikan yargıçlar...
Zaten Amerikanın mali duurmu pek iç açıcı değil seçimler öncesi ekonomi kötüye gidemezdi el birliği ile Apple lehine karar verildi çünkü aksi olsa Appleda ceza ödese Borsa düşüşe geçer birbirimizi kandırmayalım NYSE de en çok işlem göre Apple hisseleri ve bu kararla tavan yapmış durumda ...
bir samsung kullanıcısı olarak kutu tasarımlarından esinlenmiş olabilir eyvallah kabulüm ama pinch to zoom un patentimi olur yahu yada diğer işletim sisteminin detaylarının pinch to zoom u sony de kullanıyor çin in en bilinmeyen android üreticileride...
olay herkesin bildiği gibi Google 'a darbe operastonuydu madem Android i yıkamıyoruz onun en çok satan partneri kim Samsung onu vuralım maksat prestij kaybı yaratmak algıyı zedelemek arka planı bu ...
ancak bu samsung a koymaz çünkü Galaxy NOTE II geliyor ve bir çok cihaz var NOTE II ve Galaxy S III te biraz fiyat indirimine gitse adetli satıştan o paraları amorti eder onuda geçtim adam sadece mobil segmette değil ki TV lerinde bile belirli pazarlarda bir miktar indirim yüksek kar marjlarına ulaşmasına yardımcı olur...
Olay Android e mesaj vermekti ancak bu noktada Google ın AR-GE sinden tırsmak lazım Android i dahada geliştirebilir çünkü tamamen farklılaştırmak ve Apple ile dahada ciddi rekabet için Hırslanacağını tahmin etmek zorda olmaz...
Apple iOS ta ne eklenebilir kapalı sistem adamlar ısıtıp ısıtıp veriyorlar ancak Android 4.1.1 e bakın ICS ile benzemesine rağmen hız bakımından ciddi şekilde farketti.
Google ın 2013 ve 2014 te özellikle Google Glass ve sonrasında ciddi atılım yapacağını düşünüyorum...
Sonuç olarak Apple - Samsung çekişmesinden ziyade Apple - Google çekişmesi asıl odaklanılması gereken yönü ...
Apple ın bilindik tavırları Apple ın birebir Amerikan şirketi olması Amerikan yargıçlar...Zaten Amerikanın mali duurmu pek iç açıcı değil seçimler öncesi e...
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DH Misafiri 6 yıl
Zaten Apple Şirketinin %75 Çalışanı Samsung Cihaz Kullanıyor.
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Zaten Apple Şirketinin %75 Çalışanı Samsung Cihaz Kullanıyor.










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DH Misafiri 7 yıl
rekabet kaliteyi artır tek el olursa fiyatlar uçar gider zaten pahlı turkiyede umarım sammsung ile apple arasında ucurum yaşanmaz apple acımaz koyar fiyatı
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mekarpatx 7 yıl
Herkes kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patentine takmış.

[image] androidtanitim.com/...[image]
İphone'a ne kadar da çok benziyor değil mi? Hem de beyazı da çıkmış piyasaya? Üçgen yapmak zorunda değil ama bu kadar da benzerini yapma, çinliler yapıyor bunu
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Rubisco 7 yıl
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kronikyorgun 7 yıl
Hirkiz Samsung
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Lepanto 7 yıl ekrem71
ekrem71

İkonlarla bezenmiş, ekranı sağa veya sola kaydırılabilen, dikdörtgen tasarımlı akıllı telefon modelleri Android pazarında yüz milyonlarca bulunabiliyor.

Pardon? Android pazarını bırakalım geçmişten bugüne mobil telefon pazarında toplamda 100 milyon değil, 1 milyon cihaz bile bulunmamıştır. Çok saçma ve gereksiz bir abartma yapmışsınız.
Haber editörlerinin hazırladıkları haberlerde bilgi verirken bu şekilde abartma yoluna gitmelerini etik bulmuyorum.
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mikaji 7 yıl
skip060
Aklım almıyor ya... iPhonea benziyormuş... Ne yapsın telefonu üçgenmi yapsın yani? Tüm televizyonlar birbirine benziyo diye dava açıyolarmı. Tüm araba üreticileri buda 4 kapı koymuş diye dava açıyormu.. Allah akıl fikir versin. S2 kullanıcısıyım 6. Jenerasyon iPhone almayı planlıyordum... KESİNLİKLE VAZGEÇTİM. S3 alacağım. Lanet Olsun APPLEa... Android yükselince hemen dötü tutuştu tabi. Hemen dava açmaya başladı. Bu kadar iddiaalıydın da neden telefonunla değilde patentinle savaştın. Eğer başka marka senin patentinle daha iyi işler yapıyorsa onu dava etmek insanlık suçudur. Senin yapamadığını yapıyor diye ne bu çekememezlik anlamıyorum ki.








Arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Samsung Apple'dan çok daha üretici bir firmadır. Apple'ın aksine yüzlerce arayüz binlerce model telefon üretmiş bir firmadır.Diğer beyaz eşya ve teknoloji ürünlerini saymıyorum bile. Kendi gitsin birşeyler üretsin teknoloji çalmasın diyen kişilere ve arkadaşlara şunu söyleyeyim "Samsung çok zor olan birçok şeyi beraber yapmaktadır.Adamlar yeni bir diziliş geliştirerek Amoled ekran yaptılar ve güç tüketimi en az olan ekran.Bunun yanısıra kendi işlemcisini çipini üretiyor.Sanki teknoloji çalmış oluyor böylelikle.Apple'a bakın, Iphone ilk çıktığından beri aynı arayüz aynı tip aynı saçmalıklar, aynı tarz kısıtlı pil, değiştirelemeyen kapak ve takılamayan sd card :), asıl Apple'ın yeni teknolojiler geliştirmesi gerek.İnsanlara 1 tane ürünü en yüksek fiyattan dayatıyor bütün herkeste alıyor.Sonra cebinde şarj aletiyle dolaşıyor Apple sahipleri, bunun haricinde küçücük ekranda oyun oynamaya çlaışıyorlar.Samsung gibi öncü firmalar varki şimdi herkes onu izleyip birşeyler yapmaya calısıyor.Noldu S3 One X gibi modeller ile başa cıkamayacağını anlayan Apple o boyutlarda telefon üretecek şimdi.Samsung'ta dava açsın o zaman benle aynı boyutta ekrana sahip telefon üretiyor diye.Böyle birşey olabilir mi ya? Napsın adam Touchwiz arayüzünde ekranı sağ alt köşeden sol üst köşeyemi kaydırsın.Ikonlarmış oymuş buymuş.Bunlar tasarımsal şeyler.Arayüzü alır birebir kullanır amenna ama bu telefonlar akıllı telefon ve kullanım şekli ve dizaynı bellirlidir.Anlamıyorum arkadaş hala Iphone 4s ler piyasada 1700 TL.Millette gidip alıyor.Iphone 4 cıktıgında gidip enayi gibi 3000 TL para verdi herkes.Adamlar dalga geçer gibi bi ekranı deiştirdiler 4S i patlattılar.Aynı fiyatın biraz altına.Milleti sömürüyorlar.Bak adam gibi telefonu yaptı Samsung Galaxy S3. Ekran 4.8 Sınırlandırma yok.pili çıkıyor.SD cardını takabiliyorsun.Tüm özellikler çok daha üstün.Kullanımı çok kaliteli.Çok uzun süredir piyasada degil.Fiyatı 1700-1800..Samsung kendi panelllerini,ekranını, işlemcisini, çipini üretip hakettiği değere satmaya başlayıp pazara sahip olunca Apple dedi biz başa çıkamayız.3-5 sene sonra pazarımız küçülür mahvoluruz.Napalım prestiji düşürelim dava açalım Amerika odaklı en azından AMerikada ki kullanıcıların gözünü boyayalım.Dünyadada haber olur.Sarsılır.:) Ya geçsene sen onu. Samsung 1 milyar doları çıkartıp havalesini yapar olur biter.Sadece 5 milyar dolarlık Galaxy Note sattı bu firma.Elinn kiri. Apple'ın arkadaşında dediği gibi dötü çok fena tutuştu.Android'in IOS u alt etmesine az kaldığından dolayıda böyle bir vuruş yaptı.AMerikada yargıçlarla anlaşarak.Muhtemelen yargıçların ve jürinin hepsi Apple Iphone kullanıcısıdır.Davayı Apple kazanacak.Hemen sonuçtan sonrada Iphone 5 çıkı tarihi, Iphone 5 satışlarda tavan yapacak.Psikolojik insan davranışı oluşacak. Note 2 ve Samsung GAlaxy S3 satışlarını baltalamak için ve kendi ürünlerinisansasyon yaratıp kakalamak için çok iyi bir yol bulmuş Apple yine kendine tebrik ettim.Bu arada yanlış anlaşılmasın bende Grafikerim I mac kullanırım, pcde kullanırım tasarımlarımı yaparken ama Apple gerçekten korkak ve yenilikçi olmayan bir firma. Asıl yeni birşeyler üretmeyen kendisidir.Tüm teknolojileri birbirinin tekrarıdır.
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Rubisco 7 yıl
Mobil text mesajlarda HyperLink kullanımının da patentli olduğunu bilen var mı? Üstelik patent sahibinin bu tür bişey içn 750.000$ lisans ücreti istediğini? 100'den fazla firmanın 1997'den bu yana dava ile uğraşmak yerine bu lisansı satın almayı tercih ettiklerini bilen?
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hasanali 7 yıl
Bu iki firma galatasaray ve fenerbahce takimlari gibi.ikisindende vazgecemezsin ama her maclari olaylidir.biri olmazsa digeride olmaz.onlar birbirlerinden çalsin biz tüketiciler hangisini istiyorsak onu alalim.
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gbiroly 7 yıl
Bu arada Samsung Japonyada ki davayı kazandı ve Apple Samsung patentlerini ihlal ettiği için 1,27 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.

hurriyet.com.tr/...


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Jül Sezar 7 yıl
bakiyorumda asil apple'a diyenler kuduz kopek gibi apple'a saldiriyor
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DH Misafiri 7 yıl
Apple patent ihlalinden dolayi bir firmayi dava edecekse ilk once tridenti dava etmeli linklere bakiniz...
trident.com.tr/...
trident.com.tr/...
SAMSUNG DAVA EDILECEK SON FIRMADIR...
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Guest-8DA7E2B07 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple patent ihlalinden dolayi bir firmayi dava edecekse ilk once tridenti dava etmeli linklere bakiniz...



trident.com.tr/...





trident.com.tr/...







SAMSUNG DAVA EDILECEK SON FIRMADIR...



Adamların amacı şov zaten, üstteki arkadaşın yazdığı gibi, gözden düşmeye başlayınca kuduz köpek gibi oraya buraya saldırmaya başladılar.
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ortamcıl 7 yıl
Yorumlar güzel hoş da, unutulan birşey var. apple şu ana kadar yazılım ve tasarımdan başka ne üretmiş? şimdi çıkarlar şunu üretti bunu üretti derler bi de bak. apple bir organizasyon firmasıdır. parçaları toplar, yazılımını koyar, çok iyi bi şekilde çalışmasını sağlar ve piyasaya kusursuz pazarlama taktikleriyle sunar. apple birşey üretmediği için de yok dikdörtgen tasarım, yok pinch-to-zoom gibi şeylerin patentini alır.
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