Samsung ve Apple davasında nihai karar açıklandı





ABD Bölge Mahkemesi'ndeki 9 kişilik jüri, 21 saat boyunca yaptığı toplantının ardından Samsung'un Apple'ın iOS ürünlerinde kullandığı 7 patentten altısını ihlal ettiğine karar verdi ve Apple'a zararın karşılanması amacıyla 1.05 milyar dolar tazminat ödenmesini istedi. Apple'ın Samsung'dan tazminat talebi 2.5 milyar dolardı.





Bu patentlerin içerisinde iPhone arayüzü, pinch-to-zoom özelliği, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım gibi konular bulunuyor. Mahkeme Samsung'un itirazına rağmen Apple'ın 7 patentinin de geçerli olduğunu bildirdi.





Mahkeme ayrıca Apple'ın Samsung'a ait 5 patenti ihlal ettiğine dair iddiayı da kabul etmedi.





Kararın en önemli kısmı, Samsung yöneticilerinin patent ihlalini farketmesine rağmen süreci devam ettirdiğine hükmedilmesi. Patentlerin bilerek ve isteyerek ihlal edildiğini gösteren bu durum hukukçulara göre yargıç Lucy Koh'a Apple'a ödenecek tazminatı üç katına çıkarma taleplerini de uygun görebilme imkanı verecek.





Hukuçuların bazıları patent davalarını firmaların önünü kesme ve yenilik geliştirilmesine engel olma yolu olarak görüyor.





Apple, yenilik üreten ve bunları korumak isteyen firmalar için kararın çok önemli olduğunu, ve teknolojiyi çalmanın iyi birşey olmadığının görüldüğünü açıkladı.





Samsung ise dikdörtgen tasarım nedeniyle böyle bir kararın verilmesinin Apple için olumlu olarak görülmemesi gerektiğini, aslında ABD tüketicisi için büyük bir kayıp olacağını vurguladı.





Bu kararla Apple'ın pazardaki pozisyonunu ve kar marjını koruması daha da kolaylaşacak. Tüketici tarafında ise daha az seçenek ve daha yüksek fiyatlar ortaya çıkacak.





Mahkeme Samsung tabletlerinin ise iPad dikdörtgen tasarım patentini ihlal etmediğine karar verdi. Bu karar muhtemel bir Apple tekelinin de önünü kapatmış oldu.





Samsung bir üst mahkemeye itirazını bildirecek ve itiraz görüşülecek. 20 Eylül'de ise karar kapsamındaki Samsung cihazları için satış yasağı karara bağlanacak. Samsung istediği sonucu elde edemezse bu kez temyiz mahkemesine gidecek.





Karar Apple ve hissedarları açısından oldukça önemli. Yıllardır benzersiz tasarım ve arayüz çalışmalarının çalınmasını istemediğini sıkça belirten ve hukuk mücadelesi başlatan Apple'ın eli daha da güçlenmiş oldu.





Dünyanın pek çok ülkesinde devam eden patent davalarına bu kararın nasıl bir etki yapacağı da merak konusu.





Samsung cephesine bakıldığında ise Galaxy serisinden on milyar dolarlar kazanan firma için 1.05 milyar dolarlık tazminat zorlayıcı değil. Kararın sonraki aşamalarda Samsung'un global pozisyonunu çok fazla etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Karar sonrası ürün maliyetlerine eklenecek ek masrafların da firma tarafından geçiştirilebileceği belirtiliyor.





Ancak perde arkasında karar Android işletim sistemine ve dolayısıyla Google'a olumsuz yansıyacak.





İkonlarla bezenmiş, ekranı sağa veya sola kaydırılabilen, dikdörtgen tasarımlı akıllı telefon modelleri Android pazarında yüz milyonlarca bulunabiliyor. Kararın ardından bu modellerin üreticileri de bir tedirginlik yaşayacaktır. Özellikle giriş ve orta seviye Android telefonlar üreten orta halli firmalar için böyle yasaklarla karşılaşmak yıkıcı bir etki oluşturabilir. Bu firmalar Android ekosisteminin çeşitliliğine de katkı yapıyor.





Android işletim sisteminin yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının yüzde 70'ine hakim olması bekleniyor. Alınan bu tarz kararlar şüphesiz pazar payına da olumsuz yansıyacaktır. Bu aşamadan sonra Google'ın Android işletim sistemi için atacağı adımlar da büyük önem taşıyacaktır. Akıllı telefon pazarını önümüzdeki süreçte zorlu günlerin beklediğini söyleyebiliriz.