Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor

Huawei P30 Pro'nun hayranlık uyandıran en önemli özelliklerinin başında şüphesiz ki arka kamera sistemi geliyor. Fotoğraf ve video çekimi konusunda son derece başarılı olan bu kamera modülü hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket hiçbir masraftan kaçınmamış, zira mevcut amiral gemisi telefonlar arasındaki en pahalı kamera sisteminin Huawei P30 Pro'da olduğu ortaya çıktı.

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AppleInsider adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen yatırımcı notunda, Huawei P30 Pro'ya ek olarak Galaxy S10+ ve iPhone XS'de kullanılan tüm kameraların (ön ve arka) maliyetini gösteren bir analiz yer alıyor. iPhone XS ve XS Max'teki kameralar cihaz başına 34.50 dolar maliyetle en ucuzu olarak öne çıkarken, Galaxy S10+ modelinde bu rakam 44 dolara yükseliyor. Buna karşılık P30 Pro'daki kameralar (TOF sensörü dahil) 56 dolara mal oluyor.

En pahalı ekran Galaxy S10+'da

Sadece arka kameraların maliyeti konusunda ise Samsung ve Huawei'nin Apple'dan sırasıyla 1.4 ve 1.9 kat daha fazla harcadığı tahmin ediliyor. Raporda aynı zamanda AMOLED ekran maliyetlerine de yer verildi. Burada da Apple'ın Huawei'den biraz daha fazla harcama yaptığı görülüyor. iPhone ekranı 120 dolar, P30 Pro'nun ekranı ise 110 dolara mal oluyor. İlginç bir şekilde Galaxy S10+'daki Süper AMOLED panel 125 dolar fiyatla en pahalı ekran olarak öne çıkıyor.

https://appleinsider.com/articles/19/04/05/samsung-huawei-getting-close-to-iphone-spending-on-camera-hardware-to-get-there