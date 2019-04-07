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Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor

Yayınlanan yeni bir analiz, Samsung ve Huawei'nin en son amiral gemisi telefonlarında kullandıkları kameralara Apple'dan daha fazla para harcadıklarını ortaya koydu. Detaylar haberimizde...
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei P30 Pro'nun hayranlık uyandıran en önemli özelliklerinin başında şüphesiz ki arka kamera sistemi geliyor. Fotoğraf ve video çekimi konusunda son derece başarılı olan bu kamera modülü hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket hiçbir masraftan kaçınmamış, zira mevcut amiral gemisi telefonlar arasındaki en pahalı kamera sisteminin Huawei P30 Pro'da olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Hyundai ve Tencent otonom araç teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı"
AppleInsider adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen yatırımcı notunda, Huawei P30 Pro'ya ek olarak Galaxy S10+ ve iPhone XS'de kullanılan tüm kameraların (ön ve arka) maliyetini gösteren bir analiz yer alıyor. iPhone XS ve XS Max'teki kameralar cihaz başına 34.50 dolar maliyetle en ucuzu olarak öne çıkarken, Galaxy S10+ modelinde bu rakam 44 dolara yükseliyor. Buna karşılık P30 Pro'daki kameralar (TOF sensörü dahil) 56 dolara mal oluyor.

En pahalı ekran Galaxy S10+'da

Sadece arka kameraların maliyeti konusunda ise Samsung ve Huawei'nin Apple'dan sırasıyla 1.4 ve 1.9 kat daha fazla harcadığı tahmin ediliyor. Raporda aynı zamanda AMOLED ekran maliyetlerine de yer verildi. Burada da Apple'ın Huawei'den biraz daha fazla harcama yaptığı görülüyor. iPhone ekranı 120 dolar, P30 Pro'nun ekranı ise 110 dolara mal oluyor. İlginç bir şekilde Galaxy S10+'daki Süper AMOLED panel 125 dolar fiyatla en pahalı ekran olarak öne çıkıyor.

https://appleinsider.com/articles/19/04/05/samsung-huawei-getting-close-to-iphone-spending-on-camera-hardware-to-get-there Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Ama Apple her zaman daha pahalı
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java 1 ay
Kamerada Sony, ekranda Samsung kazanıyor parayı; onlar için sorun yok...
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olağan_şüpheli 1 ay
hani iphone fiyatları düşecekti ,satışlar kötüydü
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DH Misafiri 1 ay
samsung un ekrani kendi uretimi oldugu icin 125 dolar. disaridan tedarik edilse 150-160 dolardan asagi olmaz. iphone un kamerasi zaten digerlerinin gerisinde. surekli karsilastirma yapiliyor ama ayip.
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Askaparta 1 ay
Ayfonun maliyeti belliydi, şaşırmadık. Ama fiyatı hep şaşırtıyor.
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take a minute 1 ay
dxomark.com/...
şurada habere konu olan kamera konusunda p30 pro'nun diğer iki cihazı nasıl ezdiğini görebilirsiniz. Özellikle crop fotolarda detay ve noise karsılastırmalarında daha net görebilirsiniz.
Boş, fanboy bir site tarafından yapılan saçma ötesi bir haber. İnsanlar artık salak değil bunu bi anlasalar.
Kamerada huawei'den, tasarım ve özellik olarak samsung'dan, fiyat olarak xiaomi'den tokadı yedikçe nasıl karalayacaklarını şaşırmışlar.

O çok övündükleri yazılım da artık eskisi kadar stabil değil ve rakipleri çoktan kapattı arayı.
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MS4343 1 ay
Bu bileşenlere bu kadar para vermiyorlardır yahu...Tamam "ele geçirilen yatırımcı notunda" parça fiyatı denmiş ama milyonlarca telefon ürettiklerini düşününce...
Bir de bu notu nasıl ele geçirmişler? Bana reklam gibi geldi..."Bakın akıllı telefonlar nasıl pahalıya mal oluyor" demek için
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Engin Cann 1 ay
Yazık huaweiye o kadar para harcıyor şu kamera işine ama hala leş gibi... Olay sadece fotoğraf çekimi değil arkadaşlar huawei'nin her telefonu oldukça kötü video çekiyor (samsung ve apple'a göre) . Huawei hala rekabet edecek güce sahip değil bence amiral gemisi telefonlarda. Huawei'nin orta segment cihazları güzel. 2500 liraya kadar huawei alınır sonrası için düşünülmez bile. Geçen sene 3000-3500'a amiral gemisi satan firma biraz başarı elde edince fiyatları 8000lere getirdi. Dolar euro demeyin . Dolar samsungu vurmadı mı ? Adamlar 4500'e bir ay önce çıkan amiral gemisi satabiliyor. Huawei
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apeirons 1 ay
Ama Apple en pahalı.
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asdf_13 1 ay
bu tip haberlere yazılıma harcanılan para da eklenmeli. bazen google'ın kamera uygulaması diğer marka android telefonlara yüklenip daha iyi sonuç verebiliyor. samsung, huawei gibi markalar arge'yi de harcamayı da anca donanıma yaparlar. yazılım konusunda amerikan şirketler kadar yetkin değiller.
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joven 1 ay
Haber doğruysa eğer Bileşen maliyeti Apple Leh’ine
gözükmekte lakin Apple ürünlerin rakiplerinden açık
ara daha pahalı sanırım Tim Cook inovasyon farkı
fiyatlara yansıması olsa gerek
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Whippoorwill 1 ay
Anormal değil.
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