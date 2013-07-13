Samsung ve LG, Unpack kelimesi için kavga halinde





Güney Kore'nin teknoloji dünyasına sunduğu ki devi Samsung ve LG bugüne kadar pek çok yenilik ve teknolojiye imza atsa da zaman zaman kavgalarla gündeme geliyor.





Samsung bir süredir Galaxy amiral gemilerinin lansmanlarının isminde Unpacked ifadesini kullanıyor. Samsung için gelenek haline gelen bu konu bir kavgaya konu olmuş durumda.





LG'nin 7 Ağustos'ta tanıtacağı G2 amiral gemi modeli için davetiyelerde Unpack Event şeklinde ibareler kullanması Samsung'u oldukça rahatsız etti.





Güney Koreli kaynaklara göre Samsung bu ifadenin Galaxy serisiyle özdeşleştiğini ve başka bir firma tarafından kullanılmaması gerektiğine inanıyor. Hatta firmanın Fikri Haklar Ofisi'ne başvurarak bu ifadeyi tescil etmek istese de genel bir ifade olduğu için reddedildiği de dile getiriliyor.





LG ise bu itirazlar karşısında ifadenin sadece davetiyelerde kullanıldığını ve etkinliğin ismi olarak belirlenmediğini vurgulamış. Mobil sektörün iki firma için çok önemli olmasının bu tarz kavgalara da kapı açabileceği ifade ediliyor.





http://m.androidauthority.com/samsung-lg-fighting-unpack-word-243160/