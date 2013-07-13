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Samsung ve LG, Unpack kelimesi için kavga halinde

5 yıl
478
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve LG, Unpack kelimesi için kavga halinde

Güney Kore'nin teknoloji dünyasına sunduğu ki devi Samsung ve LG bugüne kadar pek çok yenilik ve teknolojiye imza atsa da zaman zaman kavgalarla gündeme geliyor.

Samsung bir süredir Galaxy amiral gemilerinin lansmanlarının isminde Unpacked ifadesini kullanıyor. Samsung için gelenek haline gelen bu konu bir kavgaya konu olmuş durumda.

LG'nin 7 Ağustos'ta tanıtacağı G2 amiral gemi modeli için davetiyelerde Unpack Event şeklinde ibareler kullanması Samsung'u oldukça rahatsız etti.

Güney Koreli kaynaklara göre Samsung bu ifadenin Galaxy serisiyle özdeşleştiğini ve başka bir firma tarafından kullanılmaması gerektiğine inanıyor. Hatta firmanın Fikri Haklar Ofisi'ne başvurarak bu ifadeyi tescil etmek istese de genel bir ifade olduğu için reddedildiği de dile getiriliyor.

LG ise bu itirazlar karşısında ifadenin sadece davetiyelerde kullanıldığını ve etkinliğin ismi olarak belirlenmediğini vurgulamış. Mobil sektörün iki firma için çok önemli olmasının bu tarz kavgalara da kapı açabileceği ifade ediliyor.


http://m.androidauthority.com/samsung-lg-fighting-unpack-word-243160/ Yorum Yaz
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xxbymanxx 5 yıl en beğenilen
anldrms34
Samsung=Sony ise Lg=Sunny

Sen orucunu açtın mı ?
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K.can.tas 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

LG'ye hırsız diyenler Samsung'un geçmişine biraz göz atsın, hiç biri ak kaşık değil, hepsi bir birinden aşırıyor bir şeyler.

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.
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Stanislas XavierLG'ye hırsız diyenler Samsung'un geçmişine biraz göz atsın, hiç biri ak kaşık değil, hepsi bir birinden aşırıyor bir şey...
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BurayaNeYazıyoruz 5 yıl
Samsungu rahatsız etmesi gereken şey çıkacak telefonun donanımı ve fiyatı olması gerekmez mi ?
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kdrcnrbyrm 5 yıl
Apple'a çocuk gibi boş boş dava açıyor derdim ama samsungda farklı değilmiş. Ya sana ne istediğini der adam nasıl isterse öyle tanıtır. Samsung ve apple'a kalsa kimse telefon üretmesin piyasada sadece kendi telefonları olsun
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mk2kill 5 yıl
BurayaNeYazıyoruz
Samsungu rahatsız etmesi gereken şey çıkacak telefonun donanımı ve fiyatı olması gerekmez mi ?

amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. adam çıkıp ben LG nin donanımından rahatız oldum der mi? böyle kıl tüy işlere giriyorlar adamı sinir ediyorlar. unpack in Türkçe karşılığı paketini açmak . istiyen istediği gibi kullanır. hayır boşyere rakibinin reklamını yapıyorsun. LG ye merakım yoktu ama şimdi samsungu bu kadar korkutan telefon neymiş diye beklemeye başladım.
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General. 5 yıl
Lg de işi biliyor Samsung tanıtımı akılda kaldığı için dikkat çekiyor
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Stanislas Xavier 5 yıl
LG'ye hırsız diyenler Samsung'un geçmişine biraz göz atsın, hiç biri ak kaşık değil, hepsi bir birinden aşırıyor bir şeyler.

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matrix22 5 yıl
samsung un paketini tescillerse.....
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K.can.tas 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

LG'ye hırsız diyenler Samsung'un geçmişine biraz göz atsın, hiç biri ak kaşık değil, hepsi bir birinden aşırıyor bir şeyler.

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.
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enkog 5 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

LG'ye hırsız diyenler Samsung'un geçmişine biraz göz atsın, hiç biri ak kaşık değil, hepsi bir birinden aşırıyor bir şeyler.

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alakaya maydanoz ,2 . resim hariç hiçbir benzerlik yok , ne yapsın adamlar yuvarlak telefon mu yapacaklardı,
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digimoney 5 yıl
Gücü(cücük) seyler icin bile kavga ediyolar ya.
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OvernightSensation 5 yıl
dünya çapında 50 milyon telefon satmış ve diğeri de ayrı bir prestijli bir firma için oldukça saçma komik tüketiciyi soğutan işler geçin bunları. Bir liranın peşine düşeceksiniz be ayıp. Ayrı ayrı pazarlarınız var ne olay çıkartıyorsunuz.
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Tr@mmler 5 yıl
Times square'deki Galaxy S4 tanıtımında LG'nin yaptığı büyük trollüğü hatırlattı.
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stalker(1979) 5 yıl
Bunu Apple yapsa anlardım ama Samsung'un böyle bir şey yapması saçma olmuş

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Jacobıan 5 yıl
samsung küçüklere biraz daha anlayışlı olmalı
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Ya Smasung'u sevmiyor tamam. Ama bu LG herşeyi Samsung'tan kopyalıyor. LG Optimus G Pro tasarımı şimdi birde Unpack.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl Guest-BA761BEEF
Sheitani

Ya Smasung'u sevmiyor tamam. Ama bu LG herşeyi Samsung'tan kopyalıyor. LG Optimus G Pro tasarımı şimdi birde Unpack.

Her şeyi dedin ama iki tane örnek verdin ki bu isim sayılır mı, orası tartışılır. Söyle bakalım, bu ikisinden başka ne var? hani her şey dedin ya onun için soruyorum.
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2622110012 5 yıl
samsung diyorsa haklıdır.
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