Samsung ve LG, esnek ekranlarını Kasım ayında pazara sürebilir

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Güney Kore'nin iki teknoloji devi Samsung ve LG arasında rekabetin yaşandığı pek çok alandan birisi esnek ekranlar. Son gelen bilgilerde esnek ekran konusunda LG'nin bir adım önde olduğu ve yıl bitmeden esnek ekranlı bir akıllı telefon tanıtacağı gündeme gelmişti.
Güney Kore medyasından gelen yeni bilgilere göre ise her iki firma da esnek ekran konusunda son aşamaya geldi ve Kasım ayında yeni cihazlar pazara sunmaya hazırlanıyorlar. Esnek ekran kavramı burada bir açıda sabitlenmiş panelleri ifade ediyor. Diğer türlü istendiği zaman kıvrılabilen ekranler günlük kullanıma sunulmaktan henüz çok uzakta.
Samsung'un Kasım ayından itibaren yüzde 100 verimlilik ile her ay 1.5 milyon adet 5 veya 6 inçlik esnek panel üretimi yapabileceği belirtiliyor. LG de benzer üretim verimliliğine ulaşmış durumda.
Bu ekranların ilk olarak ne tür cihazlarda karşımıza geleceği konusunda kesin bilgiler yok. Tahminler Samsung'un yıl başında prototiplerini gösterdiği şekilde akıllı telefonlarda kullanılabileceği yönünde. Esnek ekranlar plastik alt katmanlar kullandığı için cam panellere göre daha dayanıklı. Bu da diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor.
http://www.androidbeat.com/2013/08/both-samsung-and-lg-will-have-products-on-the-market-with-flexible-screens-in-november/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Heralde son yılların en çöp teknolojisi.. Yahu afrikada açlık var diyoruz bütün para böyle boş şeylere gidiyor işte. Yazıklar olsun bunları geliştirenlere!!
Zaten yazımda konsept olduğunu ben de belirtmiştim, burada dikkat çekmek istediğim nokta ne işe yarayacak sorusuna cevap bulamayanlara bir şey göstermek, ne zaman kullanılıra cevap değildi. Kaldı ki Samsung, bükülebilen ekranları 2-3 yıl sonra kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Kağıt üzeri çizim değil, birebir çalışır durumda prototip, ekranı bükülen telefonları şu anda var.
Hocam çok güzel yazmışsın da onların hepsi konsept yani ortalama 20 yıl sonra kullanıma sunulurlar. Şimdi Allah aşkına söyle ben napayım istediğim gibi kıvıramadığım ekranı. Sadece belli bir derecede kıvrık kalacak ekranı bende kullanmam yapacaklarsa tam kıvırsınlar da öyle alalım.
Büyük ekranlı telefonların handikapı olan ekran kırılmaları bu teknoloji ile tarihe karışacak.
Yılbaşında Samsung'un lansmanında ekranın belirli kısmının kavisli bırakılıp. Anlık iletilerin o ekranlardan görülebilmesi bu teknoloji ile mümkün olacak.
59. Sn den itibaren.
Bilim dünyası içinde, neyin ne işe yarayacağını hayal bile edemeyen insanlar OLMADIĞI İÇİN çok şanslıyız.
Yoksa bu insanlar da sizin sorduğunuz bu talihsiz soruları sorup hiç bir iş yapmazlar ve teknoloji yerinde sayar ya da çok yavaş ilerlerdi.
Siz daha bu cevabı basit olan sorunun cevabını bile düşünemezken, bu adamlar bunların concept tasarımlarını yapıp bitirmişler bile.
İşte ne kadar moron olduğunuzun en basit cevabı bu.
Zaten o yüzden problem var.