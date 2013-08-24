Samsung ve LG, esnek ekranlarını Kasım ayında pazara sürebilir





Güney Kore'nin iki teknoloji devi Samsung ve LG arasında rekabetin yaşandığı pek çok alandan birisi esnek ekranlar. Son gelen bilgilerde esnek ekran konusunda LG'nin bir adım önde olduğu ve yıl bitmeden esnek ekranlı bir akıllı telefon tanıtacağı gündeme gelmişti.





Güney Kore medyasından gelen yeni bilgilere göre ise her iki firma da esnek ekran konusunda son aşamaya geldi ve Kasım ayında yeni cihazlar pazara sunmaya hazırlanıyorlar. Esnek ekran kavramı burada bir açıda sabitlenmiş panelleri ifade ediyor. Diğer türlü istendiği zaman kıvrılabilen ekranler günlük kullanıma sunulmaktan henüz çok uzakta.





Samsung'un Kasım ayından itibaren yüzde 100 verimlilik ile her ay 1.5 milyon adet 5 veya 6 inçlik esnek panel üretimi yapabileceği belirtiliyor. LG de benzer üretim verimliliğine ulaşmış durumda.





Bu ekranların ilk olarak ne tür cihazlarda karşımıza geleceği konusunda kesin bilgiler yok. Tahminler Samsung'un yıl başında prototiplerini gösterdiği şekilde akıllı telefonlarda kullanılabileceği yönünde. Esnek ekranlar plastik alt katmanlar kullandığı için cam panellere göre daha dayanıklı. Bu da diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor.

http://www.androidbeat.com/2013/08/both-samsung-and-lg-will-have-products-on-the-market-with-flexible-screens-in-november/