Samsung ve LG'nin Full HD 1080p çözünürlüklü akıllı telefonları 2013 ilk yarısında geliyor





Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefonu geliştiren HTC'ye yakında diğer mobil üreticiler de eşlik edebilir. MK News'ün endüstri kaynaklarından edindiği verilere göre; Samsung ve LG'nin ilk 1080p çözümleri 2013 yılının başında gün yüzüne çıkacak. Super LCD 3'lü J Butterfly'ın rakipleri, uzmanlaşmış oldukları panel teknolojileriyle üst segmentteki rekabeti kızıştıracak.

Mayıs ayında 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon ekranını tanıtan LG Display, 5 inç büyüklüğündeki ürünün 440ppi piksel yoğunluğu sunduğunu açıklamıştı. Seri üretiminin ne zaman başladığı bilinmeyen bu yeni nesil ekranın eşlik ettiği LG akıllı telefonları 2013 ilk yarısında üretilecek. Piyasaya da yine yılın bu yarısında sürülmesi ve NVIDIA'nın yeni Tegra çipsetinden gücünü alması bekleniyor.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung, şimdiye kadar yeni nesil ekran teknolojileriyle alakalı bir bilgilendirmede bulunmadı. Fakat aylar önce firmanın çok daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip OLED paneller üretmeyi başardığını rapor eden Koreli kaynaklar, şimdi Full HD çözünürlükte bir AMOLED'in piyasaya sürüleceğini bildiriyor. Samsung Display tarafından geliştirilen ve büyüklüğünün en az 5 inç olması beklenen bu ekran, inç başına 400 piksel barajını aşacak. Şuana kadar tüketiciyle buluşmuş piksel yoğunluğu en yüksek AMOLED, 316ppi ile Samsung Galaxy Nexus'ta kullanılmıştı. Bu yüksek çözünürlüklü panel sayesinde AMOLED teknolojileri büyük bir ilerleme kaydetmiş olacak.

İddianın kaynağı olan MK News, yerel bir üretici olan Pantech'in de önümüzdeki yıl için Full HD çözünürlüklü bir telefon üzerinde çalıştığını aktardı. Yani üç büyük Güney Kore merkezli telefon üreticisi 2013 ilk yarısında Full HD panellerle tüketicilerinin karşısına çıkmış olacak. Ayrıca Sony de ortağı olduğu Japan Display tarafından seri üretimine başlanan 5 inçlik 1080p panelin mevcut olacağı Odin kod adlı amiral gemisiyle uzak doğulu rakiplerini izleyecek. Bu Full HD çözümlerin CES 2013 ve MWC 2013 gibi tüketici elektroniği açısından büyük ehemmiyete sahip organizasyonlarda sergileneceği tahmin ediliyor.

http://news.mk.co.kr/newsRead.php?rss=Y&sc=30800006&year=2012&no=690760&sID=308