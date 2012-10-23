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Samsung ve LG'nin Full HD 1080p çözünürlüklü akıllı telefonları 2013 ilk yarısında geliyor

6 yıl
3,3b
1
32
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefonu geliştiren HTC'ye yakında diğer mobil üreticiler de eşlik edebilir. MK News'ün endüstri kaynaklarından edindiği verilere göre; Samsung ve LG'nin ilk 1080p çözümleri 2013 yılının başında gün yüzüne çıkacak. Super LCD 3'lü J Butterfly'ın rakipleri, uzmanlaşmış oldukları panel teknolojileriyle üst segmentteki rekabeti kızıştıracak.
Mayıs ayında 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon ekranını tanıtan LG Display, 5 inç büyüklüğündeki ürünün 440ppi piksel yoğunluğu sunduğunu açıklamıştı. Seri üretiminin ne zaman başladığı bilinmeyen bu yeni nesil ekranın eşlik ettiği LG akıllı telefonları 2013 ilk yarısında üretilecek. Piyasaya da yine yılın bu yarısında sürülmesi ve NVIDIA'nın yeni Tegra çipsetinden gücünü alması bekleniyor. 
Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung, şimdiye kadar yeni nesil ekran teknolojileriyle alakalı bir bilgilendirmede bulunmadı. Fakat aylar önce firmanın çok daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip OLED paneller üretmeyi başardığını rapor eden Koreli kaynaklar, şimdi Full HD çözünürlükte bir AMOLED'in piyasaya sürüleceğini bildiriyor. Samsung Display tarafından geliştirilen ve büyüklüğünün en az 5 inç olması beklenen bu ekran, inç başına 400 piksel barajını aşacak. Şuana kadar tüketiciyle buluşmuş piksel yoğunluğu en yüksek AMOLED, 316ppi ile Samsung Galaxy Nexus'ta kullanılmıştı. Bu yüksek çözünürlüklü panel sayesinde AMOLED teknolojileri büyük bir ilerleme kaydetmiş olacak.
İddianın kaynağı olan MK News, yerel bir üretici olan Pantech'in de önümüzdeki yıl için Full HD çözünürlüklü bir telefon üzerinde çalıştığını aktardı. Yani üç büyük Güney Kore merkezli telefon üreticisi 2013 ilk yarısında Full HD panellerle tüketicilerinin karşısına çıkmış olacak. Ayrıca Sony de ortağı olduğu Japan Display tarafından seri üretimine başlanan 5 inçlik 1080p panelin mevcut olacağı Odin kod adlı amiral gemisiyle uzak doğulu rakiplerini izleyecek. Bu Full HD çözümlerin CES 2013 ve MWC 2013 gibi tüketici elektroniği açısından büyük ehemmiyete sahip organizasyonlarda sergileneceği tahmin ediliyor.

http://news.mk.co.kr/newsRead.php?rss=Y&sc=30800006&year=2012&no=690760&sID=308 Yorum Yaz
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Brky 6 yıl en beğenilen
Full HD AMOLED ! Aman tanrım.Retina metina hikaye.
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senatorlines 6 yıl
İphone ve Lumia 920 de kullanılan IPS HD+ ekranı tercih ederim, yeni IPS ekranlar bir çok yönüyle Amoled'ten daha iyi, Amoledin üstünlüğü ancak en az 3 yıl sonra belki ortaya çıkar, 1 ay öncesinde LG display yeni IPS HD+ 'nin amoledtten daha iyi olduğunu ve %70 daha az enerji harcadığını açıkramıştı zaten, o yüzden IPS HD+'e DEVAM!
İphone ve Lumia 920 de kullanılan IPS HD+ ekranı tercih ederim, yeni IPS ekranlar bir çok yönüyle Amoled'ten daha iyi, Amoledin üstünlüğü ancak en az 3 yıl sonr...
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Karthus_Deathsinger 6 yıl
Geçen android police ya da cnet idi yanlış hatırlamıyorsam, bir yazı okumuştum. Bu kadar ufak ekranlarda tamamen placebo etkisi olacağı ve sadece tüketici göz boyaması olacağını belirtiyorlardı. Ki mantıklı zaten. Evinizdeki televizyonlarda bile 720p ile 1080p farkını belirli mesafeden bakmayınca anlamıyoruz. Telefon ekranlarına mantıksız bu yüzden. Hem batarya hem de işlemciye gereksiz yük binmesi anlamına geliyor. Bir nevi pazarlama taktiği anlayacağınız.
Geçen android police ya da cnet idi yanlış hatırlamıyorsam, bir yazı okumuştum. Bu kadar ufak ekranlarda tamamen placebo etkisi olacağı ve sadece tüketici göz ...
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nurettinaz 6 yıl
Ben mi yanlış biliyorum yoksa üreticiler artık başka bir seçilme artısı bulamadıkları için mi bu yönteme başvuruyorlar. Arkadaş bu telefon dediğin şeyde intermete girilir, mesaj yazılır, mail okunur falan derken gözler hep ekranındadır ve bu ekranın çözünürlüğü ne kadar büyükse o kadar göz yorar. E bu böyleyse adamların amacı en hasas organımızın kullanılmaz hale getirmek mi?
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Galaxys7 6 yıl
bu ne demek oluyor samsung galaxy s 4 full hd 5 inch ekranlı olacak tabi ki en az 2 gb ram olmalı ki piyasa da dalga geçmesinler kamerayı 8 megapiksel yaparsa geri kalmış olur bu sefer 12 mp olabilir. LG de güzel telefonlar yapmaya başladı demek ki Samsung'un başarısı ders olmuş. Bu Full HD ekranlı telefonlardan sonra artık çözünürlükmüş PPİ değeri imiş Amoled miş tft ekranmış felan filanmış artık son bulur herhalde Artık optik zumlu kameralar ile yüksek kapasiteli bataryalar geliştirseler bi zahmet
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Bob Seger 6 yıl
gelsinde s3ün fiyatı düşsün.
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Nightmare70 6 yıl
Amoled mi aman aman bir daha asla..Tamam renk tonu olarak inanılmaz üstün ama s2'mi dışarıda kullanamıyorum çünkü hiç gözükmüyor ekran.Ablamın arc s'i bile daha iyi parlaklık konusunda.Herşey renk değil yani canlılık ve parlaklıkta önemli,samsung 3-4 daha geliştirsin bu teknolojiyi ve öyle koysun bence telefonlara.Ayrıca güç tüketimine bakıyorum ekran %65 seviyesinde geziyor oha yani
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DarkEnergy 6 yıl
Bu seneye 5"den küçük telefon bulamayacağız demek oluyor.
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naruterme 6 yıl
720p alın, paranıza yazık etmiş olursunuz 1080p alarak.

Saygılar, naruterme
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manivela 6 yıl
Mevcut amoled ve retina ekranlarda dahi pikselleri ayırt edemediğimize göre daha yüksek çözünürlükler 4-5 inch ekranlar için gereksizdir; uygulanması tamamiyle fantazi kaygısı gözetir bence.
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smart1978 6 yıl
Pentile FULL HD olmasında ...
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sertacarslan 6 yıl
Geçen sene de dört çekirdekli işlemcilere takmıştı millet. Ne gerek var deniyordu, "çekirdek mi çitleyeceğiz" gibi iğrenç espriler yapılıyordu.
Bence telefonda full hd gerekli. 720p ile farkını eminim ki yanyana baktığımızda anlayacagiz. Hem ekran büyük olunca daha büyük pil için yeterli alan da oluyor telefonda. Seneye 5-6 inch arasında ekrana, 4000-5000 mah pile sahip, full hd telefonlar göreceğiz...
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MrKemal17 6 yıl
mesele full hd değil ekran parlaklığı ve renk doğruluğu
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Krone 6 yıl
720p den farki yok diye bir aciklama vardi , sadece pil harcar bence.
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kımyasal 6 yıl
YOUM ekran teknolojisindende ses seda yok ? ilk önce HD Amoledler kakalansın sonra youm ekran ile kazığa devam ederiz.
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FERFEROS 6 yıl
Ekranlardan önce bataryalara odaklanmaları lazım.
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