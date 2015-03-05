Samsung ve MediaTek işbirliği yapabilir





Amiral gemi seviyesinde Qualcomm ile bağlarını koparan Samsung, bununla birlikte alt seviye pazarda firma ile sıkı işbirliğine devam ediyor ve Tizen cihazlarının rekabet etmesi açısından daha da ucuz yongasetlerine ihtiyacı var. Bu açıdan MediaTek akla ilk gelen firma.

Daha önce Samsung'un Tizen cihazları için MediaTek ile işbirliğine gideceği iddia edilmişti. MediaTek yöneticisi Zhu Shan-gzu sorular üzerine isim vermeden bir işbirliği için küçük adımlar attıklarını belirtti. Bu da Samsung ile muhtemel bir işbirliğinin işaretlerini veriyor.

MediaTek işlemcileri özellikle alt seviye için vazgeçilmez hale geldi. Halen daha çift Cortex-A9 veya Cortex-A7 çekirdekli işlemcileri rağbet görüyor. Televizyonlarda reklamları dönen 100 liralık IXPERIA telefonlarında bile MediaTek işlemciler mevcut.

Bu bakımdan modellerin fiyatı ile rekabet etmek isteyen üreticiler de MediaTek'in kapısını çalıyor. MediaTek bu sayede alt seviye pazarda yüzde 50'den fazla bir paya sahip durumda. Şimdilik firmanın yeni projeleri bilinmiyor ancak yaz aylarına doğru daha fazla detay ortaya çıkacaktır.









http://www.phonearena.com/news/MediaTek-exec-hints-at-future-partnership-between-Samsung-and-MediaTek_id66859