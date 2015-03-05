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Samsung ve MediaTek işbirliği yapabilir

4 yıl
1,8b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve MediaTek işbirliği yapabilir

Amiral gemi seviyesinde Qualcomm ile bağlarını koparan Samsung, bununla birlikte alt seviye pazarda firma ile sıkı işbirliğine devam ediyor ve Tizen cihazlarının rekabet etmesi açısından daha da ucuz yongasetlerine ihtiyacı var. Bu açıdan MediaTek akla ilk gelen firma.
Daha önce Samsung'un Tizen cihazları için MediaTek ile işbirliğine gideceği iddia edilmişti. MediaTek yöneticisi Zhu Shan-gzu sorular üzerine isim vermeden bir işbirliği için küçük adımlar attıklarını belirtti. Bu da Samsung ile muhtemel bir işbirliğinin işaretlerini veriyor.
MediaTek işlemcileri özellikle alt seviye için vazgeçilmez hale geldi. Halen daha çift Cortex-A9 veya Cortex-A7 çekirdekli işlemcileri rağbet görüyor. Televizyonlarda reklamları dönen 100 liralık IXPERIA telefonlarında bile MediaTek işlemciler mevcut.
Bu bakımdan modellerin fiyatı ile rekabet etmek isteyen üreticiler de MediaTek'in kapısını çalıyor. MediaTek bu sayede alt seviye pazarda yüzde 50'den fazla bir paya sahip durumda. Şimdilik firmanın yeni projeleri bilinmiyor ancak yaz aylarına doğru daha fazla detay ortaya çıkacaktır.



http://www.phonearena.com/news/MediaTek-exec-hints-at-future-partnership-between-Samsung-and-MediaTek_id66859 Yorum Yaz
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Neyinkafasi 4 yıl en beğenilen
Ulan tv deki 100 tl lik diye algı oluşturma ne be ekrem efendi?

Edepsiz yazar.Adamlar cortex a72 peşinde bu meymenetsiz öyle bi yazmışki sanırsın armv11 de kaldı mediatek.yazıklar olsun.forumdaki artan reklam seviyesine birşey demiyordum(sırf mesut-ender-erdi-talha abi için) ama son zamanlardaki taraflı haberlerden ötürü ad block hakettiniz siz.kazanmayın siz.
Ulan tv deki 100 tl lik diye algı oluşturma ne be ekrem efendi?Edepsiz yazar.Adamlar cortex a72 peşinde bu meymenetsiz öyle bi yazmışki sanırsın armv...
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doctor_bey 4 yıl
IXPERIA ile ilgili kısım müthiş olmuş, eline sağlık Ekrem Bey :)

İşbirliği ise alt seviyede Samsung'tan daha iyi cihazlar görmemizi sağlayacaksa buyursun gelsin, ben Broadcomm işlemcili alt seviye Samsung'lardan bıktım açıkçası, şu an bu mesajı yazdığım cihaz Broadcomm'lu mesela, tamam aşırı berbat bir performans sunmuyor ama bu paraya medıatek ile daha iyisini almak varken ne gerek var değil mi?
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okan_cehapelioglu 4 yıl
iyi olmuş
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Elsa 4 yıl
Ixperia yorumuna haykırdım


Mediatek kaynak kodlarını vermese ölür, Qualcomm bu yüzden benim için avantajlı işte. Rom desteği mtkda yok denecek kadar az.
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beter.böcek 4 yıl
Ben sahsen oyle birsey olacagini dusunmuyorum,mediatekle ortaklik en erken 4-5 yil sonra olur.
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armanatilgan 4 yıl
Düşmanınız mı var? Ona IXPERIA hediye edin. Kanser olsun.
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Fenomenon 4 yıl
Samsung qualcom'a hem alttan hem üstten vuracak gibi :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Samsung bile Meiatek'in önlenemez yükselişinin farkında.
Hele ki uygun fiyata şahane performans veren 6595 serisinden sonra.
Tıpkı Intel'in Rockchip ile işbirliğine gitmesi gibi..
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ulabuneya 4 yıl
Mediatekin işlemcileri çok dandik yahu 100 liralık çakma telefonlarda mediatek var.
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crazy585858 4 yıl ulabuneya
bi mediatek in 6595 ine bak sonrada 6795 ine .

mediatek.com/...

6795 henuz piyasada yok ama mediatek 6595 ile güclendiginin sinyallerini verdi... 6595 32 bitlik cpu su ile galaxy note 4 deki 64 bitlik exynosdan daha iyi performans veriyor.. note 4 grafik tarafinda üstün sadece lütfen biraz araştırın..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Alternatif olması her zaman iyidir.


Mediatek alternatif işlemci üretmede ve uygun fiyata satmada önde.


Sonuçta tizen içinse bu ortaklık meselesi samsung google dan da uzaklaşmak istiyor diye düşünüyorum.

Kısa vadede olmasa bile uzun vadede bekleyip görmek lazım.
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Neyinkafasi 4 yıl en beğenilen
Ulan tv deki 100 tl lik diye algı oluşturma ne be ekrem efendi?

Edepsiz yazar.Adamlar cortex a72 peşinde bu meymenetsiz öyle bi yazmışki sanırsın armv11 de kaldı mediatek.yazıklar olsun.forumdaki artan reklam seviyesine birşey demiyordum(sırf mesut-ender-erdi-talha abi için) ama son zamanlardaki taraflı haberlerden ötürü ad block hakettiniz siz.kazanmayın siz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Masquerade89 4 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Ulan tv deki 100 tl lik diye algı oluşturma ne be ekrem efendi?

Edepsiz yazar.Adamlar cortex a72 peşinde bu meymenetsiz öyle bi yazmışki sanırsın armv11 de kaldı mediatek.yazıklar olsun.forumdaki artan reklam seviyesine birşey demiyordum(sırf mesut-ender-erdi-talha abi için) ama son zamanlardaki taraflı haberlerden ötürü ad block hakettiniz siz.kazanmayın siz.




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