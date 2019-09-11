Samsung ve SK Telecom, 5G özellikli 8K TV'ler için ortak çalışacak

Dünyanın ilk 5G özellikli 8K TV'sini geliştirme yarışı hız kesmeden devam ediyor. Samsung, dünyanın ilk 5G destekli 8K TV'sini geliştirmek ve ticari hale getirmek için SK Telecom ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Samsung bir ilki gerçekleştirmek istiyor

İki şirketin ortaklaşa geliştirecekleri bu TV'ler VR ve diğer veri ağırlıklı içeriklerin son derece hızlı indirilebilmesini sağlayan bağlantı hızlarına ve ultra yüksek çözünürlüğe sahip ekranlara sahip olacaklar. Samsung'un bu ortaklık için SK Telecom'u seçmesinin en büyük nedeni ise, şirketin Güney Kore'deki 5G çalışmalarında etkin rol oynaması ve ülkenin devlet kurumlarına hizmet sağlaması olarak gösteriliyor.

https://www.engadget.com/2019/09/09/samsung-and-sk-telecom-partner-to-develop-a-5g-capable-8k-tv/

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İki şirket yatay ve dikey olarak döndürülebilen bir televizyon olanmodelini geliştirmek üzere güçlerini birleştirecekler. SK Telecom AR-GE bölümü başkanıbu ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamalarda: "5G destekli 8K TV, ultra yüksek çözünürlüklü TV teknolojisi ile birlikte ultra düşük gecikmeli 5G ağlarının doruk noktası olacak." ifadelerini kullanırken, TV'ninsatışa sunulacağı ve fiyatı ile ilgili ise bir bilgi vermedi.