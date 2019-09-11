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Samsung ve SK Telecom, 5G özellikli 8K TV'ler için ortak çalışacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Huawei'nin önüne geçebilmek adına SK Telecom ile ortaklık kurdu. İki şirket 5G özellikli 8K TV geliştirmek için ortak çalışacaklar.
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın ilk 5G özellikli 8K TV'sini geliştirme yarışı hız kesmeden devam ediyor. Samsung, dünyanın ilk 5G destekli 8K TV'sini geliştirmek ve ticari hale getirmek için SK Telecom ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Samsung bir ilki gerçekleştirmek istiyor

İki şirketin ortaklaşa geliştirecekleri bu TV'ler VR ve diğer veri ağırlıklı içeriklerin son derece hızlı indirilebilmesini sağlayan bağlantı hızlarına ve ultra yüksek çözünürlüğe sahip ekranlara sahip olacaklar. Samsung'un bu ortaklık için SK Telecom'u seçmesinin en büyük nedeni ise, şirketin Güney Kore'deki 5G çalışmalarında etkin rol oynaması ve ülkenin devlet kurumlarına hizmet sağlaması olarak gösteriliyor.
İki şirket yatay ve dikey olarak döndürülebilen bir televizyon olan 5G Sero TV modelini geliştirmek üzere güçlerini birleştirecekler. SK Telecom AR-GE bölümü başkanı Park Jin-hyo bu ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamalarda: "5G destekli 8K TV, ultra yüksek çözünürlüklü TV teknolojisi ile birlikte ultra düşük gecikmeli 5G ağlarının doruk noktası olacak." ifadelerini kullanırken, TV'nin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı ile ilgili ise bir bilgi vermedi.


https://www.engadget.com/2019/09/09/samsung-and-sk-telecom-partner-to-develop-a-5g-capable-8k-tv/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1ses1 40 dk.
8 k da 75 den aşağısı çok saçma. Göz fark edemiyecek ayrıntıları.
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xml-arif 2 sa.
yine samsung yapacaktır
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