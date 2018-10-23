Samsung yeni akıllı telefonlarında 12 dakikada şarj olabilen grafen pil kullanabilir

Lityum iyon piller, akıllı telefonlarımız gibi elektronik cihazlarımızın çoğuna güç sağlar. Ancak bu kadar kolay erişilebilir olmasına rağmen, lityum iyon piller en iyi çözüm değil ve yıllar boyunca çeşitli şirketler ve araştırmacılar bu teknolojiye yeni alternatifler bulmaya çalışmaktalar. Gelen haberler ise Samsung'un bu konu üzerinde bir hayli kafa yorduğu yönünde.

Sadece 12 dakikada şarj olabiliyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından SamMobile'ın haberine göre teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarında grafen pil kullanmaya oldukça yakın ve 2019 yılında çıkacak olan akıllı telefonlarında bu teknolojiyi kullanabilir. Geçtiğimiz yıllarda grafen pilleri araştıran şirket artık bu teknolojiyi elle tutulur bir noktaya taşımaya çok yakın.

Lityum iyon pillerin tamamen şarj olması bir saatten fazla sürüyor ancak Samsung'un testlerine göre grafen piller, bu süreyi sadece 12 dakikaya indirebilir. Aynı zamanda bu pillerin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu ve kolay ısınmadıkları da belirtiliyor. Bu da başta elektrikli arabalar olmak üzere başka sektörlerde de kullanılabilecekleri anlamına geliyor.

Akıllı telefonlardaki pil ömrü, şirketlerin hızlı şarj yetenekleri geliştirdiği yıllar boyunca gelişti. Ancak günümüzde çoğu akıllı telefon tek şarjla bir günü zor çıkarıyor. Her ne kadar Samsung konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu gelişmenin bile oldukça heyecan verici olduğunu söylemek mümkün.

https://www.sammobile.com/2018/10/23/samsung-graphene-batteries-smartphones/