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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni akıllı telefonlarında 12 dakikada şarj olabilen grafen pil kullanabilir

Akıllı telefonların pil kapasitesileri kuşku yok ki bu teknolojinin en hassas noktası diyebiliriz. Yeni bir rapora göre Samsung gelecek yıl grafen pil kullanarak bunu değiştirebilir.
6 ay
7,3b
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lityum iyon piller, akıllı telefonlarımız gibi elektronik cihazlarımızın çoğuna güç sağlar. Ancak bu kadar kolay erişilebilir olmasına rağmen, lityum iyon piller en iyi çözüm değil ve yıllar boyunca çeşitli şirketler ve araştırmacılar bu teknolojiye yeni alternatifler bulmaya çalışmaktalar. Gelen haberler ise Samsung'un bu konu üzerinde bir hayli kafa yorduğu yönünde.

Sadece 12 dakikada şarj olabiliyor

Sektörün güvenilir kaynaklarından SamMobile'ın haberine göre teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarında grafen pil kullanmaya oldukça yakın ve 2019 yılında çıkacak olan akıllı telefonlarında bu teknolojiyi kullanabilir. Geçtiğimiz yıllarda grafen pilleri araştıran şirket artık bu teknolojiyi elle tutulur bir noktaya taşımaya çok yakın.
Lityum iyon pillerin tamamen şarj olması bir saatten fazla sürüyor ancak Samsung'un testlerine göre grafen piller, bu süreyi sadece 12 dakikaya indirebilir. Aynı zamanda bu pillerin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğu ve kolay ısınmadıkları da belirtiliyor. Bu da başta elektrikli arabalar olmak üzere başka sektörlerde de kullanılabilecekleri anlamına geliyor.
Akıllı telefonlardaki pil ömrü, şirketlerin hızlı şarj yetenekleri geliştirdiği yıllar boyunca gelişti. Ancak günümüzde çoğu akıllı telefon tek şarjla bir günü zor çıkarıyor. Her ne kadar Samsung konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu gelişmenin bile oldukça heyecan verici olduğunu söylemek mümkün.

https://www.sammobile.com/2018/10/23/samsung-graphene-batteries-smartphones/ Yorum Yaz
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zwanzig 6 ay en beğenilen
Gözümle görmeden inanmam. Yıllardır devrim yaratacak pil haberleri okuyoruz ama bir türlü gerçeğini göremedik.
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cumur 6 ay 12 Angry Men
stok eritmeden geçemezler önce mevcut teknoloji tüketilecek bitecek bilerek yapıyorlar
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Musty3535123 6 ay
haftalık pil haberlerini dinlediniz, şimdi reklamlar...
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serkan1216 6 ay
samsung bomba yapıyor sonunda kararlı her eve bir bomba .ya bu pil patlar normali bile patlıyor tehlike hat safhada .bu pilli telefonu alana samsung bir yangın söndürücü hediye etmeli hatta plus modeller de tüpe ekstradan bir de ilk yardım seti + yanık pomadı hediye etmeli
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V4LKyR 6 ay
Gözümle görsem bile inanmam.
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ouzqan 6 ay
Teoride mümkün gözüküyor ama böyle projede pratiğe geçmeden birşeyler demek zor. Çünkü yıllardır kullanın lityum iyon pillerde bile neler olduğu görmüşken grafen bazlı sistemde neler çıkabilir iyice bakmak lazım.
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Musty3535123 6 ay
haftalık pil haberlerini dinlediniz, şimdi reklamlar...
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12 Angry Men 6 ay
Böyle bir buluş varsa diğer markalar çoktan geçerdi, haksız mıyım ?
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cumur 6 ay 12 Angry Men
stok eritmeden geçemezler önce mevcut teknoloji tüketilecek bitecek bilerek yapıyorlar
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esmerbuyucu 6 ay
Aman patlamasın 💥
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Cassation 6 ay
İyi espri
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zwanzig 6 ay en beğenilen
Gözümle görmeden inanmam. Yıllardır devrim yaratacak pil haberleri okuyoruz ama bir türlü gerçeğini göremedik.
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OneMinuteTR 6 ay zwanzig
Yaparsa Samsung yapar
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Cute Hentai 6 ay
Suyundan da koy Samsung, mümkünse de TR'de fahiş fiyattan sat (dolar falan).
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha grafen pil cep telefonu pil ömrü Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
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