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Samsung ekranın tamamında çalışan bir parmak izi tarayıcısı geliştirdi

Samsung'un gelişmiş bir parmak izi tarayıcısı geliştirdiği ortaya çıktı. Ekranın her noktasından parmak izi okuyabilecek yeni teknolojinin detayları haberimizde.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un tam ekran ve düşük güç tüketimli bağımsız bir işlemci kullanan gelişmiş bir parmak izi tarayıcısı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni bu da kullanıcıların ekranda herhangi bir yere dokunarak telefonlarının kilidini açabilecekleri anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Boring Company'nin ilk yüksek hızlı toplu taşıma tüneli 10 Aralık'ta açılıyor"
Yayınlanan patent başvurusu yeni teknolojinin detaylarını gözler önüne serdi. Patente göre parmak izi tarayıcısı parmak teması algılandığında ekranın parlaklığını artırarak parmağı üç kez tarayan bir işlemci kullanıyor. Yeni teknolojinin, mevcut teknolojiden daha hızlı ve daha doğru çalıştığı belirtildi.

Katlanabilir cihazlarda da kullanılabilir

Patent başvurusunda yeni teknolojinin iki telefon üzerinde uygulandığını görüyoruz. Bunlardan biri geleneksel kalın çerçeveli bir telefon. Diğeri ise Güney Koreli şirketin ısrarla uzak durduğu çentikli tasarıma sahip bir model.
Ayrıca ekranın tamamını kullanan bu tarama tekniği, katlanabilir cihazlar için de kullanışlı olabilir. Samsung'un yeni nesil parmak izi tarayıcısını ne zaman kullanmaya başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2018/10/21/samsung-patents-a-fingerprint-reader-that-works-on-the-entire-screen/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 6 ay en beğenilen
Apple yapsa çılgınca överdiniz hocam.
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smart1978 6 ay
Huawei in yeni modellerinde var olan ekrandan parmak izi sadece bir noktada olmasinin uygulamalarin arayuzunde sorun yaratacagini en azindan parmak izini girmek icin ekranin kozmetiksel arayuzu degismesi sorun cikartacagini bashsetmistim ve olmasi gereken de Samsung un bu haberdeki ile birebir aynisi olmasi da cok ilginc ve hos :)
Tahminim Note10 da ... S10 lar icin biraz gec kalindi ... Umarim gecikmez...
Huawei in yeni modellerinde var olan ekrandan parmak izi sadece bir noktada olmasinin uygulamalarin arayuzunde sorun yaratacagini en azindan parmak izini girmek...
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DH Misafiri 6 ay
Başka üretici kullanamaz gibi bir durum söz konusu değil ancak diğer üreticiler bu özelliği kullanmak isterse patent sahibine belli bir ücret ödemek zorundalar.
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DH Misafiri 6 ay
Her seçim zamanı böyle pil haberleri çıkıyor..
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mbsahan 6 ay
Basarilmasi guzel ama ekranin herhangi bir yerine surekli dokunuyoruz ve ekranin acilmasini istemiyoruz ;) Ayarlarda belirli bir bolge ile sinirlama opsiyonu olursa is gorur yoksa ekrana her dokundugunda hopppp kilit acildida ayri bir problem :)
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ouzqan 6 ay
Sonunda güzel bir gelişme geldi. Darısı diğer firmalara umarım onlarda kullanır.
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lebendefrans 6 ay
apple ın yüz tanımasıyla aynı büyüklükte bi gelişmedir bu.
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esmerbuyucu 6 ay
Ekranın her yerinden okuması çok önemliydi ya zaten 😂
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Whippoorwill 6 ay
Apple yapsa çılgınca överdiniz hocam.
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LittleMonster 6 ay esmerbuyucu
Ay ne bu android düşmanlığı ya Apple yapsa alnıza bile yapıştırıp gezerdiniz. Nerede android veya android kullanan bir şirketle ilgili haber olsa hemen bitiyorsunuz bir yaranız falan mı var? #pathetic
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Spider_hip 6 ay
Şu patent olaylarına hayranım. Sanki şimdi başka hiç bir üretici böyle bir şey üretmeyecek. Şimdi bu patent üzerindeki tablolardan bile yola çıkarak aynı anda tüm markalar bu sisteme geçer. Nasıl apple çentik yapar yapmaz hepsi geçtiyse onun gibi. Ha belki sonra 10 sene sürecek patent davaları açarlar birbirlerine ama patent nereye kadar koruyor ne işe yarıyor hala tam sanki oturmadı dünyada.
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MaSSive 6 ay Spider_hip
Patent olayı nasıl oturmamış?En basiti,
Google ın satın alıp sattığı Motorola markası ,cep telefonu ,mobile telefon patentine sahip.Patent gelirleri ile mi satıldı bilemiyorum.Ancak her mobile telefon veya mobile gsm özelliği olan cihaz üreten firma,bugün bile model ve adet başına Motorola ya bir bedel ödediği kesin.Motorola markası adı altında üretim yapmasan bile patent gelirleri yeter.
Senin mantığına ,patent den anladığına göre olmuş olsa,bugün Motorola dan başka kimse mobile cep telefonu üretemez olurdu,veya patenti başkasına ait smart phone konseptin de bir başkası microsoft veya Nokia ,Samsung tekel olurdu.
Yine akıllı telefonların menülerin deki ,Microsoft a ait bazı kullanıcı arayüzleri ,dizilimi bile patentli ve cüzzi de olsa para karşılığı kullanılıyorken, nasıl oturmamış.
Vs vs vs
Birşeyin patenti alınmışken muadili ni ,orjinaline bakarak belli oranda çalarak yaparsan,gerek duyulursa ,patent ihlalin den tabiki dava açılır.Açılan dava da çalınmış,esinlenilmiş mi,yoksa patente rağmen bazı detayların bedelsiz kullanımı konusunda kararmı verilir ,bu taraflar ve mahkemenin bileceği bir iştir.
Patentle mek, sahibi olmak demek de her patent için ,mutlak bu özelliği veya ürünü,benden başka kimse kullanamaz ,yapamaz anlamına da gelmez.Şartlara ,izinlere göre,patent detaylarına göre bedelini ödeyip,yapabiliyorsan yaparsın.
Zaten muadili yoksa ,benzerini yapamıyorsan da ,paşa paşa parasını ödeyip alıp kullanırsın,o detayı ve ya özelliği.Tıpkı Samsung a ait Amoled ekranlar gibi.
Çentik olayı da ,İphone a özgü olsa da, Samsung tarafından üretiliyor.Bu tasarım veya buna benzer çentikli ekranı kullanmak isteyen firma tabiki ,gerekli izinlerle ,sipariş verdiği zaman bu bedeli ödemiş oluyordur zaten.
Çentikli ekran patenti kimde ise ,ne Samsung ne de LG patent sahibinin izni olmadan ,ne sipariş alabilir, ne de üretim yapabilir.
Öyle kimse kafasına göre patent ihlali de yapamaz.
Kafasına göre de patent alamaz.
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Escapetolife 6 ay
Sağdaki muhtemelen Note 10 tasarımı, çentik is coming...
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deoks 6 ay
İşte bunlarla gelin. Telefona 16 cigolayt ram koymakla olmuyor artık bu işler.
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TearsForFears 6 ay
Mükemmel bir teknoloji. Kamerayıda ekrana gömdükleri takdirde gittikçe bilim kurgu filmlerine yaklaşıyoruz. Note 10'dan önce göreceğimizi hatta note 10'da da göreceğimizi sanmıyorum. S10 ve note 10'da ekranda bir noktadan parmak izi okur belki s11 de bu teknolojiye geçilebilir.
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samsung, akıllı telefon ve
6 etiket daha patent cep telefonu parmak izi tarayıcısı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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