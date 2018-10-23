Samsung ekranın tamamında çalışan bir parmak izi tarayıcısı geliştirdi

Samsung'un tam ekran ve düşük güç tüketimli bağımsız bir işlemci kullanan gelişmiş bir parmak izi tarayıcısı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni bu da kullanıcıların ekranda herhangi bir yere dokunarak telefonlarının kilidini açabilecekleri anlamına geliyor.

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Yayınlanan patent başvurusu yeni teknolojinin detaylarını gözler önüne serdi. Patente göre parmak izi tarayıcısı parmak teması algılandığında ekranın parlaklığını artırarak parmağı üç kez tarayan bir işlemci kullanıyor. Yeni teknolojinin, mevcut teknolojiden daha hızlı ve daha doğru çalıştığı belirtildi.

Katlanabilir cihazlarda da kullanılabilir

Patent başvurusunda yeni teknolojinin iki telefon üzerinde uygulandığını görüyoruz. Bunlardan biri geleneksel kalın çerçeveli bir telefon. Diğeri ise Güney Koreli şirketin ısrarla uzak durduğu çentikli tasarıma sahip bir model.

Ayrıca ekranın tamamını kullanan bu tarama tekniği, katlanabilir cihazlar için de kullanışlı olabilir. Samsung'un yeni nesil parmak izi tarayıcısını ne zaman kullanmaya başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2018/10/21/samsung-patents-a-fingerprint-reader-that-works-on-the-entire-screen/