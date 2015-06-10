Samsung yeni yansımalı ve şeffaf OLED ekranlarını tanıttı

Günümüzde kullanılan ekranlar belirli standartlara ve geleneklere bağlı olduğu için genelde tek tip olarak karşımıza çıkıyor. Yani evimizdeki televizyon benzeri bir ekran yapısını pek çok sektörde görebiliyoruz.





Ancak standardın dışına çıkarak farklı tasarımlara kavuşan ekranlar da mevcut. Yansıtmalı ve şeffaf ekranlar bunların başında geliyor. Standart dışı olduğu için büyük bir Ar-Ge yatırımı gerektiren bu ekranlar özel sektörlere hitap ediyor.





OLED ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Samsung, portföyüne yansıtmalı ve şeffaf ekranlar eklemeye hazırlanıyor. Firma ilk örneklerini Hong Kong'da görücüye çıkarttı.





Samsung yeni ürünlerini reklam billboardları veya sanal bir kolye standı gibi sektörel uygulamalara yönelik olarak geliştiriyor. Ancak farklı teknolojiler ile yenilikçi sistemler de ortaya çıkacak.





Samsung bu noktada Intel'in derinlik algısı taşıyan RealSense 3D teknolojisini ekranlarına entegre ediyor. Böylece örneğin sanal bir giyim kabini oluşturulabilecek ve müşteri gerçek ürünü eline almadan üzerinde nasıl durduğunu görebilecek. Veya billboardlar ile insanlar sesli olarak etkileşime geçebilecek.





Samsung'un yansıtmalı OLED ekranları LCD temelli olanlarına göre daha yüksek kontrasta sahip ve daha hızlı tepki verebiliyor. Şeffaf OLED ekranlar ise benzer teknolojilere göre daha fazla renk gamı sunuyor. Bu yeni ekranların gerçek hayata geçmesi ise önümüzdeki yıllarda olacak.