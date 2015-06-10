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Samsung yeni yansımalı ve şeffaf OLED ekranlarını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,4b
1
28
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni yansımalı ve şeffaf OLED ekranlarını tanıttı
Günümüzde kullanılan ekranlar belirli standartlara ve geleneklere bağlı olduğu için genelde tek tip olarak karşımıza çıkıyor. Yani evimizdeki televizyon benzeri bir ekran yapısını pek çok sektörde görebiliyoruz. 

Ancak standardın dışına çıkarak farklı tasarımlara kavuşan ekranlar da mevcut. Yansıtmalı ve şeffaf ekranlar bunların başında geliyor. Standart dışı olduğu için büyük bir Ar-Ge yatırımı gerektiren bu ekranlar özel sektörlere hitap ediyor. 

OLED ekranlar konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Samsung, portföyüne yansıtmalı ve şeffaf ekranlar eklemeye hazırlanıyor. Firma ilk örneklerini Hong Kong'da görücüye çıkarttı. 

Samsung yeni ürünlerini reklam billboardları veya sanal bir kolye standı gibi sektörel uygulamalara yönelik olarak geliştiriyor. Ancak farklı teknolojiler ile yenilikçi sistemler de ortaya çıkacak. 

Samsung bu noktada Intel'in derinlik algısı taşıyan RealSense 3D teknolojisini ekranlarına entegre ediyor. Böylece örneğin sanal bir giyim kabini oluşturulabilecek ve müşteri gerçek ürünü eline almadan üzerinde nasıl durduğunu görebilecek. Veya billboardlar ile insanlar sesli olarak etkileşime geçebilecek. 

Samsung'un yansıtmalı OLED ekranları LCD temelli olanlarına göre daha yüksek kontrasta sahip ve daha hızlı tepki verebiliyor. Şeffaf OLED ekranlar ise benzer teknolojilere göre daha fazla renk gamı sunuyor. Bu yeni ekranların gerçek hayata geçmesi ise önümüzdeki yıllarda olacak.
 
Samsung yeni yansımalı ve şeffaf OLED ekranlarını tanıttı

http://www.businesswire.com/news/home/20150609006775/en/Samsung-Display-Introduces-Mirror-Transparent-OLED-Display#.VXe8dvlVh8M Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DraGonS 4 yıl en beğenilen
Bunuda apple'dan kopyalamış diyen angutlar gelir şimdi.
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___Lawyer___ 4 yıl
Geçenki ios 9 tanıtımından sonra dünyam değişti sanki. Ben deniz bir iPhone kullanıcısıyım Apple şaşırtmadı ve var olan özellikleri bize yeni ben buldum çok güzel oldu diye sundu. Hiç kimse kusura bakmasın kardeşim o tv bu telefonda demesin markaların vizyonunu gösterir böyle şeyler. Artık Apple'dan tövbe edip Samsung'un kapısını çalmanın vakti çoktan geldi her alanda sanırım.
Geçenki ios 9 tanıtımından sonra dünyam değişti sanki. Ben deniz bir iPhone kullanıcısıyım Apple şaşırtmadı ve var olan özellikleri bize yeni ben buldum çok gü...
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oray 4 yıl
Kore yapar Turkiye konusur :)
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adam olun 4 yıl
oray
Kore yapar Turkiye konusur :)

kore değil Samsung
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mcuboy 4 yıl
Bence hangi markanın yaptığına değil de ne yapıldığına odaklanırsak güzel çalışmalar bunlar. Apple ve Samsung bunlar rekabete devam etsinler ki güzel ürünler ortaya çıkabilsin. Rekabet olmazsa üretim hem yavaşlar hem de pahalıya satılır.
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Qnzxt00w 4 yıl
Siyah nasıl gösteriyor bu ekran?
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
normalde bunu ilk önce Apple yapar, 2-3 sene sonra Samsung çakmasını yapardı. Böyle olmadığına göre "çöp"
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swat882 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
normalde bunu ilk önce Apple yapar, 2-3 sene sonra Samsung çakmasını yapardı. Böyle olmadığına göre "çöp"

Ilk önce samsung yapardı, sonra apple, tabi bunu yapabilecek bilgi birikimi varsa, 5-10 sene sonra yapıp, ilk biz bulduk gibi, tüketiciyi sahtekarlık yaparak kandırma yapmadığına göre, iyi bir yenilik olmuş,

Bravo samsung
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katanaone 4 yıl
toplu taşıma araçların camında bilgi ve reklam görebiliriz ilerki yıllarda
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Starrk35 4 yıl
playstyle
yaw ne adamlar var sanki bunu evde kullanacaksınız ! hacı bu ürün tamamen reklam amaçlı kullanım alanı olacak özellikle AVM lerde ürün tanıtımı amaçlı ve özellikle şu arkasında aynı olan model ışığın %50 sinin kaybını önlüyoryani aynalı ekranda TV yi alıpta karşısından film izleyeceğini veya oyun oynayacağını mı sanıyorsun aynalıda siyah renke gelen alan şeffaflaşıyor ! :)

15-20 yıl sonra bu teknolojinin bağımlısı ve fanatiği olacak vatandaş örneğisin.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Darısı vestele

Hedef 2023
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huseyincarnege 4 yıl
alsa tecnoloji
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oray 4 yıl
Kore yapar Turkiye konusur :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yaw ne adamlar var sanki bunu evde kullanacaksınız !
hacı bu ürün tamamen reklam amaçlı kullanım alanı olacak
özellikle AVM lerde ürün tanıtımı amaçlı
ve özellikle şu arkasında aynı olan model ışığın %50 sinin kaybını önlüyor
yani aynalı ekranda TV yi alıpta karşısından film izleyeceğini veya oyun oynayacağını mı sanıyorsun aynalıda siyah renke gelen alan şeffaflaşıyor ! :)
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___Lawyer___ 4 yıl
Geçenki ios 9 tanıtımından sonra dünyam değişti sanki. Ben deniz bir iPhone kullanıcısıyım Apple şaşırtmadı ve var olan özellikleri bize yeni ben buldum çok güzel oldu diye sundu. Hiç kimse kusura bakmasın kardeşim o tv bu telefonda demesin markaların vizyonunu gösterir böyle şeyler. Artık Apple'dan tövbe edip Samsung'un kapısını çalmanın vakti çoktan geldi her alanda sanırım.
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