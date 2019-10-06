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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor

    Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Galaxy Fold'un dayanıklılığı konusunda bazı sıkıntılar yaşayan Samsung, çok farklı form faktörüne sahip yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un esnek ekranlı yeni bir katlanabilir telefon geliştirdiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı patent başvurusunda tablet, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir mobil cihazdan bahsediliyor.
    Ayrıca Bkz. "Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı"
    Söz konusu patent başvurusu OLED ve AMOLED ekran üreten Samsung Display tarafından yapıldı. Açıklama kısmında ise ekranın şeklini değiştirerek bir kısmını dokunmatik klavye olarak kullanılabilmesini sağlayan iki menteşeye sahip melez bir cihaz tarif ediliyor.

    Masa üstüne kolayca yerleştirilebilecek

    Cihazın Surface Pro'dan esintiler taşıyan bir özelliği de var. Arkasındaki stand ayağı sayesinde masa üstüne tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi yerleştirebilecek. Şu an için patentlenen bu cihaz konusunda Samsung kanadından hiçbir resmi açıklama olmadığını da belirtelim.

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    Askaparta 2 gün
    Tasarım değil sağlamlık istiyoruz.
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    huseyincarnege 4 gün
    busefer hemen kırılmıcakmış :)
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    cumur 4 gün
    patentlemek için yapılmış bi çalışma üreteceğini sanmıyorum
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    RaptorFX 4 gün
    Bazen büyük şirketleri anlamıyorum. Açık şekilde katlanır konusunda başarısız bir ekibin var ve hala görevlerine devam ediyor. Diğer taraftaysa microsoftun yaptığı şahane bir tasarım var. Hem de geliştirilebilirliği oldukça yüksek. Yapılabilirliğini görüyorsun, eksiklerini belirle sen iyisini çıkar. Yok illa hatanın üstüne hatayla devam. Samsung son hamlesiyle telefon satışlarını kurtardı gibi ama bu kafayla nereye kadar gidebilecek bakalım. Önümüzde tepeden dibe bir sürü örneğini gördüğümüz bir sektörde olduklarını unutuyorlar sanki.
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    wearrydreams 4 gün abdusauk
    Hocam acını anlayamadım ama ben Samsung'un ağzından espiri yapmıştım .
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    Turkiye34BJK 4 gün wearrydreams
    Ters anladı Türk mühendislerine laf ettin. sandı galiba
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    soneday 4 gün
    az ötede çalış
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    wearrydreams 4 gün
    Herkes yaptı bizim neyimiz eksik ?
    Mühendisler ! Çalışın !
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    abdusauk 4 gün wearrydreams
    yuh. sen adama parasını verme, çalışacak ortam verme, sonra niye üretilmiyor.
    oturduğun yerden sallama bari
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    Jon_Kar 4 gün
    Ufak at samsung efendi
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    Şeref60 4 gün
    Daha önceki versiyonlarda denendi
    Bence hiç rabet görmez
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    samsung, akıllı telefon ve
    7 etiket daha patent cep telefonu katlanabilir telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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