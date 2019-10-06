Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor

Haber Editörü
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un esnek ekranlı yeni bir katlanabilir telefon geliştirdiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı patent başvurusunda tablet, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir mobil cihazdan bahsediliyor.Ayrıca Bkz. "Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı"
Söz konusu patent başvurusu OLED ve AMOLED ekran üreten Samsung Display tarafından yapıldı. Açıklama kısmında ise ekranın şeklini değiştirerek bir kısmını dokunmatik klavye olarak kullanılabilmesini sağlayan iki menteşeye sahip melez bir cihaz tarif ediliyor.
Masa üstüne kolayca yerleştirilebilecekCihazın Surface Pro'dan esintiler taşıyan bir özelliği de var. Arkasındaki stand ayağı sayesinde masa üstüne tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi yerleştirebilecek. Şu an için patentlenen bu cihaz konusunda Samsung kanadından hiçbir resmi açıklama olmadığını da belirtelim.
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Mühendisler ! Çalışın !
oturduğun yerden sallama bari
Bence hiç rabet görmez