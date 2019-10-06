Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un esnek ekranlı yeni bir katlanabilir telefon geliştirdiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı patent başvurusunda tablet, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir mobil cihazdan bahsediliyor.

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Söz konusu patent başvurusu OLED ve AMOLED ekran üreten Samsung Display tarafından yapıldı. Açıklama kısmında ise ekranın şeklini değiştirerek bir kısmını dokunmatik klavye olarak kullanılabilmesini sağlayan iki menteşeye sahip melez bir cihaz tarif ediliyor.

Masa üstüne kolayca yerleştirilebilecek

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Cihazın'dan esintiler taşıyan bir özelliği de var. Arkasındakisayesinde masa üstüne tıpkı birgibi yerleştirebilecek. Şu an içinbu cihaz konusunda Samsung kanadından hiçbirolmadığını da belirtelim.