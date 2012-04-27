Samsung, yılın ilk çeyrek rakamlarıyla Nokia'yı mobil telefon alanında geride bıraktı

Samsung hem akıllı telefon satışlarında Apple'ı hem de mobil telefon satışları bakımından lider Nokia'yı ilk çeyrek rakamlarıyla geride bırakmış durumda.





Samsung 2012 mali yılı ilk çeyrek itibariyle dijital medya ve iletişim cihazları bölümünde yaklaşık 32 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yaklaşık 22 milyar doları iletişim ve mobil cihazlarından, 10 milyar doları da tüketici elektroniğinden geldi. Sadece mobil bölümünün geliri yaklaşık 17 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 70 artış kaydedildi. Dijital medya ve iletişim cihazlarında elde edilen yıllık artış yüzde 40 oldu.





İşletim karı ise ilk çeyrekte yüzde 98'lik bir artışla 5.16 milyar dolar civarında gerçekleşti. Karın yüzde 73'ü mobil cihazlardan elde edildi. Bu da yaklaşık 4 milyar dolara denk geliyor. Firmanın nakit birikimi ise bir miktar düşüşle 25.39 milyar dolara geriledi.





Samsung Galaxy S3 modelinin beklentisine rağmen SII ve Note modellerine olan talepte bir azalma olmadı. Galaxy serisinin tek başına geliri 4.5 milyar dolar oldu. Özellikle 7000/8000 serisi HD TV ve 3D TV'lerin Samsung'un karını artıran modeller oldu.





Strategy Analiytics raporuna göre ise Samsung, son çeyrekte 93.5 milyon adet mobil telefon satışı yaparken, Nokia 82.7 milyon ile ikinci sırada kaldı. Tarihte ilk kez Samsung mobil telefon satışlarında liderliği eline aldı.





Ayrıca Samsung 44.5 milyon adet akıllı telefon ile de 35.1 milyon adet satış yapan Apple'dan bu alandaki liderliği de geri aldı.