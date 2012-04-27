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Samsung, yılın ilk çeyrek rakamlarıyla Nokia'yı mobil telefon alanında geride bıraktı

7 yıl
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59
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung hem akıllı telefon satışlarında Apple'ı hem de mobil telefon satışları bakımından lider Nokia'yı ilk çeyrek rakamlarıyla geride bırakmış durumda.

Samsung 2012 mali yılı ilk çeyrek itibariyle dijital medya ve iletişim cihazları bölümünde yaklaşık 32 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yaklaşık 22 milyar doları iletişim ve mobil cihazlarından, 10 milyar doları da tüketici elektroniğinden geldi. Sadece mobil bölümünün geliri yaklaşık 17 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 70 artış kaydedildi. Dijital medya ve iletişim cihazlarında elde edilen yıllık artış yüzde 40 oldu.

İşletim karı ise ilk çeyrekte yüzde 98'lik bir artışla 5.16 milyar dolar civarında gerçekleşti. Karın yüzde 73'ü mobil cihazlardan elde edildi. Bu da yaklaşık 4 milyar dolara denk geliyor. Firmanın nakit birikimi ise bir miktar düşüşle 25.39 milyar dolara geriledi.

Samsung Galaxy S3 modelinin beklentisine rağmen SII ve Note modellerine olan talepte bir azalma olmadı. Galaxy serisinin tek başına geliri 4.5 milyar dolar oldu. Özellikle 7000/8000 serisi HD TV ve 3D TV'lerin Samsung'un karını artıran modeller oldu.

Strategy Analiytics raporuna göre ise Samsung, son çeyrekte 93.5 milyon adet mobil telefon satışı yaparken, Nokia 82.7 milyon ile ikinci sırada kaldı. Tarihte ilk kez Samsung mobil telefon satışlarında liderliği eline aldı.

Ayrıca Samsung 44.5 milyon adet akıllı telefon ile de 35.1 milyon adet satış yapan Apple'dan bu alandaki liderliği de geri aldı.

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omeryasin 7 yıl en beğenilen
strathmorea
Samsung un bir dünya telefon modeli Applenin tek model telefonunu geçmiş bence bu başarı dağil zaten olması gereken bir durumdu, o kadar modelin varken sadece tek modelle piyasayı götüren applenin miktarını anca geçebiliyor.

Hala bu tür yorumlar yapılmasına aklım şaşıyor :)
strathmoreaSamsung un bir dünya telefon modeli Applenin tek model telefonunu geçmiş bence bu başarı dağil zaten olması gereken bir durumdu, o k...
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b0Ni 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

O telefonların hepsi bir iPhone etmez!

yav he he
1 Yanıt Yanıtla +11
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yuhongyior 7 yıl
samsung atılımı galaxy serisi ile yaptı özelliklede s2 ile..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Prequel 7 yıl
C28_

omeryasin
strathmoreaSamsung un bir dünya telefon modeli Applenin tek model telefonunu geçmiş bence bu başarı dağil zaten olması gereken bir durumdu, o kadar modelin varken sadece tek modelle piyasayı götüren applenin miktarını anca geçebiliyor.
Arkadaşlar yukarıdaki haberde iphone laf olsun diye yazılmış yanlışım yok ise zaten geçen dönemin satış rakamları nokia 380milyon samsung un 350 milyon adet civarında olması lazım iphonun 90 milyon adetti. Haberden anladığım samsung dünya lideri nokia yı geçmiş. Parasal açıdan iphonla rekabeti tınladığı zannetmiyor. Başta applenin cihaz üretimlerinde cpu olmak üzere %40 %50 civarında üretimini samsung karşılıyor. Ayrıca Samsung gibi bir firmayı apple karşılaştırmak biraz saçma oluyor. Sonuçta Samsung da intel gibi çoğu firmalara fason (fason dandik mal anlamına gelmez) üretim yapıp parça temin eden bir firmadır. İntel in de bireysel müşterilere sattığı işlemciler sadece buzdağının görülen kısmıdır


Ağır saçmalamışsın. Samsung üretiyor diye bir halt mı oluyor? Apple'ın nakit miktarı hiçbir firmada yok. Apple öyle bir firma ki fikirleriyle direk parça üretmeden Dünya'yı avcunun içine alabiliyor. Samsung'u menem birşeymiş gibi anlatıyorsunuz da aksine Apple gibi fikir üretemediği için korkunç verimlilikle çalışamadığı için ürettiği donanımları rakibinin ürettiği fikirleri kadar karlı olmadığı için Samsung bir türlü bu şekilde Apple'la aşık atamıyor. Samsung dışında da bir sürü üretici var, LG, Sharp gibi mesela... Bu firmaların hangisi Apple kadar değerli? Üretmek iyi birşey ama Apple gibi bir firmanın da eşi benzeri yok. Neredeyse trilyon dolarlık şirket olacaklar hala bu derece saçmalamayı başarabiliyorsunuz. Intel'den de bahsetmişsin... Intel benim gözümde Samsung'dan daha iyi bir üreticidir. Intel'de Apple benzeri (bunun donanım karşılığı) yaratıcı şeyler oluyor. Ar-ge'lerinde inanılmaz işler başarıyorlar. Intel eşsiz bir üretici. Mimari küçülmelere ve pek çok şeye önayak oluyor. Samsung ise bana göre ara sıra iyi şeyler yapan ama çokça hata da yapan, monitör ve tvlerinde beğendiğim, beyaz eşya tarafında atılımlarıyla da takdir ettiğim ama bazı alanlarda da şuursuzca ve diğer alanlara göre çok yanlış ürünler çıkaran, saçmalayabilen bir firma. Çok fazla üretim imkanları olduğu için güvendeler ama Sony de üretiyor(du) şimdi geçtiği düşüşü görüyoruz, o yüzden hiçbir firmanın kendini güvende hissetme lüksü yok.

Bu haberdeki yorumları DH'nin en çok saçmalanan haberi ilan ediyorum. Birbirinden trajikomik yazılar var.
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Winter_Kamıttır 7 yıl
AFERİN
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asterisk* 7 yıl
omers
engurlu Ayni haberin diger sitelerdeki basliklari Apple Birinciliği Samsunga Devretti Samsung Appleı geçti Samsung Appleı devirdi Samsung birinciliği kaptı, Samsung Appleı geçti Samsung Appleı koltuğundan etti Samsung, appleı solladı Samsung, Appleı tahtından etti Samsung, Appleı yine Geride Bıraktı Samsung ilk çeyrek rakamlarında Nokia ve Appleı geride bıraktı Samsung Appleı tahttan indirdi
bencede samsungun, övüle övüle bitirilemeyen appleı geçmesi, zaten can çekişen nokiayı geçmesinden çok daha kıymetli bir haber. DHde niye özellikle nokia vurgulanmış anlamadım. başlığı okuyan biri samsungun hala appleın gerisinde olduğunu düşünecektir.

nokia'yı geçmesi daha önemli bir haber. nokia akıllı telefonlarda başarısız olsa da genel sektörün lideriydi. düşüş yaşasa da bu böyleydi. artık öyle bi duruma gelmiş ki samsung nokia'yı geçmiş. genel telefon pazarının lideri samsung olmuş. bu gayet önemli bir haber. samsung'un apple'ı geçmesi bence daha beklenir bi durumdu. artık ucuz telefon pazarında bile nokia yerine samsung tercih ediliyor demek oluyor bu. nokia'nın son kalesi de gitti yani.
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DH Misafiri 7 yıl
haberin başında
Akıllı telefon satışlarında Apple'ın gerisinde kalsa da, mobil telefon satışları bakımından Samsung lider Nokia'yı ilk çeyrek rakamlarıyla geride bırakmış durumda.
haberin sonunda
Ayrıca Samsung 44.5 milyon adet akıllı telefon ile de 35.1 milyon adet satış yapan Apple'dan bu alandaki liderliği de geri aldı.
diye yazılmış aynı haber içinde kendisini yalanlıyor şimdi akıllı telofonda kim lider apple mı samsung mu
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kerrar12 7 yıl
Tebrik etmek gerek. Samsung işi biliyor.
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omers 7 yıl
engurlu
Ayni haberin diger sitelerdeki basliklari Apple Birinciliği Samsunga Devretti Samsung Appleı geçti Samsung Appleı devirdi Samsung birinciliği kaptı, Samsung Appleı geçti Samsung Appleı koltuğundan etti Samsung, appleı solladı Samsung, Appleı tahtından etti Samsung, Appleı yine Geride Bıraktı Samsung ilk çeyrek rakamlarında Nokia ve Appleı geride bıraktı Samsung Appleı tahttan indirdi

bencede samsungun, övüle övüle bitirilemeyen apple'ı geçmesi, zaten can çekişen nokia'yı geçmesinden çok daha kıymetli bir haber. DH'de niye özellikle nokia vurgulanmış anlamadım. başlığı okuyan biri samsung'un hala apple'ın gerisinde olduğunu düşünecektir.
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mesci_663 7 yıl
Bir tane yuzde yuz yerli teknoloji ile donanim ureten bir firma olsa gidip asgari ucret ile calisirim.
Yukaridaki yorumlardan sonra nokia nin ceosu donanimhabere uye oldugunu sandim.
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danGerfuLL 7 yıl
Nokia daha da aşağı iner.
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hıyar-man 7 yıl
adamlar yemiyor içmiyor çalışıyor :S güney kore ile türkiye arasında gümrük kaldırılcakmış s3 ü ucuz almaya hazırlanın
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Mellkor 7 yıl
Androidin, apple gecmesi gayet normal bir konu cunku fiyat cesitliligi cok fazla ama alt segmentte nokia yi gecmesi buyuk basari. Samsung sadece biraz malzeme kalitesini arttirsa gercekten cok iyi yerlere gelicek.
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Escapetolife 7 yıl
Her ne kadar Apple hayranı da olsam bu habere sevindim çünkü hayran olduğum kadar da gıcığım , sen bir Applestore açma yıllardır kazık fiyatlara alalım , 1,5 ay oldu hala new iPad gelecek !
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cssbaycelebi 7 yıl
galaxy s2 nin satışları kaç milyona çıktı merak ettim. 50 milyon olunca açıklarlar herhalde.
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E_Aydin35 7 yıl
Hem başarısıyla bunları hakeden Samsung için seviniyor, hemde Nokia için yılların liderlik koltuğuna bırakmasına üzülüyorum.. İşte strateji hatasının sonuçları olarak NOkia ile ilgili bir kitap yazılmalı.. :/
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