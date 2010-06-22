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Samsung, AMOLED'lerin üretim kapasitesini arttıracak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Teknolojiye yön veren firmaların başında gelen Samsung, AMOLED ekranların yaygınlaşması için önemli bir adım atıyor. Yapılan açıklamaya göre Samsung, Tangjung- Güney Kore'de 2.1 milyar dolara mal olacak tesisin inşaatına başladı.

2011 yılının Temmuz ayında faaliyete geçecek olan yeni tesis ve mevcut tesisler ile birlikte Samsung, 5,5.nesil AMOLED üretimine başlayacak ve ayda 1300x1500mm boyutlarında 70,000 katman üretimi yapacak. Bu üretim kapasitesi de ayda 30 milyon 3 inçlik cihazın AMOLED ekran ihtiyacını karşılayacak seviyede.

Anlaşılan Samsung, AMOLED ekranları yaygınlaştırmakta kararlı...


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Batuist 9 yıl
bence samsung daha küçük alana daha fazla piksel sığdırmaya baksın..
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The Catalyst 9 yıl
Apple da bu teknolojiye ağırlık verirse iyi olacak.
İphone'da bir tek bu ekran teknolojisi eksik.
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Erasmus78 9 yıl

Mert_7

Apple da bu teknolojiye ağırlık verirse iyi olacak.
İphone'da bir tek bu ekran teknolojisi eksik.


Yüksek çözünürlüğü desteklemediği sürece ve güneş ışığı altındaki problemi giderilmediği sürece mümkün değil.
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Godolphin 9 yıl
Güç kazancı, güneş ışığı altında %20'ye kadar daha net bir görüntü imkanı ve tam 5 kat daha yüksek parlaklık değeri gibi bir çok özelliği barındıran bu teknolojiye yatırım yapmak akıllıca olsa gerek.
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