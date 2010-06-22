Samsung, AMOLED'lerin üretim kapasitesini arttıracak

Teknolojiye yön veren firmaların başında gelen Samsung, AMOLED ekranların yaygınlaşması için önemli bir adım atıyor. Yapılan açıklamaya göre Samsung, Tangjung- Güney Kore'de 2.1 milyar dolara mal olacak tesisin inşaatına başladı.

2011 yılının Temmuz ayında faaliyete geçecek olan yeni tesis ve mevcut tesisler ile birlikte Samsung, 5,5.nesil AMOLED üretimine başlayacak ve ayda 1300x1500mm boyutlarında 70,000 katman üretimi yapacak. Bu üretim kapasitesi de ayda 30 milyon 3 inçlik cihazın AMOLED ekran ihtiyacını karşılayacak seviyede.

Anlaşılan Samsung, AMOLED ekranları yaygınlaştırmakta kararlı...