Samsung'a ABD'den bir iyi, bir de kötü haber

10 ülkede Apple ile patent savaşı veren Samsung’a haftanın son iş gününde Amerika’dan bir iyi, bir de kötü haber geldi

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Amerika’da Galaxy Tab 10.1’in satışını yasaklayan kararının tehir edilmesi için Samsung'un Amerika Birleşik Devletleri Federal Temyiz Mahkemesi nezdinde yaptığı başvuru reddedilerek California Kuzey Bölge Eyalet Mahkemesi’nce verilen karar yasak kararı onaylanmış oldu.

Diğer taraftan Galaxy Nexus ile ilgili verilen yasakla ilgili yine Amerika Birleşik Devletleri Federal Temyiz Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise kabul edilerek; Samsung’a Apple’ın 12 Temmuz’da mahkeme tarafına sunacağı cevaba kadar Galaxy Nexus’un satışlarını sürdürmesine izin verildi.



