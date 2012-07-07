Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'a ABD'den bir iyi, bir de kötü haber

6 yıl
7,2b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
10 ülkede Apple ile patent savaşı veren Samsung’a haftanın son iş gününde Amerika’dan bir iyi, bir de kötü haber geldi
.
Amerika’da Galaxy Tab 10.1’in satışını yasaklayan kararının tehir edilmesi için Samsung'un Amerika Birleşik Devletleri Federal Temyiz Mahkemesi nezdinde yaptığı başvuru reddedilerek California Kuzey Bölge Eyalet Mahkemesi’nce verilen karar yasak kararı onaylanmış oldu. 
Diğer taraftan Galaxy Nexus ile ilgili verilen yasakla ilgili yine Amerika Birleşik Devletleri Federal Temyiz Mahkemesi’ne yapılan başvuru ise kabul edilerek; Samsung’a Apple’ın 12 Temmuz’da mahkeme tarafına sunacağı cevaba kadar Galaxy Nexus’un satışlarını sürdürmesine izin verildi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Statistik 6 yıl en beğenilen Sta1ker
StalkerTR
samsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.

Oha sasirttin beni, kullanici adi yerinde DH Misafiri yazmiyor
StalkerTRsamsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Samsung bu yıl telefon pazarını ele geçirince afyon fanları iyice saçmalamaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutlu234 6 yıl
neyin kavgası bu Allah aşkına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozoo1903 6 yıl
Zenginin parası züğürdün çenesini yorar.

örn; zaytung.com/...

örn; zaytung.com/...

Dalga konusu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Statistik
StalkerTRsamsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.
Oha sasirttin beni, kullanici adi yerinde DH Misafiri yazmiyor

birde derler ki DH Misafiri kapatın gerisini siz geitirn artık biz yazsak ...... siz yazsanız ...... hertürlü ....... ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strahd_von_zarovich 6 yıl
StalkerTR
samsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.

Apple amerikanın , samsung değil bir ampül yakıyor mu sen de ? Taklit mi yapıyorsun yoksa cidden bu musun ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sta1ker 6 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
StalkerTR
samsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.

Apple amerikanın , samsung değil bir ampül yakıyor mu sen de ? Taklit mi yapıyorsun yoksa cidden bu musun ?

arkadaş siz harbi ileri zekalısınız benim hatam bu tür konulara mesaj yazmam normalde sizin gibi şeylerin mesajlarına cevap vermeyeyim diye forumda bile paylaşıldı iphone kutusuna kadar ipad benzerliklerini saymıyorum hepsini esinlenmiş samsung avrupa da bile yasaklama geldi. Neyse öğrenmiş oldum bu tür konulars yazmamak lazımmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
Haberi acmadan 'Kotu haber'i okyunca aklima hemen 'Apple, patent, dava' kelimeleri geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sta1ker 6 yıl
samsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl Sta1ker
StalkerTR
samsıng un kopyala yapıştır yaptığı artık kesinleşti, savunulacak bir tarafı yok artık temyiz merci bile başvuruyu reddettiğine göre. Ha durun apple onu da satın almıştır.

Oha sasirttin beni, kullanici adi yerinde DH Misafiri yazmiyor
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 6 yıl
resmen toprak savaşı yapıyorlar :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 6 yıl sticer12
sticer12
resmen toprak savaşı yapıyorlar :D

hey,o benim avatarım!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 6 yıl
Galaxy Tab için üzülme samsung zaten onun değişme devri geldi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7151 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, samsung ve
2 etiket daha patent Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 12.Bölüm "Dead Trigger, Yesterday, Kingdom Rush ve diğer 11 konu" 6 yıl Intel 3570K & Asus P8Z77 WS anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim