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Samsung'a büyük suçlama: Endüstriyel Casusluk

5 yıl
2,8b
1
115
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung'a büyük suçlama: Endüstriyel Casusluk

Önce Galaxy S4, sonra da Note 3'ün benchmark testlerinde üst sıralara çıkması için hile yaptığı iddiasıyla gündeme oturan Samsung şimdi de "casusluk"la suçlanıyor; hem de en büyük rakiplerinin gizli belgelerine ele geçirme konusunda.Suçlayan ise Apple !

Apple'ın California Bölge Mahkemesine yaptığı başvuruyla gün yüzüne çıkan iddiaya göre Samsung, Nokia ile yaptıkları anlaşmanın özel belgelerine, ki bu belgeler "çok gizli" olarak nitelendirilmekte, ulaştığı için endüstriyel casusluk yaptı. Apple'ın mahkemeden Samsung'a "yaptırım" talep etmesine neden olan casusluk iddiasının detayları ise bir hayli ilginç.
Hatırlayacağınız gibi Apple ile Nokia arasındaki patent savaşları, uzun yıllar teknoloji gündemindeki önemini korumuştu. Ancak her iki teknoloji devi de 2011 yılında anlaşarak davalarını geri çekmişti. İki firmanın bu anlaşmasının detayları ise "gizlilik" gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşılmamıştı.
Casusluk iddiasının dayanak noktası ise Nokia ile Samsung arasında yapılan, 4 Haziran 2013 tarihli bir toplantıda Samsung'un hukuk danışmanı Dr. Seungho Ahn'ın sarfettiği sözler Nokia'nın Nokia'nın Fikri Haklar'dan sorumlu üst yöneticisi Paul Melin'in de bulunduğu ve asıl gündem maddesinin her iki firma arasındaki patent davaları ve anlaşma şartları olan toplantıda Dr. Seungo Ahn, istem dışı ya da isteyerek sarf ettiği şu sözler, endüstriyel casusluk iddiasına hayat veren kanıt oluyor: Apple ile yaptığınız anlaşmanın detaylarını biliyoruz !
Dr. Seungo Ahn'ın toplantıdaki konuşmasına göre Samsung'un Nokia - Apple arasındaki lisans anlaşmasının detaylarını öğrenmesi her iki firma arasındaki mahkeme sürecine dayanıyor. Diğer bir deyişle Apple'ın mahkemeye sunduğu, sadece yargıç / savcı ile tarafların hukuk ekiplerinin okuyabileceği ve dışarı sızdırılması kesinlikle yasak olan bu "çok gizli" anlaşma, hukuk danışmanları üzerinden Samsung cephesinin eline geçmiş. Apple'ın dilekçesine göre Samsung'un hukuk danışmanı, mahkemeyle paylaşılan bu anlaşmayı Samsung'un içerisinde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 50 çalışanına, Samsung çalışanlarının ulaşabileceği FTP sunucusuna göndermiş. Birden fazla defa bu işlemin gerçekleştirildiğini belirten Apple, bu işlemlerden en az dördünün 24 Mart 2012 ile 21 Aralık 2012 tarihlerinde yapıldığının altını çiziyor.
Apple'ın mahkemeye başvurusuyla ortaya çıkan bu casusluk skandalında konuşma sırası Samsung'da. Önümüzdeki günlerde Dr. Seung Ahn'ın da aralarında bulunduğu isimlerden savunmaları alacak olan mahkemenin, kararı önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor

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Shady 5 yıl en beğenilen DaRKFoRCeS
masculine

suçklanıyor yerine suçlanıyor olmasın.bu patent haberleri patent casusluk haberleri sıktı.2 gün önce işlemci üretiminde beraberlerdi.Harbiden site ismine ters düşüyor bu haberler.Magazinciler derneği gecesinde kesin ödül alırsınız.

Merhabalar,

Kusura bakmayın ancak bu haber sizin bahsettiğiniz gibi bir magazin haberi değil. Adli makamlara yapılmış bir başvuru ve son derece önemli. Siz ister kabul edin, ister etmeyin.

Dahası bu haber sizin direkt olarak karşınıza açılmıyor. Başlığı okursunuz, size çekici gelmezse diğer habere geçersiniz. Ancak gelip de "şu haberden sıkıldım, bu haberden sıkıldım" demeye hakkınız yok. Kişiye özel içerik üretmemiz mümkün değil ki hiçbir medya organı böyle bir şey yapmaz. Size önemsiz gelen bir haber, başka bir okuyucumuz için önemli olabilir. Buna karar verecek olan siz değil, diğer okuyuculardır.

Konu dışında cevap verdiğim için diğer arkadaşlardan özür dilerim.

İyi forumlar...
masculinesuçklanıyor yerine suçlanıyor olmasın.bu patent haberleri patent casusluk haberleri sıktı.2 gün önce işlemci üretiminde bera...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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LilTunechi 5 yıl
Fanboylar birbilerine saldırıyor yarışmasına hoşgeldiniz
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saf köylü 5 yıl
yeter beh bıktık apple-samsung kavgasından
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dryope_21 5 yıl
sanki samsung japon muş gibi yorum yazmışlar.belkide bunlar Hyundai yi bile japon arabası zannediyorlardır.
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DH Misafiri 5 yıl
İphone 5s ve 5c çıktı patent davaları başladı.
Samsung-apple arasında ki bu davalar hakikaten sıktı artık.
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kaanka12 5 yıl
tom ve jerry gibi oldular
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TiredWarrior 5 yıl
Haber editörü iphone kullanıyor kesin
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung yakuzalarla birlikte olup apple çalışanlarını kesin bicin doğrayınnn
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grezimonk 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

samsung yakuzalarla birlikte olup apple çalışanlarını kesin bicin doğrayınnn

kesip biçin... doğrayın... derilerini yüzün...
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Utku 5 yıl
Nokia ile Apple arasindaki patent savasi ne uzerineydi?
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Çevirmen X 5 yıl
Suçlayan ise Apple ! şu cümleden sonra ayrı bir şüphecilikle okudum.
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grezimonk 5 yıl Çevirmen X
her iftiranın arkasında Apple denen kurtlu elma var put perestler ona tapınmaya devam etsin...


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Dirk Nowitzki 5 yıl
Millet para kazansın siz birbirinizi yiyin hep söylemek istemişimdir içimde kalmasın
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Havya Makinesi 5 yıl
DH ifsa Tim Samsungun ozel bilgilerini ifsa edin [>:]
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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
Samsungun durumu iyiye gitmiyor.
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