Samsung'dan 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip yeni LCD ekran: SB971

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ürün gamına 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip yeni geliştirdiği SB971 isimli LCD ekran modelini ekledi.

Tanıtılan Series 9 SB971, üst seviye görüntü kalitesi isteyen profesyonel fotoğrafçılar ya da grafik tasarımcılar hedeflenerek geliştirilmiş durumda. Kullanıcılara 27-inç boyutta 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunabilen model, bünyesinde dahili renk kalibrasyon sistemi de barındırıyor. Samsung'un Plane Line Switching (PLS) isimli LED panel teknolojisiyle farklı açılarda üst seviye görüntü kalitesi ve doğru renk üretimi sağlayabilen SB971, teknik olarak 1000:1 kontrast değerine, 5ms tepki süresine, 300 cm/m2 maksimum parlaklığa, iki adet 7W hoparlöre, DisplayPort, DVI-GL, HDMI bağlantı portlarına ve MHL desteğine sahip.

Özel ayak yapısıyla kolay bir kullanım sağlayan ve aynı zamanda oldukça şık görünen Samsung Series 9 SB971 ekran modeli, önümüzdeki aylarda 1,200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/samsung-series-9-sb971-monitor-brings-quad-hd-to-the-masses-22294630/