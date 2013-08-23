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Samsung'dan 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip yeni LCD ekran: SB971

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
29
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip yeni LCD ekran: SB971
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ürün gamına 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip yeni geliştirdiği SB971 isimli LCD ekran modelini ekledi.
Tanıtılan Series 9 SB971, üst seviye görüntü kalitesi isteyen profesyonel fotoğrafçılar ya da grafik tasarımcılar hedeflenerek geliştirilmiş durumda. Kullanıcılara 27-inç boyutta 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunabilen model, bünyesinde dahili renk kalibrasyon sistemi de barındırıyor. Samsung'un Plane Line Switching (PLS) isimli LED panel teknolojisiyle farklı açılarda üst seviye görüntü kalitesi ve doğru renk üretimi sağlayabilen SB971, teknik olarak 1000:1 kontrast değerine, 5ms tepki süresine, 300 cm/m2 maksimum parlaklığa, iki adet 7W hoparlöre, DisplayPort, DVI-GL, HDMI bağlantı portlarına ve MHL desteğine sahip.
Özel ayak yapısıyla kolay bir kullanım sağlayan ve aynı zamanda oldukça şık görünen Samsung Series 9 SB971 ekran modeli, önümüzdeki aylarda 1,200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.slashgear.com/samsung-series-9-sb971-monitor-brings-quad-hd-to-the-masses-22294630/ Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Saçmasapan bişe işte, dokunmatik bile yok, 4k değil, hemde 1200$.
39" 4k TV alır onu bağlarız PC'ye buna 100 bin basar. 699$ onlar daha ucuz hem. amazon.com/...
Saçmasapan bişe işte, dokunmatik bile yok, 4k değil, hemde 1200$.39" 4k TV alır onu bağlarız PC'ye buna 100 bin basar. 699$ onlar daha ucuz hem.amazon...
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z0rr0nur 6 yıl
o paraya öküz alırız !
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abdulmusavvir 6 yıl
Geçen sene 550 liraya satılan dokunmatik özellikli 22" viewsonic TD2220 var,onu tercih ederim, 1200 dolar fiyat basmışlar, pahalı yada fiyatı yüksek demek hafif kalıyor, kelimelerle ifade etmek istenecek bir durum değil.
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hacı.basat 6 yıl
Biri çıkıp ŞAKAAAA diyecekmiş gibi bir haber, monitörler için tehlike çanları çalmaya başlamış, 5-6 ay içerisinde 4k 27" TV'ler de satışa geldiği anda tarihten bir bilgisayar parçası daha yokolabilir. Kaçınılmazdı ama dokunmatikle falan 2-3 yıl daha idare ederler sanıyordum, bu haberi gördüm bitti.
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Apoc 6 yıl
fiyatı yüksek
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abdulmusavvir 6 yıl
Bazı firmaların paraya sıkıştıkça yaptığı bir olay bu, 8-10 kat fiyat basıp sürüyorlar satışa, pazardan karpuz alır gibi parça alanların paralarını topluyorlar, eskiden sony ve nokia çok yaparlardı.
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1963bursa 6 yıl
Bu fiyatı gören Oled ekran falan zanneder halbuki hiç bir özelliği yok.
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Illustrious. 6 yıl
Samsung resmen saçmalıyosun.
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JakSocket 6 yıl
4K yok, dokunmatik yok. Hemde 1200$
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dreamblue35 6 yıl
hayyam_karadenizli

Saçmasapan bişe işte, dokunmatik bile yok, 4k değil, hemde 1200$.39 4k TV alır onu bağlarız PCye buna 100 bin basar. 699$ onlar daha ucuz hem.http://www.amazon.com/Seiki-Digital-SE39UY04-39-0-Inch-Ultra/dp/B00DOPGO2G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1377285970&sr=8-2&keywords=uhd+tv


bende sana bu monitörü öneririm aslında başka monitör önerirdim ama amaç f/p olunca üzerindeki display port bir işe yarasın dedim; yoksa üzerinde display port olan bir monitör alıp ta usb den veri aktarımı yapamıyorsan o monitörün bir numarası kalmıyor


edit: monitör linkini vermedim

amazon.com/...
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OSINOS 6 yıl
1200 ü verdikten sonra bana kalırsa dell alınır..
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Saçmasapan bişe işte, dokunmatik bile yok, 4k değil, hemde 1200$.
39" 4k TV alır onu bağlarız PC'ye buna 100 bin basar. 699$ onlar daha ucuz hem. amazon.com/...
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speederly 6 yıl
hiç gerek yok 1920X1080 oldukça yeterli bir çözünürlük . eskiden 800x600 dü çok belirgindi ama full hd den sonra 4k bile cıksa kötü görünmicektir . ne zaman ki hepten yaygınlaşır fiyatlar iyice dibe vurur o zaman alınabilir .
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Master_Evil 6 yıl
lgnin haberinden sonra gelmesi şaşırtmadı, 2 firma kapışıyor yine
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theyapici 6 yıl
monitör güzel de etiketde sağlammış bre:)
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