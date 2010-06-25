Samsung'dan 66 gün bekleme, 22 saat konuşma süresi vaat eden telefon; Xcover E2370

Cep telefonu pazarında ikincilik tahtında oturmaya devam eden Samsung, İsveç'de düzenlediği etkinlik kapsamında IP54 sertifikasına sahip Xcover E2370 modelini resmi olarak anons etti. İlk kez Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenen cep telefonu, toza, neme, suya ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.

115 gram ağırlığında ve 19 mm kalınlığında monoblok tasarımlı Xcover E2370, GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor; 5 MB dahili bellek barındırıyor. Telefonun kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 2 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Bunların dışında 128x160 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana yer verilen telefon Bluetooth veya USB kablosu aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilmekte. FM radyonun ve VGA kameranın da unutulmadığını belirtelim. Samsung E2370'i sergilediği dayanıklılık dışında piyasadaki rakiplerinden ayıran bir özelliği daha var. O da bekleme ve konuşma süresi. Samsung'un iddialarına göre E2370, 1600 saate varan bekleme (~66 gün), 22 saate varan konuşma süresi sağlıyor. Bu da pek çok cep telefonu kullanıcısı için şarj cihazının bir köşede tozlanmaya mahkum olması demek.

Samsung Xcover E2370'in temmuz ayında 96$ fiyat etiketiyle ilk olarak İsveç'de, ilerleyen günlerde Avrupa'nın diğer ülkelerinde pazara sunulması bekleniyor.

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