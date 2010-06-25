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Samsung'dan 66 gün bekleme, 22 saat konuşma süresi vaat eden telefon; Xcover E2370

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,8b
1
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarında ikincilik tahtında oturmaya devam eden Samsung, İsveç'de düzenlediği etkinlik kapsamında IP54 sertifikasına sahip Xcover E2370 modelini resmi olarak anons etti. İlk kez Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenen cep telefonu, toza, neme, suya ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.

115 gram ağırlığında ve 19 mm kalınlığında monoblok tasarımlı Xcover E2370, GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor; 5 MB dahili bellek barındırıyor. Telefonun kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 2 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Bunların dışında 128x160 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana yer verilen telefon Bluetooth veya USB kablosu aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilmekte. FM radyonun ve VGA kameranın da unutulmadığını belirtelim. Samsung E2370'i sergilediği dayanıklılık dışında piyasadaki rakiplerinden ayıran bir özelliği daha var. O da bekleme ve konuşma süresi. Samsung'un iddialarına göre E2370, 1600 saate varan bekleme (~66 gün), 22 saate varan konuşma süresi sağlıyor. Bu da pek çok cep telefonu kullanıcısı için şarj cihazının bir köşede tozlanmaya mahkum olması demek.

Samsung Xcover E2370'in temmuz ayında 96$ fiyat etiketiyle ilk olarak İsveç'de, ilerleyen günlerde Avrupa'nın diğer ülkelerinde pazara sunulması bekleniyor.


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.mobil.nu%2Fnyheder%2FSamsung-Xcover-Mobilen-med-1600-timers-standby-1.363508.html&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
nezamn gelecek tam olarak bi tarih konsa artık
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kemkav 9 yıl
Ne zaman gelir bu acaba
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Ultraherakles 9 yıl
Xenium'ların bataryaları türkiye'de satılmıyor ne anlamı kaldı o zaman uzun pil ömrünün????
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marvinous 9 yıl
Tam bana göre bir telefon, arama-mesajlaşma için ideal. Bununla birde rahatça e-postalarımı okuyabileceksem tadından yenmez :)
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parka 9 yıl
İdael bir makina gelince ben alırım. Amaç telefon olarak kullanmak başka özelliğe gerek yok
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vidoko 9 yıl
fiyatıda uygun ancak şu tpi nekadar gıcık arkadaş nebiçim dizayn yapıyorlar ...
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yc#1 9 yıl
Xenium'lara ciddi bir rakip çıktı sonunda.
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ugacomtr 9 yıl
gerçekten böyle telefonlar çok güzel... keşke normal telefonlarımız da 1 hafta bekleyebilse ve 12 saat konuştursalar. ortak şarj olayına da geçerlerse hic bir sorun kalmaz.
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Rainbow6 9 yıl
Bende begendim telefonu ozellikle is yerleri icin cok iyi boyle normal tus takimli uzun konusma sureli telefonlar bulmak zorlasti ... kimbilir belki ozelligi az olan telefonlar daha bir hayat kurtarici olabilir
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greenk 9 yıl
Gerçek cep telefonu denilecek nitelikte.
Amaç iletişim. Kameradan dokunmatik özelliklerden daha önemli olan batarya ömrü söz konusu tebrikler gerçekten.
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