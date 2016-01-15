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Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, sadece kendi Android işletim sistemli akıllı telefonlarında çalışan Wi-Fi transfer uygulamasını indirmeye sundu. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması
Samsung, Android cihazlar için hazırladığı yeni uygulaması Wi-Fi Transfer'i kullanıma sundu.
Olabilecek en basit arayüzlerden birisi ile hazırlanan Samsung'un yeni uygulaması Wi-Fi Transfer, kişilerin WiFi kablosuz bağlantı teknolojisini kullanarak bir telefondan diğer telefona ya da bilgisayarlara veri aktarımı yapmasına imkan tanıyor. Bu noktada internete ihtiyaç duymayan uygulama, aktarımı WiFi paylaşımı üzerinden (Paylaşıma açılan WiFi ağına diğer cihazların bağlanmaıyla) gerçekleştirebiliyor ve aktarım için kablo kullanma dertlerini ortadan kaldırıyor.
Sadece Samsung telefonlarda çalışabilen uygulama, birçok alternatifi olmasına rağmen Samsung'un kendi çözümü olduğu için dikkatleri üzerine çekiyor ve ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor. 


http://www.talkandroid.com/281405-samsung-adds-its-own-wifi-file-transfer-app-to-the-play-store/ Yorum Yaz
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eScapeeXc 3 yıl
Lenovonun ShareIt uygulamasi hepsini alt etmis desem yalan olmaz. Ipad/iPhone a bile wlan uzerinden muzik, resim, video transferine olanak saglamakta. Gecsin Samsung bu isleri.
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alemburda34 3 yıl
Superbeam iphone dan android telefona kadar her cihaza aktarim yapabiliyor. Zaten google play yorumlara bakin cogu olumlu.
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tnt-2 3 yıl
benim için bir WiFi File Transfer degil


play.google.com/...
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Neyinkafasi 3 yıl
Superbeama yaklaşamamış bile.
(Seriyi bozmayım dedim herkes kullandığı transfer uygulamasını yazmış!?)
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gunman233 3 yıl
Her telefonda ve bilgisayarda çalışan Lenovo uygulaması Shareit varken bunlar gereksiz.
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buffon42 3 yıl
Dukto gibi bir çok platformda çalışan ve sadece işini yapan uygulamanın eline su bile dökemez. Çok kısıtlı bir program.
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Firaristt 3 yıl
Droid Over Wifi kadar kullanışlı değil. Gönder ve Al seçenekleri olması yerine direk dosya yöneticisi olması daha iyi olurdu bence. Yine de güvenlik ve hız konusunda biraz daha iyi.
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