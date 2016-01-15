Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması

Samsung, Android cihazlar için hazırladığı yeni uygulaması Wi-Fi Transfer'i kullanıma sundu.

Olabilecek en basit arayüzlerden birisi ile hazırlanan Samsung'un yeni uygulaması Wi-Fi Transfer, kişilerin WiFi kablosuz bağlantı teknolojisini kullanarak bir telefondan diğer telefona ya da bilgisayarlara veri aktarımı yapmasına imkan tanıyor. Bu noktada internete ihtiyaç duymayan uygulama, aktarımı WiFi paylaşımı üzerinden (Paylaşıma açılan WiFi ağına diğer cihazların bağlanmaıyla) gerçekleştirebiliyor ve aktarım için kablo kullanma dertlerini ortadan kaldırıyor.

Sadece Samsung telefonlarda çalışabilen uygulama, birçok alternatifi olmasına rağmen Samsung'un kendi çözümü olduğu için dikkatleri üzerine çekiyor ve ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.





http://www.talkandroid.com/281405-samsung-adds-its-own-wifi-file-transfer-app-to-the-play-store/