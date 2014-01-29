Samsung'dan Ericsson'a 650 milyon dolarlık patent bedeli





Samsung'un Apple ile verdiği patent mücadelesi mahkeme salonlarında devam ederken, farklı firmalarla da patent konusunda görüşmeleri sürüyor.





Dünyanın en büyük mobil ağ altyapısı üreticisi olan İsveçli Ericsson, 2012 yılında bazı patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Samsung aleyhine dava açmıştı. Ericsson daha kaliteli ses aktarımı, dokunmatik ekran fonksiyonları ve ağ verimliliği konusundaki üç patentin Samsung tarafından ihlal edildiğini iddia ediyordu.





Mahkeme sürecinden sonra iki firma masada konuyu halletmeye karar verdi ve hafta başında görüşmelerin sonucu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Samsung, ihlal ettiği patentlerin bedeli olarak Ericsson'a 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.





Aslında iki firma 2001 yılından bu yana patent konusunda işbirliği yapıyor. Ancak 2011 yılında Samsung çok yüksek lisans bedeli istendiğini öne sürerek işbirliğine yanaşmamıştı. Ericsson da bir yıl sonra bahse konu davayı açmıştı.





Anlaşma 5-7 yıllık bir süreyi kapsayacak. Açıklama sonrasında Ericsson'un hisseleri yükselirken, Samsung'un ilk taksit ödemesi ile firmanın son çeyrek geliri de 652 milyon dolar olarak gerçekleşecek. Samsung kısa süre önce Google ile bir patent ortaklığında gitmişti.

http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-ericsson-samsung-patents-idUSBREA0Q0A120140127