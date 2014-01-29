Samsung'dan Ericsson'a 650 milyon dolarlık patent bedeli

Haber Editörü
Samsung'un Apple ile verdiği patent mücadelesi mahkeme salonlarında devam ederken, farklı firmalarla da patent konusunda görüşmeleri sürüyor.
Dünyanın en büyük mobil ağ altyapısı üreticisi olan İsveçli Ericsson, 2012 yılında bazı patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Samsung aleyhine dava açmıştı. Ericsson daha kaliteli ses aktarımı, dokunmatik ekran fonksiyonları ve ağ verimliliği konusundaki üç patentin Samsung tarafından ihlal edildiğini iddia ediyordu.
Mahkeme sürecinden sonra iki firma masada konuyu halletmeye karar verdi ve hafta başında görüşmelerin sonucu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Samsung, ihlal ettiği patentlerin bedeli olarak Ericsson'a 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Aslında iki firma 2001 yılından bu yana patent konusunda işbirliği yapıyor. Ancak 2011 yılında Samsung çok yüksek lisans bedeli istendiğini öne sürerek işbirliğine yanaşmamıştı. Ericsson da bir yıl sonra bahse konu davayı açmıştı.
Anlaşma 5-7 yıllık bir süreyi kapsayacak. Açıklama sonrasında Ericsson'un hisseleri yükselirken, Samsung'un ilk taksit ödemesi ile firmanın son çeyrek geliri de 652 milyon dolar olarak gerçekleşecek. Samsung kısa süre önce Google ile bir patent ortaklığında gitmişti.
http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-ericsson-samsung-patents-idUSBREA0Q0A120140127 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tayyip kilocdaroglu atismlari gelir nasl ulkeyiz
Of ya of derdim.ama kız deilim
Hatta günümüzde hakkını korumaktan çok bir gün biri bunu bir ürününde kullanmak ister de ondan para koparırız niyetiyle saçma fikirler bulunup patentlendiği düşüncesindeyim.
Bir de işin şu yüzü var bu habere bakınca: Samsung dünyanın en büyük telefon üreticisi. Hem de Amerikalı değil. Sırf bu nedenle bile Samsung'a bulaşılıyor olabilir.
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