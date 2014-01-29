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Samsung'dan Ericsson'a 650 milyon dolarlık patent bedeli

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Ericsson'a 650 milyon dolarlık patent bedeli

Samsung'un Apple ile verdiği patent mücadelesi mahkeme salonlarında devam ederken, farklı firmalarla da patent konusunda görüşmeleri sürüyor.

Dünyanın en büyük mobil ağ altyapısı üreticisi olan İsveçli Ericsson, 2012 yılında bazı patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Samsung aleyhine dava açmıştı. Ericsson daha kaliteli ses aktarımı, dokunmatik ekran fonksiyonları ve ağ verimliliği konusundaki üç patentin Samsung tarafından ihlal edildiğini iddia ediyordu.

Mahkeme sürecinden sonra iki firma masada konuyu halletmeye karar verdi ve hafta başında görüşmelerin sonucu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Samsung, ihlal ettiği patentlerin bedeli olarak Ericsson'a 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Aslında iki firma 2001 yılından bu yana patent konusunda işbirliği yapıyor. Ancak 2011 yılında Samsung çok yüksek lisans bedeli istendiğini öne sürerek işbirliğine yanaşmamıştı. Ericsson da bir yıl sonra bahse konu davayı açmıştı.

Anlaşma 5-7 yıllık bir süreyi kapsayacak. Açıklama sonrasında Ericsson'un hisseleri yükselirken, Samsung'un ilk taksit ödemesi ile firmanın son çeyrek geliri de 652 milyon dolar olarak gerçekleşecek. Samsung kısa süre önce Google ile bir patent ortaklığında gitmişti. 

http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-ericsson-samsung-patents-idUSBREA0Q0A120140127 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbilli 5 yıl en beğenilen
Oh yeni telefon haberi değil
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Jül Sezar 5 yıl
Samsung bimin bile patentlerini ihlal ediyordur
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buforumbiacayip 5 yıl
sizin olan neyiniz var sayın samsung:)
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Leskodjer 5 yıl
Meyve veren ağaç taşlanır.
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Konungariket Sverige 5 yıl
yürü be ericson nerenin firması
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inexo 5 yıl
çerçevenin patentini alsaydık sony ne yapardı acaba
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losttime35 5 yıl
Dava diyince kamer genc gelir bizim aklimiza
Tayyip kilocdaroglu atismlari gelir nasl ulkeyiz
Of ya of derdim.ama kız deilim
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DUBLO 5 yıl
ericsson telefon piyasasin'da en eski firmalardan en eskisi desek daha doru gibi gibi olur. atini kazsan daha ne patent ler cikar. benim şaşirdim bu zaman kadar nie cikmadi ortaya. merak etmeyin erricsson dan daha neler çikar. dokunmatik le görüşmede ses kalitesi. patentlerede dikkat edin :)
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alaz1903 5 yıl
yine samsung yine patent ihlali. şaşırdık mı? hayır!
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vefa_18 5 yıl
bu samsung patent ihlali yüzünden kaç firma ile davalık artık sayamıyorum hırsız firma işte
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darkdiva 5 yıl
Samsung mobil teknolojiye bir şey katmadı diyen var hala ya. Komik valla :)
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Hasan07-36 5 yıl
Belki bu haberle tam olarak ilgili olmayacak söyleceklerim ama bu patent işine gıcık gittim artık. Nasıl bir açgözlülükse en basit şeyleri bile patentlemeye çalışıyorlar. Yarın bir program yazacak olsak herhalde programın en sağlıklı nasıl çalışacağını, en verimli kodlamanın nasıl olacağını düşünmekten çok patent ihlal edip etmediğimizi düşüneceğiz. Kımıldayacak alan bırakmıyorlar kimseye. Bari biri telefon yapmanın, program yazmanın hatta bilgisayar kullanmanın bile patentini alsın da biz de rahat edelim.
Hatta günümüzde hakkını korumaktan çok bir gün biri bunu bir ürününde kullanmak ister de ondan para koparırız niyetiyle saçma fikirler bulunup patentlendiği düşüncesindeyim.
Bir de işin şu yüzü var bu habere bakınca: Samsung dünyanın en büyük telefon üreticisi. Hem de Amerikalı değil. Sırf bu nedenle bile Samsung'a bulaşılıyor olabilir.
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