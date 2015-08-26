Samsung'dan S Pen açıklaması : "Dikkat edin"

Kısa bir süre önce Note 5 modelinde S Pen'in ters takılabildiği, ve bu durumun telefona kalıcı hasarlar verebildiğini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önceki Note serilerinde böyle bir durum yaşanmazken Note 5'de kalemin ters sokulabilmesi önemli bir tehlike yaratıyor. Eski Note sürümlerinden geçen veya dikkatsiz kullanıcılar kalemi ters yerleştirdikten sonra bazen zorlayarak çıkarabilse de bazen akıllı telefona hasar verebiliyorlar.
Güney Koreli şirket ise bu konudaki sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Şirket kullanım kılavuzunda böyle bir durumun yaşanabileceğini belirttiklerini ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kullanım kılavuzunda böyle bir uyarının yer alması da bu tarz durumlarda sorumluluğu direk olarak son kullanıcıya yüklüyor. Kullanıcıların ise dikkatli olmaktan başka bir seçeneği yok gibi görünüyor.
Samsung'un bu açıklaması diğer yandan iPhone 4'te yaşanan anten problemini akıllara getirdi. Bazı tutuş şekillerinde telefonda şebeke problemi yaşanmasının ardından Apple "Siz yanlış tutuyorsunuz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bugün Samsung'un ufak bir önlem alarak çözebileceği bu problemi es geçmesi benzer bir senaryo yaşanmasına neden oldu.
http://www.bbc.com/news/technology-34051994 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birisi demiş çocuğun eline verirsin ters sokar diye abicim kusura bakmada 2.700TL verdiğin telefon çocuğun elinde ne işi var. Oyuncak değil ki bu.
Hadi bunu bi arkadaşın yapsa o adamın da gerizekalı olması lazım onu ters sokmak için ve eline benim telefonu alıp kalemi ilk kez görüp ters sokan bir arkadaşımı veya birini ben görmedim.
Bence karalamak için başka bir sebep bulmanız lazım.
Hadi bakmasa bile ters şekilde sokmaya çalışmak anca kıt bir zekanın yapacağı bir şeydir. Apple'ın "Telefonu tutmayı bilmiyorsunuz" durumuyla yakından uzaktan alakası yok. Kalemde bir sorun olsa ve sol elle tutulduğu zaman bu sorun başgösterse ve Samsung da "Kalemi tutmayı bilmiyosunuz" deseydi hadi anlardım. Ama o kalemi ters olarak sokmaya çalışacak veya dalgınlıkla da olsa ters sokmayı deneyen birisi suçu Samsung'a atmamalı.
İyi o zaman. Gaza fazla bastın. Duvara çarptın. Suçlu, arabayı üreten firma. Çünkü duvara çarpacaksa gaz pedalı çalışmamalıydı.
Burada gaz pedalına basıp duvara sürüldüğü zaman duvara çarptığında nasıl araba üreticisini suçlayamayacağımızı biliyorsak, kalemi ters takmamamız gerektiğini ve takılmayacağını da biliyoruz.
Samsung'a suç atmak için bahane aramayın.
Hadi şimdi basın eksileri. Zira Samsung CEO'su olduğum için yazdıklarım hoşunuza gitmeyecek.
saglanabilirdi,note larin tasarimlari her zaman s lere gore bir kademe ileridedir yani.
Aradan 5 yıl geçmesine rağmen anca iPhone 4 ü kopyaladılar desene ... arka ön cam yan çerçeve metal şimdi de kullanıcı kusuru heh tam oldu
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