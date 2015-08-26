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Samsung'dan S Pen açıklaması : "Dikkat edin"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'dan S Pen açıklaması :
 
Kısa bir süre önce Note 5 modelinde S Pen'in ters takılabildiği, ve bu durumun telefona kalıcı hasarlar verebildiğini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önceki Note serilerinde böyle bir durum yaşanmazken Note 5'de kalemin ters sokulabilmesi önemli bir tehlike yaratıyor. Eski Note sürümlerinden geçen veya dikkatsiz kullanıcılar kalemi ters yerleştirdikten sonra bazen zorlayarak çıkarabilse de bazen akıllı telefona hasar verebiliyorlar.
Güney Koreli şirket ise bu konudaki sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Şirket kullanım kılavuzunda böyle bir durumun yaşanabileceğini belirttiklerini ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kullanım kılavuzunda böyle bir uyarının yer alması da bu tarz durumlarda sorumluluğu direk olarak son kullanıcıya yüklüyor. Kullanıcıların ise dikkatli olmaktan başka bir seçeneği yok gibi görünüyor.
Samsung'un bu açıklaması diğer yandan iPhone 4'te yaşanan anten problemini akıllara getirdi. Bazı tutuş şekillerinde telefonda şebeke problemi yaşanmasının ardından Apple "Siz yanlış tutuyorsunuz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bugün Samsung'un ufak bir önlem alarak çözebileceği bu problemi es geçmesi benzer bir senaryo yaşanmasına neden oldu. 

http://www.bbc.com/news/technology-34051994 Yorum Yaz
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myhotyro 4 yıl en beğenilen
Ne alaka Apple'ın açıklamasıyla paralellik kuruluyor. Birinde çalışmama sorunu var, diğerinde mallık yapmamanız gerektiğini. Çocuğunuz varsa oraya kalemi ters sokmasına gerek yok, başka bişe sokar yine bozar. 3 yıldır Note 2 kullanıyorum vecerilmesede kalemi yanlışlıkla ters sokmadım. Bi zahmet Note 5 aldıysanız sizde sokmayın. Note 4-3-2-1 inize de dikkat edin cocuğunuz içine başka birşey sokmasın yada balkondan atmasın. Başka marka kullanıyorsanız da dikkat edin. Çocuk bu, iPhone bu suya atmim, duvara fırlatmim demez.
Ne alaka Apple'ın açıklamasıyla paralellik kuruluyor. Birinde çalışmama sorunu var, diğerinde mallık yapmamanız gerektiğini. Çocuğunuz varsa oraya kalemi ters s...
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Bob Seger 4 yıl
Aliyorsan kullanmasinida bir zahmet oku öğren
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Şekilsiniz ya 4 yıl
Millete bak samsunga laf yapacagina kullanicilara ters sokmayin diyorlar
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muzaffers 4 yıl
Samsung biraz işin kolayına kaçmış kalemin antenle çakışması nedir ya
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volkan_kolay 4 yıl
Note 2,Note 3 ve şimdi de Note 4 kullanıyorum ve inşallah nasip olursa Note 5 alacağım. Abi kusura bakmada o kalemi tersine sokan adama ne denir artık siz söyleyin.

Birisi demiş çocuğun eline verirsin ters sokar diye abicim kusura bakmada 2.700TL verdiğin telefon çocuğun elinde ne işi var. Oyuncak değil ki bu.

Hadi bunu bi arkadaşın yapsa o adamın da gerizekalı olması lazım onu ters sokmak için ve eline benim telefonu alıp kalemi ilk kez görüp ters sokan bir arkadaşımı veya birini ben görmedim.

Bence karalamak için başka bir sebep bulmanız lazım.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Kim ne derse desin Samsung.
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aycibin 4 yıl
ters girmesin diye ufak bir çıkıntı koysa girmezmiş.ilk kez note alan biri bilmeyebilir ya da çocuğu oynarken ters sokabilir.basit bir tasarımla önüne geçilebilirmiş bence.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence kimse Samsung'a laf etmemeli. Zira o kalemi sokarken bakmak gerekiyor.
Hadi bakmasa bile ters şekilde sokmaya çalışmak anca kıt bir zekanın yapacağı bir şeydir. Apple'ın "Telefonu tutmayı bilmiyorsunuz" durumuyla yakından uzaktan alakası yok. Kalemde bir sorun olsa ve sol elle tutulduğu zaman bu sorun başgösterse ve Samsung da "Kalemi tutmayı bilmiyosunuz" deseydi hadi anlardım. Ama o kalemi ters olarak sokmaya çalışacak veya dalgınlıkla da olsa ters sokmayı deneyen birisi suçu Samsung'a atmamalı.
İyi o zaman. Gaza fazla bastın. Duvara çarptın. Suçlu, arabayı üreten firma. Çünkü duvara çarpacaksa gaz pedalı çalışmamalıydı.
Burada gaz pedalına basıp duvara sürüldüğü zaman duvara çarptığında nasıl araba üreticisini suçlayamayacağımızı biliyorsak, kalemi ters takmamamız gerektiğini ve takılmayacağını da biliyoruz.
Samsung'a suç atmak için bahane aramayın.
Hadi şimdi basın eksileri. Zira Samsung CEO'su olduğum için yazdıklarım hoşunuza gitmeyecek.
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kadirirdem 4 yıl
bence samsung haklı hangi stabi bir insan kalemi ters taksın amacı ne neyin kafası adam gibi düzgün tak.Ha Küçük çocuğu olanlar dikkat etmeli hatta kalemi vermemeli çocuga.....
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000cat 4 yıl
Bu kadar guclu bir firma, bunu kullaniciya yuklemeden kendi halledebilmeliydi.
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beter.böcek 4 yıl
Bence her yonde kalemin oraya girisi
saglanabilirdi,note larin tasarimlari her zaman s lere gore bir kademe ileridedir yani.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Düşünen Biri

jovenSamsung dehası bu olsa gerek topu kullanıcıya atmak
Aynısını Apple dehası da yapmıştı.


Aradan 5 yıl geçmesine rağmen anca iPhone 4 ü kopyaladılar desene ... arka ön cam yan çerçeve metal şimdi de kullanıcı kusuru heh tam oldu
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