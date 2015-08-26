Samsung'dan S Pen açıklaması : "Dikkat edin"

Kısa bir süre önce Note 5 modelinde S Pen'in ters takılabildiği, ve bu durumun telefona kalıcı hasarlar verebildiğini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önceki Note serilerinde böyle bir durum yaşanmazken Note 5'de kalemin ters sokulabilmesi önemli bir tehlike yaratıyor. Eski Note sürümlerinden geçen veya dikkatsiz kullanıcılar kalemi ters yerleştirdikten sonra bazen zorlayarak çıkarabilse de bazen akıllı telefona hasar verebiliyorlar.

Güney Koreli şirket ise bu konudaki sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Şirket kullanım kılavuzunda böyle bir durumun yaşanabileceğini belirttiklerini ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kullanım kılavuzunda böyle bir uyarının yer alması da bu tarz durumlarda sorumluluğu direk olarak son kullanıcıya yüklüyor. Kullanıcıların ise dikkatli olmaktan başka bir seçeneği yok gibi görünüyor.

Samsung'un bu açıklaması diğer yandan iPhone 4'te yaşanan anten problemini akıllara getirdi. Bazı tutuş şekillerinde telefonda şebeke problemi yaşanmasının ardından Apple " Siz yanlış tutuyorsunuz " şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bugün Samsung'un ufak bir önlem alarak çözebileceği bu problemi es geçmesi benzer bir senaryo yaşanmasına neden oldu.

http://www.bbc.com/news/technology-34051994