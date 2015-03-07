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Samsung'dan akıllı köpek kulübesi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
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16
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan akıllı köpek kulübesi

Bugüne kadar pek çok sektörde liderlik kovalayan ve önemli sosyal projelere imza atan Samsung, bu kez çok ilginç bir ürünle teknoloji dünyasının karşısına çıktı. Ürün yüksek teknolojik özellikler barındıran bir köpek kulübesi.
Samsung bu yıl dünyanın en büyük köpek şovu Crufts'a sponsor olduğu için bunun şerefine bir köpek kulübesi inşa etti. Kulübe üç farklı yaşam alanına sahip. Yemek yeme alanında elektronik bir besleyici en iyi gıdaları kaba dökerken, köpeğin kilo almaması için bir koşu değirmeni düşünülmüş.
Bu alanda bir Galaxy tablet ile köpek eğlenirken, ağrılarından kurtulmak için hipoterapi havuzu da hazır tutuluyor. Son bölüm ise uyku bölümü. Bu bölümde yumuşak yastıklar üzerinde köpeğini dinlenirken ayrıca tuvalet ihtiyacını da giderebiliyor. Köpeğinize bir kral muamelesi yapmanızı sağlayacak olan kulübenin fiyatı ise 30 000$ olarak belirlenmiş. Kulübelerin hangi şanslı köpeklere giddeceği ise bilinmiyor.



http://www.geek.com/news/samsung-made-a-30000-high-tech-dog-house-1617270/ Yorum Yaz
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mu5tafa 4 yıl
Lolilop güncellemesi alacaksa alınır.
Ashdssgs..
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doctor_bey 4 yıl
yok daha neler
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Master_Evil 4 yıl
30.000$
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888888888888999*9 4 yıl
Ya hayvan yemek yiyecek, uyuyacak ne gerek var böyle saçmalıklara?
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cmert 4 yıl
melo ön sipariş vermiş bile
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cngzmls 4 yıl
30 bin liram daha olsa kendime ev alacağım zaten.
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xmasx 4 yıl
30 bin dolara kopek çiftliği kurarım
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theyapici 4 yıl
lüks bu sınırı yok
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Feedbask 4 yıl
:) bunun garantiye gittigini düsünsenize

- Kullanıcı Hatasııı



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umut_baris 4 yıl Feedbask
Feedbask

:) bunun garantiye gittigini düsünsenize

- Kullanıcı Hatasııı





+1

Adamlar otomatiğe bağlamış abi, merhaba desen kullanıcı hatası diyecekler.

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cntrl 4 yıl
bizim köpege bunu ver daha beni tanımaz
1 Yanıt Yanıtla +3
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Rocky Balboa® 4 yıl cntrl
cntrl

bizim köpege bunu ver daha beni tanımaz



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