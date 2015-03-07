Samsung'dan akıllı köpek kulübesi





Bugüne kadar pek çok sektörde liderlik kovalayan ve önemli sosyal projelere imza atan Samsung, bu kez çok ilginç bir ürünle teknoloji dünyasının karşısına çıktı. Ürün yüksek teknolojik özellikler barındıran bir köpek kulübesi.

Samsung bu yıl dünyanın en büyük köpek şovu Crufts'a sponsor olduğu için bunun şerefine bir köpek kulübesi inşa etti. Kulübe üç farklı yaşam alanına sahip. Yemek yeme alanında elektronik bir besleyici en iyi gıdaları kaba dökerken, köpeğin kilo almaması için bir koşu değirmeni düşünülmüş.

Bu alanda bir Galaxy tablet ile köpek eğlenirken, ağrılarından kurtulmak için hipoterapi havuzu da hazır tutuluyor. Son bölüm ise uyku bölümü. Bu bölümde yumuşak yastıklar üzerinde köpeğini dinlenirken ayrıca tuvalet ihtiyacını da giderebiliyor. Köpeğinize bir kral muamelesi yapmanızı sağlayacak olan kulübenin fiyatı ise 30 000$ olarak belirlenmiş. Kulübelerin hangi şanslı köpeklere giddeceği ise bilinmiyor.









http://www.geek.com/news/samsung-made-a-30000-high-tech-dog-house-1617270/